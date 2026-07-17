Ez most kínos lehet Kármán Andrásnak: Magyar Péter váratlan információkat közölt a NAV új elnökéről, teljesen más rendszert vezet be a Tisza – Orbán Viktorék máshogy csinálták

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, Magyar Péter pénteken kora este több új adószabályt is bejelentett a közösségi oldalán. Ugyanakkor egy ponton teljesen váratlanul a NAV új elnökének kérdésére is kitért, ha csak röviden is.

Ez most kínos lehet Kármán Andrásnak: Magyar Péter váratlan információkat közölt a NAV új elnökéről / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A Tisza-kormány miniszterelnöke a leginkább arról beszélt, hogy több kisebb adófajtát eltörölnek és "megszüntetik az Orbán-kormány uniós jogszabályokba ütköző, egyes vállalatokat szelektíven büntető adóztatási gyakorlatát is."

Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tesszük a magyar adórendszert: öt felesleges adónemet teljesen eltörlünk, megszüntetjük az értelmetlen adminisztrációt és lezárjuk azokat az adózási kiskapukat, amelyeket az Orbán-rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki – sorolta.

Mindezt azzal indokolta, hogy ezekkel a változtatásokkal újabb akadályokat hárítanak el az uniós források ezer milliárdjainak hazahozatala elől.

Magyar Péter váratlan információkat közölt a NAV új elnökéről

A magyar miniszterelnök további részleteket is közölt, de egy a bejelentés végén szóba hozta a magyar adóhatóságot, pontosabban annak leendő vezetését is. Bizonyára nem véletlenül.

Ennek előzménye, hogy ebben a kérdésben a Tisza-kormány talán a legnagyobb zűrzavart hozta össze az állami vezetők kinevezése során. Ahogy azt megírtuk, Kármán András pénzügyminiszter még július elején hozta nyilvánosságra, ki lesz a NAV új vezetője.

A választása Tamásné Czinege Csillára esett, ami a Tisza-tábort alaposan meglepte: ő ugyanis az adóhatóság eddigi alelnöke volt, tehát politikai megújulásról finoman szólva sem lehetett beszélni. Hiába lehetett szakmai szempontból alátámasztott a kinevezés, a kormányoldalon hatalmas felzúdulást váltott ki. Olyannyira, hogy szinte azonnal visszakozni kellett belőle.

Kármán András pár nappal később bedobta, hogy "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki pozíciójára nyilvános pályázatot írnak ki." Ezt az eredeti bejelentéskor egy szóval sem említette.

Most pedig Magyar Péter nyitotta ki újra az ügyet. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy szeretne mindenkit tájékoztatni, hogy a NAV elnöki pozíciót nyílt, transzparens pályáztatás útján fogják betölteni. Majd közölte, hogy

a korábbi gyakorlattal ellentétben a NAV-elnök nem lesz államtitkár a kormányban.

Ezt azzal indokolta, hogy az adóhatóságnak szakmai, pártatlan és politikai befolyásolástól mentes szervezetként kell működni. Ezek után erősen kérdőjeles, hogy Tamásné Czinege Csilla, meddig marad a NAV élén, persze lehet, hogy ő is megpályázza a pozíciót, ha megjelenik a felhívás.