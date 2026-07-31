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KSH
ipari termelői árak
ipar

Mérséklődtek az ipari termelői árak, az energiaszektor volt a fekete bárány júniusban

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Júniusban az ipari termelői árak tavaly képest átlagosan 0,4 százalék alacsonyabbak voltak a KSH friss adatközlése szerint. Májushoz képest emelkedtek az ipari termelői árak.
VG
2026.07.31, 09:13

2026 júniusában az ipari termelői árak átlagosan 0,4 százalékkal elmaradtak az előző év azonos időszaki szintjétől. A belföldi értékesítés árai 1,8 százalékkal emelkedtek, míg az export árai 1,4 százalékkal csökkentek 2025 júniusához viszonyítva. Az előző hónaphoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5 százalékkal növekedtek, az exportárak pedig 0,1 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,1 százalékkal nőttek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatója szerint.

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Mérséklődtek az ipari termelői árak júniusban / Fotó: Shutterstock

Idén júniusban a 2025. júniusihoz képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 1,8 százalékkal emelkedtek. Ezen belül a 67,6 százalékos súlyú feldolgozóiparban 1,1 százalékos, a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) pedig 2,3 százalékos áremelkedés következett be.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül a belföldi értékesítésben az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,3 százalékkal nőttek, míg a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 0,6, a beruházási javakat gyártó ágazatokban pedig 2,3 százalékkal csökkentek az árak.

Az ipari export termelői árak 1,4 százalékkal mérséklődtek. Ezen belül a 90,1 százalékos súlyú feldolgozóiparban 3,3 százalékkal csökkentek, ugyanakkor a nemzetközi piaci folyamatok hatására a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 17,9 százalékkal emelkedtek az árak.

Az év első felében, január–júniusban a 2025. január–júniusihoz képest a belföldi értékesítés árai 0,2 százalékkal magasabbak, az export termelői árak 1,4 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 0,9 százalékkal mérséklődtek.

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