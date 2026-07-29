Izgulhat Szeged, életveszélyes kampányt folytat a BYD ellen a kormány – a célkeresztben Szijjártó Péter

„Az üres széksorokat látva felmerült bennem a kérdés, hogy esetleg az összes Fideszes és KDNP-s képviselő a BYD-hoz ment át dolgozni?” – kezdte Facebook-oldalán közzétett videóját Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Budapest 06. választókerület országgyűlési képviselője.

A BYD épülő gyára Szegeden / Fotó: Gémes Sándor

A politikus szerint ami történt, az nem a BYD-ról szól, hanem valójában Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszterről.

„Azt látjuk átvizsgálva a szerződéseket, a különféle felkészítőket és a rendelkezésre álló iratanyagokat a Külügyminisztériumban és a többi minisztériumban, hogy nagyon változatos támogatásokat járt ki Szijjártó Péter még külgazdasági és külügyminiszterként a későbbi munkaadójának” – mondta Velkey György László.

Az államtitkár tételesen felsorolta ezeket:

„Ezek részben infrastrukturális beruházásokat valósítottak meg a BYD-ak a későbbi telephelyén, több mint 70 milliárd forint értékű. Itt ivóvíz, szennyvíz, út és vasút létesítéséről és beruházásokról beszélhetünk, amelyek csak és kizárólag a BYD érdekét szolgálták.

Arról is tudomásunk van, igazolható módon, iratok alapján, hogy közel tízezer vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt ez a kínai gyár. Ez nagyságrendileg ugyanannyi, mint amennyi munkahelyet ígértek, amikor a beruházás Magyarországra jött.

A harmadik, egyben a legnagyobb tétel az pedig egy közvetett anyagi támogatás, amit a magyar kormány a kínai óriásnak ígért. A háromszázmilliárdos, a miniszterelnök úr által jelzett összeg az egy konzervatív becslés.”

Orbán Viktor őszintén felfedte Tusványoson, milyen szerepe volt Szijjártó Péter BYD-s kinevezésében: „Kifejezetten az én kérésemre és támogatásommal történt”

Szijjártó Péter BYD-s kinevezése kifejezetten az én kérésemre és támogatásommal történt – ezt mondta Orbán Viktor, volt kormányfő, akit a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen kérdezték a volt külgazdasági-és külügyminiszter kinevezéséről.

Orbán most az mondta, hogy Szijjártó Péterre nagyon komoly feladatok várnak, ebben biztos. Magyarország legmagasabban jegyzett vállalati menedzsere lett a volt miniszter.