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Elbántak az OTP-vel, Európával együtt esett a pesti tőzsde – nagy zuhanás után próbál tapra állni a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rossz hangulatban zárták a hetet az európai piacok, a pesti tőzsdét az OTP húzta le. A forint jelentős napközi gyengülését követően erősödéssel próbálkozik késő délután.
K. T.
2026.07.17, 17:21

Az amerikai-iráni háború bizonytalanságai és a feljebb kúszó energiaárak, valamint a technológiai szektor negatív befektetői megítélése tartotta nyomás alatt a piacokat a hét utolsó kereskedési napján. Az európai tőzsdék szinte kivétel nélkül csökkenéssel zártk a napot, a hazai részvénypiac alulteljesítő volt. A forint késő délutánra szépíteni tudta a nap közben elszenvedett nagy esést.

pesti tőzsde, OTP, forint
Rossz nemzetközi hangulatban esett az OTP és a pesti tőzsde, a forint javított a nagy zuhanást követően /  Fotó: Móricz Sabján Simon

A nyugat-európai részvényindexek közül a frankfurti DAX 0,4 százalékkal, a párizsi CAC 0,6 százalékkal, a milánói FTSE MIB egy százalékos esést szemvedett el, és csak a londoni FTSE 100 tudott minimális emelkedést felmutatni.

A pesti tőzsde is a nemzetközi fősodorral haladt, a BUX index a nap vége felé mutatott kisebb vételi erőnek köszönhetően 0,8 százalékra szépítette a nap közben még közel másfél százalékos zuhanását. A részvénykosár 14 981 ponton zárt. 

A magyar blue chipek közül az OTP teljesített a leggyengébben, 1,6 százalékkal lejjebb, 44 480 forintra megérkezve a zárásban. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 44 480 HUF 0 / -1,57 %
Forgalom: 13 140 501 180 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai 0,8 százalékkal 11 980 forintra ereszkedtek. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 980 HUF 0 / -0,75 %
Forgalom: 826 645 930 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol enyhe, 0,1 százalékos pluszban, 4166 forinton fejezte be a napot. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 166 HUF 0 / +0,1 %
Forgalom: 2 125 298 562 HUF
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Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A legjobban teljesítő Magyar Telekom pedig 0,4 százalékkal 2640 forintra emelkedett.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 640 HUF 0 / +0,38 %
Forgalom: 338 257 258 HUF
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A részvénypiac forgalma meglehetősen csekély, 16,8 milliárd forint volt pénteken.

Equilor Trader 

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint folytatta mélyrepülését pénteken is, nap közben két és félhavi csúcsra, 365 forint közelébe drágult az euró, és a dollár árfolyama is számottevően emelkedett. 

A hazai fizetőeszköz a tőzsdezárása némi életjelent mutatott, így jelenleg kisebb csükkenés látszik a főbb devizákhoz képest. 

Az eurót 362,5 forinton, 0,15 százalékkal magasabban váltották 17 órakor. 

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest ugyanilyen mértékben rontott a hazai pénz, a keresztárfolyam 316,8 forinton áll cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetve vegyes teljesítmény látható. a cseh korona 0,1 százalékkal drágul, a lengyel zloty viszont 0,1 százalékkal kevesebbe kerül.

A forint elmúlt napokban látott szembetűnő gyengülését 

  • a finomított olajtermékek árának, valamint az európai TTF gázár jelentős emelkedésének, 
  • a korábban megnyitott jelentős forintpiaci long pozícióknak, 
  • az MNB jövő hétre várt újabb kamatvágásának, 
  • valamint a vártnál magasab költégvetési hiánynak

tudják be az MBH Bank stratégái. A több tényező egymást is erősítő kedvezőtlen hatása miatt különösen sérülékeny a hazai fizetőeszköz a jelenlegi, általánosan negatív piaci környezetben.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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