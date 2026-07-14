Magához tért a forint a hatalmas pofon után
Régen volt olyan gyenge a forint , mint kedden kora délután, amikor a mérvadó globális és régiós devizák is úgy elhúztak mellette, hogy csak a mezőny hátát nézhette a hazai pénznem.
Az euró például negyed kettő körül egészen 362,1 forintig lőtt ki, míg a dollár 317,8 forint fölé száguldott.
Három órára viszont nagyjából visszarendeződött a helyzet, az euró 360 forintig esett vissza, míg a zöldhasú kurzusa 314,46 forintig ereszkedett. Ezzel a hétfői záróértékekhez mérten az euróval szemben nagyjából stagnál a forint árfolyama, a dollárhoz viszonyítva pedig 0,6 százalékos az erősödés.
Az Erste szerint arról van szó, hogy a hazai piacon manifesztálódott a hétvégén a közel-keleti eszkaláció miatt kialakult tőkepiaci idegesség és ez negatívan érintette a magyar devizát.
Az Equilor Befektetési Zrt. pedig úgy látja, hogy
folytatódik a forint gyengülése, már a 360,57-nél húzódó ellenállást ostromolja a jegyzés, melynek áttörése esetén 364-nél lenne a következő fontosabb akadály. Az indikátorok továbbra is felfelé mutatnak, az RSI alapján lehet még tér felfelé. A 364-es ellenállás felett lenne még nagyobb mozgástér, hiszen a következő Fibo-szint már csak 369,51-nél látható.
A forint hirtelen fordulata összefüggésbe hozható a kedden kora délután megjelent amerikai inflációs jelentéssel is, melyből kiderült,
hogy júniusban májushoz képest 0,4 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak az Egyesült Államokban, míg éves szinten 3,5 százalékra esett az infláció (CPI).
A Wall Street 0,2 százalékos havi csökkenést, éves szinten pedig 3,8 százalékos inflációt várt.
Az árak csökkenése az energiaárak jelentős visszaeséséből és a szolgáltatások, különösen a lakhatás költségeinek mérséklődéséből eredt.
A tőzsdei határidős árfolyamok többnyire pozitívan reagáltak a jelentést követően, míg az államkötvények hozamai jelentősen csökkentek. A devizakereskedők továbbra is arra számítanak, hogy a Fed szeptemberben kamatot emel, bár a CME FedWatch határidős árfolyam-mutatója szerint az esélyek az egy nappal ezelőtti 75 százalékról 63 százalékra csúsztak vissza.
Az euró-dollár is azonnal lekövette a vártnál kedvezőbb inflációs adatokat, néhány percen belül 0,6 százalékkal, 1,145-re ugrott a keresztárfolyam.