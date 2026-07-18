Kármán András új részleteket közölt az adórendszer átalakításáról, erről nem beszélt Magyar Péter: ez volt az egyik ára az uniós pénzeknek – győztek a nagy boltok

Hosszú, részletes magyarázatot tett közzé a közösségi oldalán Kármán András a pénteken, Magyar Péter által bejelentett adóváltozásokról.

Kármán András új részleteket közölt az adórendszer átalakításáról / Fotó: Bruzák Noémi

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a miniszterelnök péntek kora este ismertetett egy sor jelentős adóváltozást, amelyeket a kormány végre kíván hajtani. Az erről szóló törvénytervezetet még tegnap benyújtották az Országgyűlésnek.

Kármán András új részleteket közölt az adórendszer átalakításáról

A pénzügyminiszter most hosszabban is kifejtette a leglényegesebb változásokat és ezekhez kommentárt, illetve többségében belpolitikai élű kommentárokat is fűzött.

Azzal kezdte, hogy a hazai adórendszer egyszerűsítése, ésszerűsítése, az adóelkerülési kiskapuk bezárása, a NER-es vállalkozások kiváltságainak megszüntetése, jogharmonizációs feladatok és az EU-s források hazahozatala érdekében módosító javaslatot nyújtottak be a parlamentnek.

Egyrészt eltörlik a KEKVA-k adókedvezményeit. A cégek a nekik adott támogatásaiknak akár a háromszorosát is leírhatták az adóalapból. Tehát ha valaki 100 forintot adott egy KEKVA-nak, akár 300 forinttal csökkent az adóalapja. Másrészt megszűnik a műemléki projektek adóalap-kedvezménye. A felújítási költségek kétszerese, 2019 végétől pedig már maga az ingatlanvásárlás is levonhatóvá vált az adóalapból, örökségvédelmi igazolás, önerő és bármiféle szakmai kötöttség nélkül. A kedvezmény közel kilenctizedét budapesti nagyvállalatok vették igénybe, a legnagyobb kedvezményezett Kármán András szerint a BDPST Zrt. cégcsoportja. A bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. A BVK eredetileg magyar családi vállalkozások generációváltását volt hivatott segíteni. A változás után kötelező adóellenőrzés lesz, és adatszolgáltatási kötelezettséget is előírnak. Továbbá, a rájuk vonatkozó szabályozás adósemleges lesz. A szabályozás úgy működik majd, mintha a vagyonátadás közvetlenül ajándékozással vagy örökléssel történt volna. Nem a BVK-val mint jogintézménnyel van a gond, hanem annak visszaélésszerű adózási alkalmazásával. Eddig az adóhatóság elnöke politikai államtitkári státuszt is kapott. A most benyújtott törvényjavaslat ezt is rendezi: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke nem lesz többé a Pénzügyminisztérium államtitkára. Az EU-s vámokra vonatkozó jogszabálytervezet pedig a gördülékeny vámkezelés érdekében tartalmaz adminisztratív egyszerűsítéseket.

Ezt követően arra tért ki, hogy az elmúlt években a magyar embereknek és itthon működő vállalkozásoknak több mint 50 féle adónemben kellett befizetniük a költségvetésbe. Ezeknek az adóknak a bevétele nem állt összhangban azok adminisztratív költségeivel, továbbá csak felesleges bürokratikus feladatokkal terhelte az államot, az önkormányzatokat és az állampolgárokat. Eltörlik egyebek mellett

az ebrendészeti hozzájárulás,

a bevándorlási különadó

és a települési adók.

Ezek az adónemek abszurdak, egyesek önbevallás alapon működtek, és szinte semmilyen bevételt nem hoznak az államnak, csakis bürokratikus költségeket generálnak mindenkinek.