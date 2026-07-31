Nagyot javult a befektetők hangulata, folytatódhat a rali a pesti börzén is, rekordközelben az OTP

Többnyire emelkedés jöhet a főbb európai tőzsdéken pénteken, legalábbis többségükben erősödtek a részvényindexek a nyitás előtti órákban, miközben a befektetők a legfrissebb gazdasági adatokra várnak.

Nagyot javult a befektetők hangulata, folytatódhat a rali a pesti börzén is / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Érkeznek az inflációs adatok Franciaországból, az euróövezetből és Olaszországból, valamint a német munkaerőpiaci és a svájci kiskereskedelmi forgalmi adatok is aktuálisak.

A Wall Street a Microsoft szerda esti ragyogó gyorsjelentésére hatalmas ralival reagált csütörtökön, mindhárom vezető index kilőtt. Bill Gatesék megnyugtatták az AI-kapcsolt és a csipgyártó cégek részvényeseit is. Kiderült, lehet keresni az AI-beruházásokkal, ha valaki jól csinálja, lesz még kereslet bőven a memóriacsipekre is.

A csütörtöki tőzsdezárás után jelentő Amazon is ezt a képletet igazolta, hiszen itt is felpörgött a felhőüzletág, és további hatalmas AI-beruházásokat is bejelentett a menedzsment. Nem csoda, hogy a Nasdaq tegnap 2,8 százalékkal,

a dél-koreai Kospi index főként a Samsungnak és az SK Hynixnek köszönhetően pedig péntek reggel több mint 18 százalékkal lőtt ki.

Közben folytatódott az olajárak mérséklődése is. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodás született a palesztin Hamász „teljes leszereléséről” a Gáza-övezetben.

Cserében az izraeli fegyveres erők kivonulnának a part menti területről

– írta Trump a Truth Social nevű közösségi platformján.

A csütörtökön új rekordot felállító BUX, minimálisan tovább emelkedve, 146 566 ponton nyitott, ami nagyjából 0,1 százalékos előrelépés.