Kritikus szinten a Duna vízállása, döntés született Budapestről: a Margitszigeten zárnak először, a hajók sem a megszokott útvonalon járnak
A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart-PassNave Kft. egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek − közölte a társaság pénteken a honlapján.
Ezek a hajózási útvonalak érintettek
A Mahart nappali, Budapest hop-on járata július 22-ig nem köt ki a Margitsziget Sportuszoda megállóban, továbbá nem közlekedik:
- a Budapest-Szentendre,
- a Budapest-Visegrád,
- a Visegrád-Esztergom, továbbá
- a visegrádi hop-on járat, valamint
- az esztergomi sétahajó és a szárnyashajó sem.
A társaság a budapesti járatain továbbra is várja a hajózni vágyókat.
Hamarosan negatív rekord dőlhet meg
A mérések kezdete óta feljegyzett legalacsonyabb vízállás a Dunán Bajánál 27 centiméter volt, amit 2018. október 25-án rögzített az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az előrejelzések szerint a következő napokban további apadásra lehet számítani, így a folyó vízszintje Bajánál pénteken és szombaton elérheti a 21 centimétert is.
Budapestnél csütörtök délelőtt 11 órakor 39 centiméteres vízállást mértek, amely mindössze 6 centiméterrel marad el a valaha mért legalacsonyabb, 33 centiméteres vízállástól, amit szintén 2018. október 25-én mértek.
A vízhiány az egész országot sújtja. Sorra dönti a negatív rekordokat a Velencei-tó vízállása, emellett a Tisza vízszintje is több helyen rekordalacsony értéket ért el. A Balaton Siófoknál 64 centiméterre apadt, az alacsony vízállás miatt még a július végi Kékszalag vitorlásverseny útvonalát is módosítani kellett.