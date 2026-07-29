Továbbra sem beszélhetünk kirobbanó növekedésről, de egyre több jel utal arra, hogy a magyar gazdaság tényleg maga mögött hagyhatta az elmúlt évek stagnálását – ez rajzolódik ki a Világgazdaság által megkérdezett elemzők várakozásaiból. Csütörtökön teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal a második negyedéves GDP-adatokat, amelyek alapján a gazdaság az első negyedévhez hasonló ütemben bővülhetett. Az elemzői konszenzus szerint az első negyedév 1,7 százalékos éves növekedése után április és június között a GDP éves alapon 1,8 százalékkal, negyedéves összevetésben pedig 0,7 százalékkal emelkedhetett. Az év eleji, kiugró, 0,8 százalékos negyedéves bővülés az Európai Unió negyedik legerősebb teljesítménye volt, és három év stagnálása után fordulatot jelentett. Ha a második negyedév is hasonló eredményt hozott, azzal a magyar gazdaság ismét az uniós élmezőnyben végezhet negyedéves összevetésben.

GDP-növekedés: először vizsgázik a Tisza-kormány, kiderül, mire volt elég az eufória a magyar gazdaságbanFotó: Getty Images

GDP-növekedés: először vizsgázik a Tisza-kormány, kiderül, mire volt elég az eufória a magyar gazdaságban

A mostani GDP-adatközlés jelentőségét növeli, hogy a második negyedév egybeesett a Tisza Párt választási győzelmével. Magyar Péter pártjának április 12-i, földrengésszerű sikere után látványosan javult a gazdasági hangulat: valósággal kilőttek a konjunktúraindexek, a GKI fogyasztói bizalmi indexe nyolc éve nem látott szintre emelkedett, miközben a pénzpiacok is kedvezően reagáltak a politikai fordulatra.

A befektetők különösen pozitívan fogadták a 2030-as euróbevezetési céldátumot. A forint a választás óta több mint 7 százalékot erősödött az euróval szemben, de még ennél is figyelemreméltóbb, ami a kötvénypiacon történt. A magyar állampapírok iránti erős keresletet jól mutatja, hogy a tízéves államkötvény hozama már a lengyel szint alá süllyedt. Az erősödő bizalom, a stabilizálódó pénzügyi környezet és a javuló fogyasztói hangulat együttesen kedvező feltételeket teremthetnek ahhoz, hogy a pozitív folyamatok a reálgazdaságban is egyre inkább megjelenjenek.

Az elemzők többsége szerint az első negyedévhez hasonlóan a második negyedéves GDP-adat is kellemes meglepetést okozhat, bár abban már megoszlanak a vélemények, hogy ez mennyire lesz tartós fordulat.

Jelentős pozitív meglepetés felé tarthat a magyar gazdaság, legalábbis ahhoz képest, amit még két-három hónappal ezelőtt valószínűnek tartottunk

– mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szerinte önmagukban a rövid távú indikátorok nem utalnak kirobbanó teljesítményre, együtt vizsgálva azonban meglepően erős képet rajzolnak ki. Az ING nowcast modellje szerint a GDP negyedéves alapon akár 1 százalék felett is bővülhetett, míg éves összevetésben a növekedés elérhette a 2,4 százalékot. Hasonló ütemre legutóbb a járvány utáni helyreállás idején volt példa.