Arany, ezüst, platina: kiderült, hol van azokból a legtöbb – a három legfontosabb nemesfém olyan hatalmat ad néhány országnak, amikről mások csak álmodhatnak
Stratégiai jelentősége van annak, hogy egy ország területén a modern gazdaság termelési igényeihez szükséges ásványkincsekből mekkora mennyiség található, ezt a napokban megjelent összeállításunkban mutattuk be Világgazdaság oldalán. Most a Visual Capitalist összesítésére és az Egyesült Államok Földtani Intézete által kiadott Mineral Commodity Summaries 2026 című kiadványra támaszkodva azt mutatjuk be, mely országok uralják a három, gazdasági szempontból legfontosabb nemesfém, az arany, az ezüst és a platina ismert nyersanyag-készleteit. Nem meglepő, hogy a listák élén olyan országneveket látni, melyek az ásványkincslistán is az élen végeztek.
Ausztrália és Oroszország vezeti az aranyrangsort
A világ legnagyobb aranytartalékával Ausztrália rendelkezik: a becslések szerint 13 ezer tonna arany található gazdaságosan kitermelhető lelőhelyein, ami a globális készletek mintegy ötödét jelenti. Ausztrália a globális ásványkincslistán is az élen végzett: számos fontos nyersanyagból ott található a legnagyobb ismert tartalék.
A második helyen Oroszország áll 12 ezer tonna arannyal, míg a valaha vezető aranytermelőnek számító Dél-Afrika már csak a harmadik helyet foglalja el.
A legnagyobb ismert aranytartalékok:
- Ausztrália: 13 000 tonna (a globális mennyiség 20 százaléka)
- Oroszország: 12 000 tonna (18 százalék)
- Dél-Afrika: 5 000 tonna (8 százalék)
- Indonézia: 3 600 tonna (6 százalék)
- Kanada: 3 200 tonna (5 százalék)
- Egyéb országok: 29 200 tonna (44 százalék)
- Világ összesen: 66 000 tonna
Ausztrália és Oroszország együtt a világ ismert aranykészleteinek közel kétötödét birtokolja. Miközben a jegybankok tovább növelik aranytartalékaikat, a bányavállalatok pedig egyre gyengébb érctartalmú lelőhelyeket kénytelenek kitermelni, ezek a készletek hosszú távon kiemelkedő stratégiai jelentőséget képviselnek.
Az ezüstkészletek egyenletesebben oszlanak meg az országok között
A világ legnagyobb ezüsttartaléka Peruban található, amelyet Oroszország és Ausztrália követ csaknem azonos mennyiséggel.
A legnagyobb ezüsttartalékok:
- Peru: 110 000 tonna (a globális mennyiség 18 százaléka)
- Oroszország: 92 000 tonna (15 százalék)
- Ausztrália: 91 000 tonna (15 százalék)
- Kína: 67 000 tonna (11 százalék)
- Lengyelország: 59 000 tonna (10 százalék)
- Egyéb országok: 191 000 tonna (31 százalék)
- Világ összesen: 610 000 tonna
Az arannyal ellentétben az ezüstkészleteket egyetlen ország sem uralja.
Az öt legnagyobb készlettel rendelkező állam ugyanakkor a világ ismert ezüstvagyonának mintegy kétharmadát birtokolja, ami a lelőhelyek viszonylag széles földrajzi megoszlását tükrözi.
Az ezüst iránti keresletet egyre inkább a napelemek, az elektronikai ipar és más ipari felhasználások hajtják, ezért az energiatranzíció előrehaladtával ezek a készletek stratégiai jelentősége tovább növekedhet.
Dél-Afrika messze a legnagyobb platinakincs birtokosa
A platinacsoportba tartozó fémek készletei jóval koncentráltabban oszlanak meg, mint az aranyé vagy az ezüsté.
Dél-Afrika önmagában a világ ismert platinacsoportfém-készleteinek mintegy 83 százalékával rendelkezik, így messze a legfontosabb szereplő ezen a piacon.
A legnagyobb platinacsoportfém-tartalékok:
- Dél-Afrika: 63 millió kilogramm (a globális mennyiség 83 százaléka)
- Oroszország: 11 millió kilogramm (15 százalék)
- Zimbabwe: 1,3 millió kilogramm (2 százalék)
- Egyesült Államok: 590 ezer kilogramm (1 százalék)
- Kanada: 310 ezer kilogramm (0,4 százalék)
- Világ összesen: több mint 76 millió kilogramm
Dél-Afrikán és Oroszországon kívül a platinacsoportba tartozó fémek készletei viszonylag szerények, ezért a globális ellátás különösen érzékeny lehet az ebben a néhány termelő országban bekövetkező esetleges zavarokra.
A platinacsoportba tartozó fémek – köztük a platina, a palládium, a ródium, az irídium, az ozmium és a ruténium – nélkülözhetetlenek a katalizátorok, az elektronikai eszközök, az ékszerek, az orvostechnikai berendezések, valamint a feltörekvő hidrogén-üzemanyagcellás technológiák gyártásában.
A gazdasági szempontból három legfontosabb nemesfém - arany, ezüst, platina - nyersanyagpiaci ralija az elmúlt években figyelmet érdemlő volt. S bár mindhárom anyag árában megfigyelhetők ingadozások, áraik tencenciaszerű erősödése még inkább fontosságukra irányítja a figyelmet.