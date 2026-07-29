Izgulhat Szeged, életveszélyes kampányt folytat a BYD ellen a kormány – a célkeresztben Szijjártó Péter
„Az üres széksorokat látva felmerült bennem a kérdés, hogy esetleg az összes Fideszes és KDNP-s képviselő a BYD-hoz ment át dolgozni?” – kezdte Facebook-oldalán közzétett videóját Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Budapest 06. választókerület országgyűlési képviselője.
A politikus szerint ami történt, az nem a BYD-ról szól, hanem valójában Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszterről.
„Azt látjuk átvizsgálva a szerződéseket, a különféle felkészítőket és a rendelkezésre álló iratanyagokat a Külügyminisztériumban és a többi minisztériumban, hogy nagyon változatos támogatásokat járt ki Szijjártó Péter még külgazdasági és külügyminiszterként a későbbi munkaadójának” – mondta Velkey György László.
Az államtitkár tételesen felsorolta ezeket:
- „Ezek részben infrastrukturális beruházásokat valósítottak meg a BYD-ak a későbbi telephelyén, több mint 70 milliárd forint értékű. Itt ivóvíz, szennyvíz, út és vasút létesítéséről és beruházásokról beszélhetünk, amelyek csak és kizárólag a BYD érdekét szolgálták.
- Arról is tudomásunk van, igazolható módon, iratok alapján, hogy közel tízezer vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt ez a kínai gyár. Ez nagyságrendileg ugyanannyi, mint amennyi munkahelyet ígértek, amikor a beruházás Magyarországra jött.
- A harmadik, egyben a legnagyobb tétel az pedig egy közvetett anyagi támogatás, amit a magyar kormány a kínai óriásnak ígért. A háromszázmilliárdos, a miniszterelnök úr által jelzett összeg az egy konzervatív becslés.”
Orbán Viktor őszintén felfedte Tusványoson, milyen szerepe volt Szijjártó Péter BYD-s kinevezésében: „Kifejezetten az én kérésemre és támogatásommal történt”
Szijjártó Péter BYD-s kinevezése kifejezetten az én kérésemre és támogatásommal történt – ezt mondta Orbán Viktor, volt kormányfő, akit a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen kérdezték a volt külgazdasági-és külügyminiszter kinevezéséről.
Orbán most az mondta, hogy Szijjártó Péterre nagyon komoly feladatok várnak, ebben biztos. Magyarország legmagasabban jegyzett vállalati menedzsere lett a volt miniszter.
A Telex megkereste a volt külügyminisztert, aki azt mondta, hogy az április 12-i magyarországi választás után több nemzetközi nagyvállalat is megkereste, több ajánlatot is kapott, mielőtt a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetői posztjára szóló ajánlatot elfogadta. A döntést hosszú tárgyalási folyamat előzte meg, Orbán Viktort már hetekkel ezelőtt tájékoztatta, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, állítólag többször is egyeztettek.
Bepánikoltak a Tisza-kormánytól a kínai óriásgyárak, most mindegyik azt figyeli, mi történik Magyarországon: 20 milliárd dollár a tét
Alapjaiban változhat meg a Magyarországra települt akkumulátor- és elektromosautó-gyártók működési környezete. A Magyar-kormány az EU legszigorúbb környezetvédelmi szabályozását, magasabb adókat és a multinacionális vállalatoknak nyújtott adókedvezmények leépítését készíti elő.
Magyar Péter miniszterelnök korábban a parlamentben azt mondta, hogy megvizsgálják a szegedi beruházáshoz kapcsolódó valamennyi döntést, tárgyalást és állami kötelezettségvállalást, amelyben Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter részt vett. A kormányfő közlése szerint az ellenőrzés kiterjedhet
- az állami támogatásokra,
- az adókedvezményekre,
- a gyorsított engedélyezési eljárásokra,
- a környezetvédelmi könnyítésekre és azokra a közpénzből finanszírozott fejlesztésekre is, amelyek a beruházást segítették.
A bejelentés után egy nappal a kínai South China Morning Post értesülései szerint magyar hatósági ellenőrök jelentek meg a szegedi BYD-gyárnál, ahol elsősorban az építkezésen dolgozók iratait vizsgálták.
„A szegedi BYD-gyár építkezésén nem történt hatósági razzia, és nem került sor a munkavállalók ilyen jellegű ellenőrzésére sem. A rendelkezésünkre álló információk alapján a hivatkozott beszámoló állítása nem felel meg a valóságnak” – írta akkor a Világgazdaság érdeklődésére a BYD.