Nagyot javult a befektetők hangulata, folytatódhat a rali a pesti börzén is, rekordközelben az OTP
Többnyire emelkedés jöhet a főbb európai tőzsdéken pénteken, legalábbis többségükben erősödtek a részvényindexek a nyitás előtti órákban, miközben a befektetők a legfrissebb gazdasági adatokra várnak.
Érkeznek az inflációs adatok Franciaországból, az euróövezetből és Olaszországból, valamint a német munkaerőpiaci és a svájci kiskereskedelmi forgalmi adatok is aktuálisak.
A Wall Street a Microsoft szerda esti ragyogó gyorsjelentésére hatalmas ralival reagált csütörtökön, mindhárom vezető index kilőtt. Bill Gatesék megnyugtatták az AI-kapcsolt és a csipgyártó cégek részvényeseit is. Kiderült, lehet keresni az AI-beruházásokkal, ha valaki jól csinálja, lesz még kereslet bőven a memóriacsipekre is.
A csütörtöki tőzsdezárás után jelentő Amazon is ezt a képletet igazolta, hiszen itt is felpörgött a felhőüzletág, és további hatalmas AI-beruházásokat is bejelentett a menedzsment. Nem csoda, hogy a Nasdaq tegnap 2,8 százalékkal,
a dél-koreai Kospi index főként a Samsungnak és az SK Hynixnek köszönhetően pedig péntek reggel több mint 18 százalékkal lőtt ki.
Közben folytatódott az olajárak mérséklődése is. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodás született a palesztin Hamász „teljes leszereléséről” a Gáza-övezetben.
Cserében az izraeli fegyveres erők kivonulnának a part menti területről
– írta Trump a Truth Social nevű közösségi platformján.
A csütörtökön új rekordot felállító BUX, minimálisan tovább emelkedve, 146 566 ponton nyitott, ami nagyjából 0,1 százalékos előrelépés.
A hirtelen nagyot javult nemzetközi befektetői hangulat közepette ugyanakkor folytatódhat a rali a pesti börzén is.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,02 százalékkal, 46 900 forintig - eddigi rekordja közvetlen közelségébe - kúszott fel.
A Mol - a tegnapi zárással felállított - 4500 forintos történelmi maximumán nyitott, tehát egyelőre semerre sem mozdult, pedig a cég egy szenzációs ciprusi akvizíció bejelentésével lepte meg az első kávéjukat kortyoló részvényeseit. Az is igaz azonban, hogy a Brent típusú kőolaj jegyzése 1,6 százalékkal, 87,59 dollárra csökkent.
A Richter 0,3 százalékkal, 11 770 forintra erősödött.
A Magyar Telekom nyitóára 2760 forint volt, amely 0,4 százalékkal múlja felül szerdai záróárát.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint stabilan tartja az állásait. Az eurót továbbra is 362,3 forinton jegyzik.