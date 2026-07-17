Ennyi volt, Magyar Péter visszalépett az egyik legnagyobb áfacsökkentésből: mégse tudja megcsinálni a Tisza-kormány – ez a magyarázat

Alig három héttel az üzemanyagárstop megszüntetése után ismét a korábbi hatósági árszint fölé emelkedtek az üzemanyagárak. Magyar Péter miniszterelnök eközben már kizárta az áfacsökkentés lehetőségét, noha a kampányban még éppen ezzel ígérte a benzinárak leszorítását – írta a szeretlekmagyarorszag.hu.

Ismét emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon, miközben Magyar Péter feladta egyik korábbi kampányígéretét / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Alig három héttel az üzemanyagárstop megszüntetése után péntek reggelre ismét a korábbi hatósági árszint fölé emelkedtek az üzemanyagárak:

a benzin országos átlagára meghaladta a 595 forintot,;

a gázolajé pedig a 615 forintot.

Igaz, délelőttre mindkét üzemanyagtípus ára ismét valamivel a korábbi ársapka alá csúszott.

A drágulást a piaci szereplők elsősorban a közel-keleti feszültségekkel és az iráni háború hatásaival magyarázzák, ugyanakkor a szakma szerint a Mol árazási gyakorlata is jelentősen befolyásolja a hazai árakat. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint a társaság nem minden esetben érvényesíti a nagykereskedelmi árváltozásokat a kiskereskedelmi árakban, miközben a többi piaci szereplő kénytelen alkalmazkodni ehhez.

A Mol ugyanakkor azt közölte, hogy árazásánál továbbra is a szomszédos országok árszintjét veszi alapul, ezért a magyar üzemanyagárak nem haladják meg a régiós átlagot. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó szerint azonban a nagykereskedelmi áremelkedés előbb-utóbb biztosan megjelenik a kutak áraiban is.

Mégsem valósul meg Magyar Péter kampányígérete?

A magas árak mellett ismét előtérbe került az adócsökkentés kérdése, Magyar Péter azonban már elvetette ezt a lehetőséget. A miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, hogy a jövedéki adó már közel van az Európai Unió által előírt minimumhoz, az általános forgalmi adó csökkentésére pedig nincs lehetőség, mert az uniós szabályok nem teszik lehetővé külön áfakulcs bevezetését az üzemanyagokra.

A mostani álláspont ugyanakkor éles ellentétben áll a választási kampányban elhangzott ígéretekkel. Magyar Péter akkor még azt mondta, hogy az áfa, a jövedéki adó és más kisebb adók mérséklésével a világpiaci árak mellett is elérhető lenne a literenként 480 forintos üzemanyagár.

A Független Benzinkutak Szövetsége szerint ugyanakkor továbbra is lenne lehetőség az árak csökkentésére.

Gépész László elnök azt javasolja, hogy a kormány vezesse ki az extraprofitadót, a Robin Hood-adót és a kiskereskedelmi különadót, amelyek eltörlése becslése szerint literenként 20-22 forintos árcsökkenést eredményezhetne, és ezt nem akadályozzák uniós előírások.