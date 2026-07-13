Arany, ezüst, platina: kiderült, hol van azokból a legtöbb – a három legfontosabb nemesfém olyan hatalmat ad néhány országnak, amikről mások csak álmodhatnak

Stratégiai jelentősége van annak, hogy egy ország területén a modern gazdaság termelési igényeihez szükséges ásványkincsekből mekkora mennyiség található, ezt a napokban megjelent összeállításunkban mutattuk be Világgazdaság oldalán. Most a Visual Capitalist összesítésére és az Egyesült Államok Földtani Intézete által kiadott Mineral Commodity Summaries 2026 című kiadványra támaszkodva azt mutatjuk be, mely országok uralják a három, gazdasági szempontból legfontosabb nemesfém, az arany, az ezüst és a platina ismert nyersanyag-készleteit. Nem meglepő, hogy a listák élén olyan országneveket látni, melyek az ásványkincslistán is az élen végeztek.

Dél-Afrika a világ legjelentősebb platinaszállító országa, az arany és az ezüst mellett a gazdasági szermpontból legfontosabb nemesfém egyik fő termelője az Impala Platinum nevű vállalat - a felvétel a Johannesburg közelében található telephelyéről készült

Fotó: AFP

Ausztrália és Oroszország vezeti az aranyrangsort

A világ legnagyobb aranytartalékával Ausztrália rendelkezik: a becslések szerint 13 ezer tonna arany található gazdaságosan kitermelhető lelőhelyein, ami a globális készletek mintegy ötödét jelenti. Ausztrália a globális ásványkincslistán is az élen végzett: számos fontos nyersanyagból ott található a legnagyobb ismert tartalék.

A második helyen Oroszország áll 12 ezer tonna arannyal, míg a valaha vezető aranytermelőnek számító Dél-Afrika már csak a harmadik helyet foglalja el.

A legnagyobb ismert aranytartalékok:

Ausztrália: 13 000 tonna (a globális mennyiség 20 százaléka)

Oroszország: 12 000 tonna (18 százalék)

Dél-Afrika: 5 000 tonna (8 százalék)

Indonézia: 3 600 tonna (6 százalék)

Kanada: 3 200 tonna (5 százalék)

Egyéb országok: 29 200 tonna (44 százalék)

Világ összesen: 66 000 tonna

Ausztrália és Oroszország együtt a világ ismert aranykészleteinek közel kétötödét birtokolja. Miközben a jegybankok tovább növelik aranytartalékaikat, a bányavállalatok pedig egyre gyengébb érctartalmú lelőhelyeket kénytelenek kitermelni, ezek a készletek hosszú távon kiemelkedő stratégiai jelentőséget képviselnek.

Az ezüstkészletek egyenletesebben oszlanak meg az országok között

A világ legnagyobb ezüsttartaléka Peruban található, amelyet Oroszország és Ausztrália követ csaknem azonos mennyiséggel.

A legnagyobb ezüsttartalékok:

Peru: 110 000 tonna (a globális mennyiség 18 százaléka)

Oroszország: 92 000 tonna (15 százalék)

Ausztrália: 91 000 tonna (15 százalék)

Kína: 67 000 tonna (11 százalék)

Lengyelország: 59 000 tonna (10 százalék)

Egyéb országok: 191 000 tonna (31 százalék)

Világ összesen: 610 000 tonna

Az arannyal ellentétben az ezüstkészleteket egyetlen ország sem uralja.

Az öt legnagyobb készlettel rendelkező állam ugyanakkor a világ ismert ezüstvagyonának mintegy kétharmadát birtokolja, ami a lelőhelyek viszonylag széles földrajzi megoszlását tükrözi.

Az ezüst iránti keresletet egyre inkább a napelemek, az elektronikai ipar és más ipari felhasználások hajtják, ezért az energiatranzíció előrehaladtával ezek a készletek stratégiai jelentősége tovább növekedhet.