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Telekom
internet
kedvezmény

Jó hírt kaptak a telekomosok: szabadságra megy a havidíj, de nem adják csak úgy

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Telekom szabadságra küldi a havidíjat. Kedvezményt kapnak a telekommunikációs vállalat azon ügyfelei, akik otthoni internet-előfizetéssel rendelkeznek. Az igénylés egyszerű, csupán egy applikáció szükséges hozzá.
VG
2026.07.17, 18:00

Egyszeri kedvezményt kapnak az otthoni internetelőfizetéssel rendelkező Telekom ügyfelek. Az ajánlat az új belépőknek is szól.

Nyári kedvezményt hirdetett a Telekom
Nyári kedvezményt hirdetett a Telekom / Fotó: Alexander Fedosov

Fontos, hogy a 2500 forint értékű havidíj-kedvezmény nem jár automatikusan, azt augusztus 15-ig a Telekom applikáció Moments nevű felületén lehet igényelni.

Hogyan igényelhető a kedvezmény?

Az ajánlat július 6. és augusztus 15. között, vagy visszavonásig igényelhető, egyszeri alkalommal − olvasható a Telekom közleményében.

A kedvezmény aktiválása egyszerű, csupán néhány lépés szükséges hozzá:

  1. A Telekom appon belül a Magenta Moments menüpontra kell navigálni.
  2. Meg kell keresni, majd aktiválni az ajánlatot.
  3. Ki kell választani a szolgáltatást.
  4. A szeptemberben érkező augusztusi számlán automatikusan megtörténik a jóváírás.

Az ajánlatot csak azok az aktív Magenta Moments tagok tudják igénybe venni, akiknek otthoni vezetékes internet-előfizetésük van.

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