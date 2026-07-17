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beruházás
Zalaegerszeg
fejlesztés

Megkezdődött: földig rombolják az egykori magyarországi óriásgyárat, új pláza épül a helyén: Pepco, Rossmann és OTP már lesz benne – részletes tájékoztatást adott a polgármester

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Teljesen átalakul az egykori ipari komplexum. Zalaegerszeg polgármestere arról számolt be, hogy folytatódnak a munkálatok a volt tejüzem területén és a telek hamarosan megtisztul a bontási törmeléktől. Ezzel a Zallure Park bővítése új fázisba léphet, és hamarosan új kereskedelmi és szolgáltatóipari egységek biztosítják majd a közelben élők kényelmét.
VG
2026.07.17, 20:51
Frissítve: 2026.07.17, 23:02

A következő hetekben több ezer tonna törmeléket darálnak le az egykori tejüzem területén a Zala-Müllex Kft. dolgozói, hogy utána elindulhasson az új fejlesztés − írta Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere egy közösségimédia-bejegyzésben.

Folytatódnak a munkálatok a volt tejüzem területén
Folytatódnak a munkálatok a volt tejüzem területén / forrás: Facebook, Balaicz Zoltán

A munkálatok során feldolgozott nagy mennyiségű törmelék és hulladék újra felhasználhatóvá válik majd, ezt követően pedig folytatódhat a Zallure Park kereskedelmi központ fejlesztése.

A tejüzem területén folyó beruházás előzményeiről

A volt tejipari terület tulajdonosa − a francia Savencia Fromage & Dairy vállalat − 2021-ben döntött úgy, hogy bezárja az 1990-es rendszerváltoztatás utáni, állami privatizáció során felvásárolt egykori Zalatej, majd Pannontej zalaegerszegi üzemét.

Emlékezetes, hogy hasonló sorsra jutott az állami privatizációval az 1990-es években osztrák tulajdonba juttatott ruhagyár és az olasz tulajdonba juttatott Köbtex is. Ezek a külföldi tulajdonosok a megszerzett gyárakban termelt hasznot kivitték külföldre, fejlesztésre semmit sem forgattak vissza és amikor már veszteségessé váltak, akkor bezárták őket, megszüntetve a munkahelyeket. Az állami privatizáció ezen formája stratégiai hiba volt az 1990-es években

− írta posztjában Balaicz Zoltán.

A magánberuházók, akik a terület új tulajdonosai, már elkészítették és közzétették a fejlesztési terveiket. Elképzelésük szerint a következő években, több ütemben kerül majd teljesen kialakításra a nívós kereskedelmi- és szolgáltatóipari egységekből álló komplexum, amely számos munkahelyet teremt majd.

A Zallure Park már elkészült, korábbi ruhagyárból átalakított épületébe már beköltözött

  • a Rossmann,
  • a KIK,
  • az OTP Bank, valamint
  • hamarosan a Pepco is megnyitja üzletét, amely a ruhagyárból átalakított lakótömbben kap helyet.

Mindeközben a város második KFC étterme is megépül a Lidl szomszédságában.

A beruházásról bővebben

A tervezés során szempont volt az értékes elemek megőrzése, azonban több épület rossz műszaki állapota ezt nem tette lehetővé, így ezeket nem lehetett hasznosítani. Ezért elbontásra kerül a benzinkúthoz közeli, úgynevezett „lepényépület” is, ezzel lehetővé téve, hogy rendezettebb és esztétikusabb városkép jöhessen létre. Ezzel szemben az egykori tejüzem főbejáratától balra fekvő épületeket megőrzik és felújítják.

A beruházás második ütemében egy 15 ezer négyzetméteres komplexum jön létre, amely kiegészíti az első, 4 ezer négyzetméteres kereskedelmi célú területet.

A tervek szerint a kiskereskedelmi egységek mellett az emeleten irodák is helyet kapnak majd, továbbá játszóház, fitneszterem, könyvelőiroda, illetve lakberendezési áruház is beköltözhet majd az épületbe.

A hasonló léptékű kereskedelmi és városfejlesztési beruházások általános tapasztalata, hogy a meghatározó üzletláncok megjelenését idővel a helyi kis- és középvállalkozások, valamint további szolgáltatók betelepülése követi

− nyilatkozta Hári György, Zallure Park ügyvezetője.

Ezzel egyidejűleg infrastrukturális fejlesztések is zajlanak majd, és számos parkolóhely kerül kialakításra. A beruházás során szintén fontos szempont volt a zöldfelületek aránya, valamint a gyalogutak fejlesztése is.

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