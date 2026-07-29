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Szijjártó Péter
BYD

Izgulhat Szeged, életveszélyes kampányt folytat a BYD ellen a kormány – a célkeresztben Szijjártó Péter

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A korábbi külügyminiszter új pozícióját számos kritika érte. A kormány szerint Szijjártó Péter már korábban is sokat kedvezett a BYD-nek. A kormány azt ígéri, mindent alaposan kivizsgál a szegedi gyárral kapcsolatban. A támadások felvetik a kérdést, nem kérdőjeleződik-e meg a beruházás jövője is.
VG
2026.07.29, 06:09

„Az üres széksorokat látva felmerült bennem a kérdés, hogy esetleg az összes Fideszes és KDNP-s képviselő a BYD-hoz ment át dolgozni?” – kezdte Facebook-oldalán közzétett videóját Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Budapest 06. választókerület országgyűlési képviselője.

Szeged BYD
A BYD épülő gyára Szegeden / Fotó: Gémes Sándor

A politikus szerint ami történt, az nem a BYD-ról szól, hanem valójában Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszterről.

„Azt látjuk átvizsgálva a szerződéseket, a különféle felkészítőket és a rendelkezésre álló iratanyagokat a Külügyminisztériumban és a többi minisztériumban, hogy nagyon változatos támogatásokat járt ki Szijjártó Péter még külgazdasági és külügyminiszterként a későbbi munkaadójának” – mondta Velkey György László.

Az államtitkár tételesen felsorolta ezeket:

  • „Ezek részben infrastrukturális beruházásokat valósítottak meg a BYD-ak a későbbi telephelyén, több mint 70 milliárd forint értékű. Itt ivóvíz, szennyvíz, út és vasút létesítéséről és beruházásokról beszélhetünk, amelyek csak és kizárólag a BYD érdekét szolgálták.
  • Arról is tudomásunk van, igazolható módon, iratok alapján, hogy közel tízezer vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt ez a kínai gyár. Ez nagyságrendileg ugyanannyi, mint amennyi munkahelyet ígértek, amikor a beruházás Magyarországra jött.
  • A harmadik, egyben a legnagyobb tétel az pedig egy közvetett anyagi támogatás, amit a magyar kormány a kínai óriásnak ígért. A háromszázmilliárdos, a miniszterelnök úr által jelzett összeg az egy konzervatív becslés.”

Orbán Viktor őszintén felfedte Tusványoson, milyen szerepe volt Szijjártó Péter BYD-s kinevezésében: „Kifejezetten az én kérésemre és támogatásommal történt”

Szijjártó Péter BYD-s kinevezése kifejezetten az én kérésemre és támogatásommal történt – ezt mondta Orbán Viktor, volt kormányfő, akit a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen kérdezték a volt külgazdasági-és külügyminiszter kinevezéséről. 

Orbán most az mondta, hogy Szijjártó Péterre nagyon komoly feladatok várnak, ebben biztos. Magyarország legmagasabban jegyzett vállalati menedzsere lett a volt miniszter.

A Telex megkereste a volt külügyminisztert, aki azt mondta, hogy az április 12-i magyarországi választás után több nemzetközi nagyvállalat is megkereste, több ajánlatot is kapott, mielőtt a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetői posztjára szóló ajánlatot elfogadta. A döntést hosszú tárgyalási folyamat előzte meg, Orbán Viktort már hetekkel ezelőtt tájékoztatta, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, állítólag többször is egyeztettek.

Bepánikoltak a Tisza-kormánytól a kínai óriásgyárak, most mindegyik azt figyeli, mi történik Magyarországon: 20 milliárd dollár a tét

Alapjaiban változhat meg a Magyarországra települt akkumulátor- és elektromosautó-gyártók működési környezete. A Magyar-kormány az EU legszigorúbb környezetvédelmi szabályozását, magasabb adókat és a multinacionális vállalatoknak nyújtott adókedvezmények leépítését készíti elő.

Magyar Péter miniszterelnök korábban a parlamentben azt mondta, hogy megvizsgálják a szegedi beruházáshoz kapcsolódó valamennyi döntést, tárgyalást és állami kötelezettségvállalást, amelyben Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter részt vett. A kormányfő közlése szerint az ellenőrzés kiterjedhet

  • az állami támogatásokra,
  • az adókedvezményekre,
  • a gyorsított engedélyezési eljárásokra,
  • a környezetvédelmi könnyítésekre és azokra a közpénzből finanszírozott fejlesztésekre is, amelyek a beruházást segítették.

A bejelentés után egy nappal a kínai South China Morning Post értesülései szerint magyar hatósági ellenőrök jelentek meg a szegedi BYD-gyárnál, ahol elsősorban az építkezésen dolgozók iratait vizsgálták.

„A szegedi BYD-gyár építkezésén nem történt hatósági razzia, és nem került sor a munkavállalók ilyen jellegű ellenőrzésére sem. A rendelkezésünkre álló információk alapján a hivatkozott beszámoló állítása nem felel meg a valóságnak” – írta akkor a Világgazdaság érdeklődésére a BYD.

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