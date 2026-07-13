Emelkedő olajár repítheti tovább a Molt, érik a fordulat a Richternél – kulcsszint közelében az OTP

A hét egyik legfontosabb pillanata szerdán este érkezett. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy véget ér az Egyesült Államok és Irán között fennálló tűzszünet, és újabb csapásokkal fenyegetett. Az olajár azonnal felfelé vette az irányt, az európai és az amerikai tőzsdék hirtelen visszaestek, a BUX is egy napra gyengélkedett. Az olajár a közel-keleti eszkaláció ellenére megfordult, a piac gyorsan beárazta, hogy van máshol is olajforrás. A BUX csütörtökön jelentősen visszaerősödött, az OTP és a Mol pedig szárnyalt.

A Mol volt az előző hét főszereplője, az iráni helyzet miatt továbbr is fókuszban az olajár / Fotó: Graffitimi / Shutterstock

A héten a NATO-csúcstalálkozó és a SpaceX tőzsdei belépése is mozgatta a befektetőket, az itthoni háttér viszont továbbra is szép. Az MNB kamatcsökkentési ciklusa folytatódik, a forint erős – csütörtökön látványosan erősödött az euróval szemben –, és a piac változatlan emelkedő trendben van.

OTP Bank – Rövid megtorpanás, aztán tovább felfelé

Az OTP hétfőn segített történelmi csúcsra juttatni a BUX-ot, majd visszaesett majdnem 2,5 százalékot a közel-keleti hírekre, csütörtökön azonban újra több mint ezer forintot emelkedett, és rekordközeli szinten zárta a hetet. Ez a mozgás nem a bizonytalanság jele — ez az egészséges, érett bikapiacon szokásos levegővétel és folytatás. A technikai kép támogatja a bullish hangulatot. Az 50 és a 200 napos mozgóátlag közel azonos szinten fut, és jelenleg ez jelenti a legfontosabb árszintet, ezek felett az emelkedő trend rendben. Mivel az árfolyam éppen most ütközik ezzel a zónával, a következő két hét döntő lesz, hogy folytatódik-e a menetelés, vagy kicsit többet kell várni az újabb csúcsokra. Ha a közel-keleti helyzet nem eszkalálódik tovább, az OTP az 50 ezer forintos csúcs felé menetelhet, amelyet több nagy elemzőház is prognosztizált.

Richter Gedeon – Csendes erő

A Richter a hét legjobb formáját mutatta: miközben a többi blue chip a hét elején látványosan visszaesett a geopolitikai riadalom miatt, a Richter alig mozdult. Ez nem véletlen – a gyógyszerágazat defenzív jellege és a papír elmúlt hónapokban kialakult alacsony pozíciója egyszerre védett. A Richter éppen arra a szintre került, amelyen az újabb befektetők vétele megjelenhet. A technikai kép hasonlít a csendben megforduló hajóra, a több hónapos dupla alj, vagyis az, hogy az árfolyam kétszer is tesztelte ugyanazt a mélypontot és mindkétszer visszafordult, biztos támaszról tanúskodik. A lendület még nem fordult a felső irányba, de az indikátorok közel járnak ahhoz, hogy kitörési jelzést adjanak.