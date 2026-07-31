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Nagyot javult a befektetők hangulata, folytatódhat a rali a pesti börzén is, rekordközelben az OTP

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A BUX egyelőre nyúlfarknyi emelkedéssel nyitott pénteken. A stagnáló Mol kivételével azonban valamennyi blue chip drágult, jöhet a következő rali a pesti börzén.
Murányi Ernő
2026.07.31, 09:26
Frissítve: 2026.07.31, 09:36

Többnyire emelkedés jöhet a főbb európai tőzsdéken pénteken, legalábbis többségükben erősödtek a részvényindexek a nyitás előtti órákban, miközben a befektetők a legfrissebb gazdasági adatokra várnak. 

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Nagyot javult a befektetők hangulata, folytatódhat a rali a pesti börzén is / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Érkeznek az inflációs adatok Franciaországból, az euróövezetből és Olaszországból, valamint a német munkaerőpiaci és a svájci kiskereskedelmi forgalmi adatok is aktuálisak.

A Wall Street a Microsoft szerda esti ragyogó gyorsjelentésére hatalmas ralival reagált csütörtökön, mindhárom vezető index kilőtt. Bill Gatesék megnyugtatták az AI-kapcsolt és a csipgyártó cégek részvényeseit is. Kiderült, lehet keresni az AI-beruházásokkal, ha valaki jól csinálja, lesz még kereslet bőven a memóriacsipekre is. 

A csütörtöki tőzsdezárás után jelentő Amazon is ezt a képletet igazolta, hiszen itt is felpörgött a felhőüzletág, és további hatalmas AI-beruházásokat is bejelentett a menedzsment. Nem csoda, hogy a Nasdaq tegnap 2,8 százalékkal, 

a dél-koreai Kospi index főként a Samsungnak és az SK Hynixnek köszönhetően pedig péntek reggel több mint 18 százalékkal lőtt ki. 

Közben folytatódott az olajárak mérséklődése is. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodás született a palesztin Hamász „teljes leszereléséről” a Gáza-övezetben. 

Cserében az izraeli fegyveres erők kivonulnának a part menti területről

 – írta Trump a Truth Social nevű közösségi platformján.

A csütörtökön új rekordot felállító BUX, minimálisan tovább emelkedve, 146 566 ponton nyitott, ami nagyjából 0,1 százalékos előrelépés. 

A hirtelen nagyot javult nemzetközi befektetői hangulat közepette ugyanakkor folytatódhat a rali a pesti börzén is.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,02 százalékkal, 46 900 forintig - eddigi rekordja közvetlen közelségébe - kúszott fel.

 OTP részvény
OTP részvény2026.07.31.
Utolsó ár: 46 820 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol - a tegnapi zárással felállított - 4500 forintos történelmi maximumán nyitott, tehát egyelőre semerre sem mozdult, pedig a cég egy szenzációs ciprusi akvizíció bejelentésével lepte meg az első kávéjukat kortyoló részvényeseit. Az is igaz azonban, hogy a Brent típusú kőolaj jegyzése 1,6 százalékkal, 87,59 dollárra csökkent.

 MOL részvény
MOL részvény2026.07.31.
Utolsó ár: 4 530 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 0,3 százalékkal, 11 770 forintra erősödött.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény2026.07.31.
Utolsó ár: 11 800 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2760 forint volt, amely 0,4 százalékkal múlja felül szerdai záróárát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény2026.07.31.
Utolsó ár: 2 746 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint stabilan tartja az állásait. Az eurót továbbra is 362,3 forinton jegyzik. 

 

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