Itt az első légitársaság Európában, ami belebukhat az iráni háborúba: most próbálják megmenteni, új tulajdonosnak adhatják el – megszólalt a miniszterelnök

Stratégiai befektetővel tárgyal a lett kormány az állami tulajdonú airBaltic megmentéséről, miután a légitársaság pénzügyi helyzete kritikussá vált. A kabinet szerint még a nyár folyamán megszülethet a megállapodás, amely elháríthatja a fizetésképtelenség veszélyét.

A nyár döntő lehet az airBaltic számára: a lett miniszterelnök megerősítette, hogy komoly befektetővel folynak az egyeztetések / Fotó: NurPhoto via AFP

Stratégiai befektető bevonásáról tárgyal a lett kormány az állami irányítás alatt álló airBaltic megmentése érdekében

– erősítette meg Andris Kulbergs lett miniszterelnök a Reutersnek. A befektető kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a kormányfő szerint egy „komoly partnerrel” folynak az egyeztetések, és a tranzakció még a nyár folyamán lezárulhat.

A légitársaság számára kulcsfontosságú lesz az augusztus 3-i kötvénytulajdonosi egyeztetés, ahol rövid távú finanszírozást szeretne biztosítani működéséhez. A lett kormány szerint a stratégiai befektető bevonása mellett ez is elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalat hosszabb távon is talpon maradjon.

A kabinet egyetlen fontos feltételt szabott a leendő partnernek: az airBaltic központjának továbbra is a rigai repülőtérnek kell maradnia, ahol a társaság messze a legnagyobb légitársaságnak számít.

Komoly pénzügyi nyomás alatt áll az airBaltic

Az légitársaság nehéz helyzetére a Fitch Ratings is felhívta a figyelmet. A hitelminősítő szerint a társaság még nem törlesztette a lett államtól felvett 30 millió eurós rövid lejáratú hitelt, amely augusztusban esedékes, emellett júniusban nem tudta feltölteni a 2029-ben lejáró kötvényeihez előírt tartalékszámlát.

A vállalat vezetése a jövő héten új üzleti tervet mutat be, amely átszervezési intézkedéseket és a pénzügyi stabilitás helyreállítását célzó lépéseket tartalmaz majd. A miniszterelnök szerint a terv sikerének két kulcsa van: a friss tőke és a stratégiai befektető.

Az airBaltic jelenleg 55 Airbus A220-300-as repülőgépet üzemeltet, és 2030-ra csaknem megduplázná flottáját. A növekedési terveket azonban visszavetette, hogy az orosz–ukrán háború miatt elveszítette az orosz és ukrán piacot, miközben a koronavírus-járvány, a közel-keleti konfliktusok és a hajtóműszállítások csúszása is jelentős veszteségeket okozott. Emiatt a társaság többször is elhalasztotta a régóta tervezett tőzsdei bevezetését.