Emelkedő olajár repítheti tovább a Molt, érik a fordulat a Richternél – kulcsszint közelében az OTP
A hét egyik legfontosabb pillanata szerdán este érkezett. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy véget ér az Egyesült Államok és Irán között fennálló tűzszünet, és újabb csapásokkal fenyegetett. Az olajár azonnal felfelé vette az irányt, az európai és az amerikai tőzsdék hirtelen visszaestek, a BUX is egy napra gyengélkedett. Az olajár a közel-keleti eszkaláció ellenére megfordult, a piac gyorsan beárazta, hogy van máshol is olajforrás. A BUX csütörtökön jelentősen visszaerősödött, az OTP és a Mol pedig szárnyalt.
A héten a NATO-csúcstalálkozó és a SpaceX tőzsdei belépése is mozgatta a befektetőket, az itthoni háttér viszont továbbra is szép. Az MNB kamatcsökkentési ciklusa folytatódik, a forint erős – csütörtökön látványosan erősödött az euróval szemben –, és a piac változatlan emelkedő trendben van.
OTP Bank – Rövid megtorpanás, aztán tovább felfelé
Az OTP hétfőn segített történelmi csúcsra juttatni a BUX-ot, majd visszaesett majdnem 2,5 százalékot a közel-keleti hírekre, csütörtökön azonban újra több mint ezer forintot emelkedett, és rekordközeli szinten zárta a hetet. Ez a mozgás nem a bizonytalanság jele — ez az egészséges, érett bikapiacon szokásos levegővétel és folytatás. A technikai kép támogatja a bullish hangulatot. Az 50 és a 200 napos mozgóátlag közel azonos szinten fut, és jelenleg ez jelenti a legfontosabb árszintet, ezek felett az emelkedő trend rendben. Mivel az árfolyam éppen most ütközik ezzel a zónával, a következő két hét döntő lesz, hogy folytatódik-e a menetelés, vagy kicsit többet kell várni az újabb csúcsokra. Ha a közel-keleti helyzet nem eszkalálódik tovább, az OTP az 50 ezer forintos csúcs felé menetelhet, amelyet több nagy elemzőház is prognosztizált.
Richter Gedeon – Csendes erő
A Richter a hét legjobb formáját mutatta: miközben a többi blue chip a hét elején látványosan visszaesett a geopolitikai riadalom miatt, a Richter alig mozdult. Ez nem véletlen – a gyógyszerágazat defenzív jellege és a papír elmúlt hónapokban kialakult alacsony pozíciója egyszerre védett. A Richter éppen arra a szintre került, amelyen az újabb befektetők vétele megjelenhet. A technikai kép hasonlít a csendben megforduló hajóra, a több hónapos dupla alj, vagyis az, hogy az árfolyam kétszer is tesztelte ugyanazt a mélypontot és mindkétszer visszafordult, biztos támaszról tanúskodik. A lendület még nem fordult a felső irányba, de az indikátorok közel járnak ahhoz, hogy kitörési jelzést adjanak.
A Richter akkor lesz igazán érdekes, ha az 50 napos mozgóátlagot visszaveszik — ez lesz a megerősítés, hogy a mélypontjából kimászott, és nemcsak egyfajta felpattanás történt, hanem valódi szintváltás következik. A defenzív jellege egyelőre véd, és a célárak jóval a jelenlegi árfolyam felett futnak.
Mol Nyrt. – A hét főszereplője
A Mol mutatta be az elmúlt hét egyik legnagyobb fordulatát. Hétfőn egy lengyelországi kötvénykibocsátási bejelentés húzta fel a papírt több mint 3 százalékkal. Ez üzenetet küldött a piacnak, hogy a cég finanszírozni is tudja a növekedését. Pénteken az egyik hazai elemzőház tartásról vételre javította az ajánlást, és jelentősen emelte a célárat. Komoly jelzés, ha a profi elemzők a jelenlegi árfolyamot diszkonton látják. Technikai szempontból a Mol kitört a Bollinger-szalag felső határa fölé, ahol a lendület önmagát erősítheti. A módosító erő most az olajár, az iráni helyzet magas olajárat tart fent, ami a Mlnak inkább kedvez. A magasabb célárak a jelenlegi árfolyamhoz képest kb. kilenc százalékos upside-ot jelentenek, a szeptemberi osztalékkal együtt a 20 százalékos összhozam is reális lehet.
Az 50 napos mozgóátlag, mint támasz jóval az aktuális árfolyam alatt fut, a kép bullish. A kockázat irányát az olajár adja, a béke persze kérdéses, ugyanakkor a módosított hajóútvonalak mentén megjelenő növekvő finomítói kínálat biztató az olajellátás szempontjából.
Magyar Telekom – Egy kicsi korrekció jól jön a beszálláshoz
Az MTEL év eleji menetelése lenyűgöző volt, az év első felében önállóan több, mint 50 százalékkal erősödött. Ez a hét arról szólt, hogy a saját részvény-visszavásárlási program lezárult. A cég teljesítette a keretet, és a további vásárlásokat jövő tavaszra tolja, így rövid távon kiesik egy folyamatos vásárlóerő, ami magyarázza a kisebb megtorpanást. Fontos azonban hangsúlyozni: a cég fundamentálisan erős, az elemzők célárai messze a jelenlegi árfolyam felett futnak. A visszaesés inkább arról szól, hogy a gyorsabb ralit némi korrekció követi, ami egészséges jelenség, hiszen van akik profitot realizálnak, míg mások ezt a lehetőséget belépési lehetőségként látják. A távközlési papír a hét turbulens környezetében kiemelkedően védte az értékét, miközben más papírok napok alatt több százalékot mozogtak, a Magyar Telekom szinte egy helyben maradt.
Az 50 napos mozgóátlag adja a támasz szintet: amíg az árfolyam e felett tartózkodik, a hónapok óta tartó emelkedő trend strukturálisan ép. Mivel egy kisebb korrekció után az újonnan jövő vevőknek ez vonzó belépési pont, a hosszú távú képben az erős fundamentumok változatlanul egyike a legpozitívabbaknak a négy blue chip között.
Jó az alap, az elkövetkező két hét óvatos megfigyelés
A közel-keleti helyzet adja a hétvégi legnagyobb bizonytalanságot: ha a felek végül tárgyalóasztalhoz ülnek, az olajár visszaeshet, ami kedvez a kockázatvállalási hajlandóságnak, de a Molnak rövid távon inkább árthat. Ha a feszültség fennáll, az olajár magasan marad. A BUX alapállapota – erős forint, csökkenő kamat, erős banki eredmények – támogatja a hétfői nyitást.
• OTP: A kulcsszint tesztelése folyamatban, az előző hét visszaeséseit a piac ledolgozta. Tovább emelkedő trendben a részvény árfolyam.
• Richter: Csendes erő, védő karakter, a fordulat érik, és a következő két hét hozhat megerősítést.
• Mol: a hét nyertese – elemzői céláremelés, kötvénykibocsátás, kitörés. A folytatáshoz az olajár lesz a fő katalizátor.
• Magyar Telekom: Lélegzetvétel a visszavásárlási program zárása után, de a strukturális kép változatlanul erős.