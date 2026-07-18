Már az amerikaiak is szemet vetettek rá: óriási gázmező rejtőzik Magyarország alatt, 100 évre fedezheti a teljes fogyasztást – kirobbant a vita a kitermeléséről

A Makói-árokban valóban jelentős mennyiségű szénhidrogén-tartalék található, ám az rendkívül tömött, rossz áteresztőképességű homokkőrétegekben helyezkedik el. Emiatt a hagyományos földgáz kitermelési módszerek nem alkalmazhatók, a nem konvencionális készletekhez használt hidraulikus rétegrepesztés pedig a térség geológiai adottságai miatt csak korlátozottan működik – kapcsolódott be az Alföld délkeleti része alatt nyugvó palagáz kitermelésének lehetőségéről újfent fellángoló vitába Halász Noémi, aki korábban politikusaként vállalt szerepet a helyi közéletben Szegeden.

Egyelőre nagyon drága a palagáz kitermelése, ám a technológiai fejlődéssel drámaian zuhanhat a kitermelés költsége / Fotó: Oli Scarff / AFP-illusztráció

Egyelőre nehézkes és drága a palagáz kitermelése

Az egyébként geológus végzettséggel rendelkező Halász Noémi Facebook-bejegyzésében azt írta: a több mint 3500 méteres mélységből adódó

extrém nyomás és

magas hőmérséklet

miatt a gázkitermelés során mesterségesen létrehozott repedések gyorsan bezáródnak. Ez jelentősen csökkenti a kitermelés hatékonyságát, illetve a beruházás költségeit is drasztikusan megemeli. A szakember szerint emiatt jelenleg nem látszik olyan technológiai megoldás, amely gazdaságossá tenné a projektet.

Halász Noémi azt is hangsúlyozta, hogy

a gyakran emlegetett, 60–200 évre elegendő gázkészletről szóló becslések a földtani készletre vonatkoznak. Ez nem egyenlő azzal a mennyiséggel, amelyet a jelenlegi technológiával valóban ki lehet termelni.

A megszólalásának apropója Szabadi István mi hazánkos képviselő és Kapitány István gazdasági és energetikia miniszter parlamenti szóváltása, amelyet a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó energetikai törvénymódosítások vitájában ejtettek meg.

Felszólalásában a Mi Hazánk képviselője azt sürgette, hogy mielőbb kezdődjön meg a földgáz kitermelése. A politikus szerint a becslések alapján a készlet akár 60–200 évre is biztosíthatná Magyarország teljes gázellátását.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország kőolajkészlete limitált, a makói földgázzal kapcsolatban pedig az a kérdés, lehet-e azt egyáltalán nyereségesen és környezetkímélően kitermelni.