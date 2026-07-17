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Utasmentesíthetik a középső üléseket a légitársaságok: a Wizz Air már tudja ezt, csak kicsit máshogy

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Középső ülés nélküli sorral és extra kényelemmel hirdet jegyeket az United Airlines. Egyre több légitársaság próbálkozik felárért plusz szolgáltatást és plusz kényelmet nyújtani utasainak.
T. M.
2026.07.17, 18:37

Újítást vezet be Economy Plus osztályán az amerikai United Airlines légitársaság. Olyan üléssorokat alakítanak ki, amelyekből hiányzik a középső ülés, a helyét pedig egy kis, közös asztalka veszi át, így az ablak és a folyosó melletti ülésen utazók nagyobb személyes teret kapnak.

United Airlines Boeing légi közlekedés, légitársaság Wizz Air
Egyre több légitársaság próbálkozik felárért extra kényelmet nyújtani utasainak / Fotó: Markus Mainka / Shutterstock

Az Euronews cikke felidézte, hogy a légitársaság márciusban azt is bejelentette, hogy 2027-től bevezeti a Relax Row koncepciót, melynek lényege, hogy a széles törzsű Boeing repülőgépek turistaosztályán az utasok a felszállás után a háromüléses sort fekvőhellyé alakíthatják át.

A turistaosztályon utazók egyik legnagyobb vágya, hogy a mellettük lévő ülés szabadon maradjon maradjon. Ez az ülés ugyanis gyakran kényelmetlenséget okoz egyrészt annak, aki két utastárs közé szorul, másrészt az ablak és a folyosó mellett ülő utasoknak is, akiknek osztozniuk kell a kartámaszokon. A hosszú, főleg interkontinentális járatokon nagy különbséget jelenthet ez a plusz személyes tér.

Felárért több komfortot kínálnak a légitársaságok

Már számos légitársaság felismerte ezt az igényt, és különböző megoldásokat vezetett be. Az Index.hr horvát hírportál értesülései szerint több cég – köztük a Wizz Air és az Air France – már jelenleg is kínálnak lehetőséget arra, hogy felár ellenében az utas biztosítsa a mellette lévő ülés üresen maradását, vagy akár egy teljes üléssort lefoglaljon.

Az United Airlinesnál a héten bemutatták az Economy Plus osztály új kialakítását is, amelyben a középső ülést egy közös asztalka váltja fel, így az ablak és a folyosó melletti üléseken utazók több helyet kapnak. Kezdetben ez az elrendezés kizárólag az 50 új Airbus A321XLR repülőgép egy-egy üléssorában lesz elérhető, azonban a vállalat jelezte, hogy később más repülőgéptípusokra is kiterjesztheti a megoldást.

Az extra helyet biztosító Economy Plus ülések értékesítése várhatóan még az idei év végén megkezdődik, az első ilyen járatok pedig röviddel ezután indulnak. A fejlesztés jól illeszkedik ahhoz az iparági trendhez, amelynek keretében a légitársaságok egyre több prémium szolgáltatást és kényelmi extrát kínálnak azoknak az utasoknak, akik hajlandók többet fizetni a komfortért.

A United Airlines ezzel olyan európai légitársaságok példáját követi, mint a Lufthansa és a Finnair, amelyek üzleti osztályán már jelenleg is alkalmazzák az üres középső ülés koncepcióját. Más légitársaságok pedig évek óta lehetővé teszik, hogy az utasok felár ellenében garantálják, hogy a mellettük lévő ülés üres maradjon. A United arra számít, hogy az Amerikai Egyesült Államokban elsőként kínál majd ilyen kialakítású üléseket.

„Teljes flottánkat fejleszteni fogjuk annak érdekében, hogy minden utazási osztályon szélesebb választékot és jobb ár-érték arányt kínáljunk utasainknak. Az A321XLR a legújabb repülőgépünk. A fedélzeten a United Polaris osztály teljesen vízszintes ággyá alakítható üléseket kínál közvetlen folyosó-hozzáféréssel, most pedig olyan Economy Plus üléseket is bevezetünk, amelyek nagyobb láb- és könyökteret biztosítanak. Meggyőződésünk, hogy utasaink értékelni fogják ezeket az új lehetőségeket” – nyilatkozta a bejelentés kapcsán Andrew Nocella, a United Airlines ügyvezető alelnöke és kereskedelmi igazgatója.

Alapjaiban rendezheti át a légi közlekedési iparágat az iráni háború: komolyan féltik a Wizz Airt, felvásárlást emlegetnek – csattanós választ adott a fapados

Az egyre jobban elhúzódó iráni konfliktus a légi közlekedésben is átrendeződést hozhat. Az elmúlt hetekben a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett tűzszünet hatására kezdtek megnyugodni a piacok, azonban a tűzszünet véget ért, a kiújuló konfliktus pedig ismét felhajtja az olajárakat. Ez az európai légitársaságokat újból kihívások elé állítja, amelyek más-más módon keresik a kiutat.

Miközben a Perzsa-öböl térségében kiújuló konfliktus emeli az olajárakat, a légiközlekedési ágazat befektetői és vezetői egyre több jelét látják annak, hogy Európa pénzügyileg gyengébb légitársaságai jelentős piaci átrendeződés előtt állnak.

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