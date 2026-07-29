Itt az első európai ország, amely rendkívüli állapotot vezet be pokoli időjárás miatt: összeomlóban az energetikai rendszere, nincs víz a legfontosabb folyóban

Energiaügyi és vízügyi készültséget hirdetett a moldovai kormány, arra hivatkozva, hogy a közel-keleti helyzet miatt üzemanyaghiány alakulhat ki, valamint a Dnyeszter vízhozamának csökkenése veszélyezteti az ivóvízellátást. A 30 napra elrendelt intézkedéseket a kormány egy rendkívüli ülésen hagyta jóvá, amelyet a két, kritikusnak minősített helyzet kezelésére hívtak össze.

Energiaügyi és vízügyi nehézségek sújtják Moldovát / Fotó: Ducu Rodionoff / Shutterstock

Energiaválság fenyegeti Moldovát

Vasile Tofan moldovai miniszterelnök elmondta, hogy az üzemanyag-ellátást több tényező is hátrányosan érinti:

július 20. és 27. között megszakadt a kazahsztáni kőolaj exportja a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjén keresztül,

a közel-keleti feszültségek miatt emelkedtek a kőolaj világpiaci árai,

emellett a Duna alacsony vízállása is megnehezíti a gázolaj uszályos szállítását Giurgiulești kikötőjébe.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja nem a pánikkeltés, hanem egy valós üzemanyaghiány megelőzése – írta az Economedia román gazdasági portál.

Dorin Junghietu energiaügyi miniszter közölte, hogy az ország üzemanyag-importjának döntő része Romániából származik, a kazahsztáni kőolajellátási fennakadások pedig a gázolajszállításokat is érintették. Bár Kazahsztán hétfőn újraindította exportját, az első kőolajtermékeket szállító hajó várhatóan csak 5–7 nap múlva érkezik meg a romániai Konstancára.

„Moldova gyakorlatilag a benzin 99 százalékát romániai finomítókból importálja. A gázolaj mintegy 70 százaléka, a cseppfolyósított propán-bután gáz 70 százaléka, valamint a repülőgép-üzemanyag 100 százaléka is Romániából érkezik. A múlt heti kőolajellátási zavarok, az iráni konfliktus és a Vörös-tengeren közlekedő olajszállító hajókat ért támadások rendkívül megnehezítik a kőolajforrások gyors diverzifikálását. Ezért olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek biztosítják az üzemanyag-ellátás folyamatosságát. A helyzet összetett, ezért romániai és más regionális partnereinkkel együtt kell gondoskodnunk arról, hogy gazdaságunkat és állampolgárainkat ne érintsék hátrányosan ezek a fejlemények” – fogalmazott Dorin Junghietu.