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Budapest
hajózás
alacsony vízállás

Kritikus szinten a Duna vízállása, döntés született Budapestről: a Margitszigeten zárnak először, a hajók sem a megszokott útvonalon járnak

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Az aszályos időjárás miatt drasztikusan csökken a magyarországi folyók vízszintje. A helyzet annyira kritikus, hogy már a budapesti hajóközlekedést is érinti és hamarosan egy fontos negatív rekord is megdőlhet.
VG
2026.07.17, 17:34
Frissítve: 2026.07.17, 17:42

A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart-PassNave Kft. egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek − közölte a társaság pénteken a honlapján.

Nem a megszokott útvonalon járnak a budapesti hajók
Nem a megszokott útvonalon járnak a budapesti hajók / Fotó: AFP

Ezek a hajózási útvonalak érintettek

A Mahart nappali, Budapest hop-on járata július 22-ig nem köt ki a Margitsziget Sportuszoda megállóban, továbbá nem közlekedik:

  • a Budapest-Szentendre,
  • a Budapest-Visegrád,
  • a Visegrád-Esztergom, továbbá
  • a visegrádi hop-on járat, valamint
  • az esztergomi sétahajó és a szárnyashajó sem.

A társaság a budapesti járatain továbbra is várja a hajózni vágyókat.

Hamarosan negatív rekord dőlhet meg

A mérések kezdete óta feljegyzett legalacsonyabb vízállás a Dunán Bajánál 27 centiméter volt, amit 2018. október 25-án rögzített az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az előrejelzések szerint a következő napokban további apadásra lehet számítani, így a folyó vízszintje Bajánál pénteken és szombaton elérheti a 21 centimétert is.

Budapestnél csütörtök délelőtt 11 órakor 39 centiméteres vízállást mértek, amely mindössze 6 centiméterrel marad el a valaha mért legalacsonyabb, 33 centiméteres vízállástól, amit szintén 2018. október 25-én mértek.

A vízhiány az egész országot sújtja. Sorra dönti a negatív rekordokat a Velencei-tó vízállása, emellett a Tisza vízszintje is több helyen rekordalacsony értéket ért el. A Balaton Siófoknál 64 centiméterre apadt, az alacsony vízállás miatt még a július végi Kékszalag vitorlásverseny útvonalát is módosítani kellett.

 

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