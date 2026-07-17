Ezt már nem tűrték el a dolgozók: megvágta a fizetésüket a Magyarországon is jelenlévő német autóipari óriás, nyílt konfliktus tört ki – 14 ezer munkahely szűnik meg

Komoly tiltakozást váltott ki a ZF döntése, amely megszüntetné a vállalat történelmi jelentőségű Zeppelin-pótlékát. A lépés mintegy 7500 dolgozó fizetését csökkentheti, miközben a cég már jelentős létszámleépítésre készül – írta az autopro.hu.

Nyílt konfliktus alakult ki a ZF vezetése és dolgozói között a tervezett fizetéscsökkentések miatt / Fotó: ZF / Facebook

Egyre élesebb konfliktus bontakozik ki a német autóipari beszállító ZF vezetése és dolgozói között, miután a vállalat bejelentette, hogy felmondja a Friedrichshafenben dolgozó tarifás munkavállalók Zeppelin-pótlékáról szóló megállapodást. A

juttatás 2027 közepéig még érvényben marad, ezt követően azonban jelenlegi formájában megszűnhet.

A döntés mintegy 7500 munkavállalót érint, akik átlagosan bruttó fizetésük közel 10 százalékát veszíthetik el. A Zeppelin-pótlék a vállalat történetéhez kötődő, hosszú ideje fizetett bérkiegészítés, ezért megszüntetése különösen érzékenyen érinti a dolgozókat.

A Handelsblatt beszámolója szerint a vezetőség és a dolgozói képviselet közötti tárgyalások eredménytelenül zárultak. Az ezt követő üzemi gyűlésen a munkavállalók hosszú perceken keresztül kifütyülték Lea Corzilius HR-igazgatót, a kialakult feszültség miatt pedig az eseményt félbe kellett szakítani.

A teljes üzemi tanács vezetője, Achim Dietrich közölte: a dolgozók minden rendelkezésükre álló eszközzel fellépnek érdekeik védelmében. Első intézkedésként nem támogatják a túlórák engedélyezését azokban az üzemegységekben sem, ahol továbbra is magas a termelési igény.

A fizetéscsökkentés csak a kezdet

A bérvita egy olyan időszakban robbant ki, amikor a ZF átfogó szerkezetátalakítást hajt végre. A vállalat az elmúlt két évben jelentős veszteségeket szenvedett el, ezért 2028 végéig akár 14 ezer németországi munkahely megszüntetését tervezi. Több üzemben korábban már csökkentették a munkaidőt is, ami szintén alacsonyabb béreket eredményezett.

A ZF szerint a költségcsökkentés elengedhetetlen a vállalat versenyképességének megőrzéséhez és a friedrichshafeni telephely hosszú távú jövőjének biztosításához. Iparági értesülések szerint ugyanakkor még nem dőlt el végleg a Zeppelin-pótlék sorsa: elképzelhető, hogy a juttatást nem teljesen szüntetik meg, hanem teljesítményalapú bónuszrendszerré alakítják át.