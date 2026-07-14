Megirigyelte riválisa sikerét a Samsung, meglépheti ugyanazt – de egyelőre még tagadja, hogy erre készülne

A Samsung Electronics a kezdeti szakaszban vizsgálja egy amerikai letéti részvényprogram (ADR) esetleges elindításának lehetőségét. Sajtóhírek szerint a vállalat előzetes egyeztetéseket folytatott több befektetési bankkal, azonban még nem született döntés arról, hogy tényleg továbblépnek-e ebben az irányban.

A Samsungot elgondolkodtatta a versenytárs sikere, de végül mégis cáfol / Fotó: Shutterstock

A Bloomberg értesülései szerint a döntéshozatal során a Samsung kiemelten figyelemmel kíséri a memóriachip-gyártók részvényeinek volatilis teljesítményét. Amennyiben a társaság amerikai tőzsdei megjelenés mellett dönt, a rendkívül szerteágazó üzleti portfólió és a visszatérő munkaügyi konfliktusok kihívást jelenthetnek a tranzakció struktúrájának kialakításában.

Hozzátették ugyanakkor, hogy a megbeszélések még nagyon korai szakaszban járnak, így egyáltalán nem biztos, hogy végül tőzsdei bevezetésre kerül sor. A Samsung szóvivője először nem kívánta kommentálni az értesüléseket. A Bloomberg forrásai szerint a vállalat korábban is mérlegelte egy ADR-program elindítását, ám végül minden alkalommal elállt a tervtől.

A konkurencia sikerén felbuzdulva

A rivális SK Hynix sikeres amerikai tőzsdei megjelenése azonban új lendületet adott annak, hogy a Samsung ismét napirendre vegye a kérdést. Azt azonban kiemelték, hogy jelenleg még csupán a lehetőségek vizsgálatról van szó, nem konkrét tervekről, és a társaság egyetlen befektetési banknak sem adott még megbízást az esetleges részvényértékesítés előkészítésére.

A memóriachip-piacon a Samsung egyik legfontosabb versenytársának számító SK Hynix múlt héten 26,5 milliárd dollárt vont be amerikai tőzsdei bevezetésével, amely minden idők legnagyobb külföldi vállalat által végrehajtott amerikai részvénykibocsátása volt. Az ügylet jól jelezte, hogy a befektetők továbbra is jelentős érdeklődést mutatnak a mesterséges intelligencia terén kulcsfontosságú fejlesztéseket végző vállalatok iránt.

A Samsung részvényei idén mintegy 120 százalékot emelkedtek, aminek nyomán a vállalat piaci kapitalizációja meghaladta az ezermilliárd dollárt. Ez elmarad ugyanakkor az SK Hynix 194 százalékos idei árfolyam-emelkedésétől, amelynek piaci értéke jelenleg megközelíti a 900 milliárd dollárt.