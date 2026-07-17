Utasmentesíthetik a középső üléseket a légitársaságok: a Wizz Air már tudja ezt, csak kicsit máshogy

Újítást vezet be Economy Plus osztályán az amerikai United Airlines légitársaság. Olyan üléssorokat alakítanak ki, amelyekből hiányzik a középső ülés, a helyét pedig egy kis, közös asztalka veszi át, így az ablak és a folyosó melletti ülésen utazók nagyobb személyes teret kapnak.

Egyre több légitársaság próbálkozik felárért extra kényelmet nyújtani utasainak / Fotó: Markus Mainka / Shutterstock

Az Euronews cikke felidézte, hogy a légitársaság márciusban azt is bejelentette, hogy 2027-től bevezeti a Relax Row koncepciót, melynek lényege, hogy a széles törzsű Boeing repülőgépek turistaosztályán az utasok a felszállás után a háromüléses sort fekvőhellyé alakíthatják át.

A turistaosztályon utazók egyik legnagyobb vágya, hogy a mellettük lévő ülés szabadon maradjon maradjon. Ez az ülés ugyanis gyakran kényelmetlenséget okoz egyrészt annak, aki két utastárs közé szorul, másrészt az ablak és a folyosó mellett ülő utasoknak is, akiknek osztozniuk kell a kartámaszokon. A hosszú, főleg interkontinentális járatokon nagy különbséget jelenthet ez a plusz személyes tér.

Felárért több komfortot kínálnak a légitársaságok

Már számos légitársaság felismerte ezt az igényt, és különböző megoldásokat vezetett be. Az Index.hr horvát hírportál értesülései szerint több cég – köztük a Wizz Air és az Air France – már jelenleg is kínálnak lehetőséget arra, hogy felár ellenében az utas biztosítsa a mellette lévő ülés üresen maradását, vagy akár egy teljes üléssort lefoglaljon.

Az United Airlinesnál a héten bemutatták az Economy Plus osztály új kialakítását is, amelyben a középső ülést egy közös asztalka váltja fel, így az ablak és a folyosó melletti üléseken utazók több helyet kapnak. Kezdetben ez az elrendezés kizárólag az 50 új Airbus A321XLR repülőgép egy-egy üléssorában lesz elérhető, azonban a vállalat jelezte, hogy később más repülőgéptípusokra is kiterjesztheti a megoldást.

Az extra helyet biztosító Economy Plus ülések értékesítése várhatóan még az idei év végén megkezdődik, az első ilyen járatok pedig röviddel ezután indulnak. A fejlesztés jól illeszkedik ahhoz az iparági trendhez, amelynek keretében a légitársaságok egyre több prémium szolgáltatást és kényelmi extrát kínálnak azoknak az utasoknak, akik hajlandók többet fizetni a komfortért.