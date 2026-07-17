Deviza
EUR/HUF362,98 +0,22% USD/HUF317,26 +0,25% GBP/HUF426,62 +0,04% CHF/HUF392,77 +0,35% PLN/HUF83,64 -0,01% RON/HUF69,37 +0,35% CZK/HUF14,98 +0,18% EUR/HUF362,98 +0,22% USD/HUF317,26 +0,25% GBP/HUF426,62 +0,04% CHF/HUF392,77 +0,35% PLN/HUF83,64 -0,01% RON/HUF69,37 +0,35% CZK/HUF14,98 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 981,27 -0,77% MTELEKOM2 640 +0,38% MOL4 166 +0,1% OTP44 480 -1,57% RICHTER11 980 -0,75% OPUS370 +0,41% ANY7 140 -0,56% AUTOWALLIS144,5 +1,76% WABERERS4 650 -0,64% BUMIX9 349,26 -0,01% CETOP4 728,32 -0,87% CETOP NTR3 025,84 -0,86% BUX140 981,27 -0,77% MTELEKOM2 640 +0,38% MOL4 166 +0,1% OTP44 480 -1,57% RICHTER11 980 -0,75% OPUS370 +0,41% ANY7 140 -0,56% AUTOWALLIS144,5 +1,76% WABERERS4 650 -0,64% BUMIX9 349,26 -0,01% CETOP4 728,32 -0,87% CETOP NTR3 025,84 -0,86%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
AirBaltic
Lettország
légitársaság
csőd

Itt az első légitársaság Európában, ami belebukhat az iráni háborúba: most próbálják megmenteni, új tulajdonosnak adhatják el – megszólalt a miniszterelnök

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új tulajdonos mentheti meg a balti régió legnagyobb légitársaságát. Az airBaltic pénzügyi gondjai miatt a lett kormány stratégiai partner bevonásán dolgozik.
VG
2026.07.17, 21:04
Frissítve: 2026.07.17, 21:05

Stratégiai befektetővel tárgyal a lett kormány az állami tulajdonú airBaltic megmentéséről, miután a légitársaság pénzügyi helyzete kritikussá vált. A kabinet szerint még a nyár folyamán megszülethet a megállapodás, amely elháríthatja a fizetésképtelenség veszélyét.

Trip To Budapest airbaltic
A nyár döntő lehet az airBaltic számára: a lett miniszterelnök megerősítette, hogy komoly befektetővel folynak az egyeztetések / Fotó: NurPhoto via AFP

Stratégiai befektető bevonásáról tárgyal a lett kormány az állami irányítás alatt álló airBaltic megmentése érdekében 

– erősítette meg Andris Kulbergs lett miniszterelnök a Reutersnek. A befektető kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a kormányfő szerint egy „komoly partnerrel” folynak az egyeztetések, és a tranzakció még a nyár folyamán lezárulhat.

A légitársaság számára kulcsfontosságú lesz az augusztus 3-i kötvénytulajdonosi egyeztetés, ahol rövid távú finanszírozást szeretne biztosítani működéséhez. A lett kormány szerint a stratégiai befektető bevonása mellett ez is elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalat hosszabb távon is talpon maradjon.

A kabinet egyetlen fontos feltételt szabott a leendő partnernek: az airBaltic központjának továbbra is a rigai repülőtérnek kell maradnia, ahol a társaság messze a legnagyobb légitársaságnak számít.

Komoly pénzügyi nyomás alatt áll az airBaltic

Az légitársaság nehéz helyzetére a Fitch Ratings is felhívta a figyelmet. A hitelminősítő szerint a társaság még nem törlesztette a lett államtól felvett 30 millió eurós rövid lejáratú hitelt, amely augusztusban esedékes, emellett júniusban nem tudta feltölteni a 2029-ben lejáró kötvényeihez előírt tartalékszámlát.

A vállalat vezetése a jövő héten új üzleti tervet mutat be, amely átszervezési intézkedéseket és a pénzügyi stabilitás helyreállítását célzó lépéseket tartalmaz majd. A miniszterelnök szerint a terv sikerének két kulcsa van: a friss tőke és a stratégiai befektető.

Az airBaltic jelenleg 55 Airbus A220-300-as repülőgépet üzemeltet, és 2030-ra csaknem megduplázná flottáját. A növekedési terveket azonban visszavetette, hogy az orosz–ukrán háború miatt elveszítette az orosz és ukrán piacot, miközben a koronavírus-járvány, a közel-keleti konfliktusok és a hajtóműszállítások csúszása is jelentős veszteségeket okozott. Emiatt a társaság többször is elhalasztotta a régóta tervezett tőzsdei bevezetését.

Alapjaiban rendezheti át a légi közlekedési iparágat az iráni háború: komolyan féltik a Wizz Airt, felvásárlást emlegetnek - csattanós választ adott a fapados

Az egyre jobban elhúzódó iráni konfliktus a légi közlekedésben is átrendeződést hozhat. A légitársaságok más-más módon keresik a kiutat. A Wizz Air egyelőre nem aggódik, inkább figyeli a kínálkozó lehetőségeket.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu