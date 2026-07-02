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NAV
Kármán András
kinevezés

Kármán András a Facebookon magyarázkodik egy személyi döntése miatt: a korábbi NAV-os szakember nem érti, hogy lett az adóhatóság elnökhelyetteséből elnök

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Úgy tűnik, hogy már visszakozna korábbi döntéséből a pénzügyminiszter. Kármán András hétfőn nevezte ki a NAV új elnökét, ám a döntés nem mindenkinek nyerte el a tetszését, tekintve, hogy az adóhatóság új vezetője az eddigi elnökhelyettes volt. Most azt ígéri, hogy a NAV elnök pozíciójára hamarosan nyilvános pályázatot írnak ki, ami azért is érdekes, mert hétfőn, Tamásné Czinege Csilla kinevezésekor ezt egy szóval sem említette.
VG
2026.07.02, 19:31
Frissítve: 2026.07.02, 20:23

"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki pozíciójára nyilvános pályázatot írunk ki " – ezt ígérte a Facebook- oldalán Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán. A bejelentés igencsak meglepő annak fényében, hogy hétfőn nevezte ki a NAV új elnökét, Tamásné Czinege Csillát, ám semmi nem utalt arra, hogy ideiglenes jelleggel történt volna a kinevezés. 

Kármán András a Facebookon magyarázkodik
Kármán András a Facebookon magyarázkodik / Fotó: AFP

A korábbi NAV-os szakember nem érti, hogy lett az adóhatóság elnökhelyetteséből elnök

Tamásné Czinege Csilla korábban az adóhatóság adószakmai feladatokért felelős elnökhelyettese volt, majd a kormányváltással ő maradt a szervezet élén, ugyanis az eddigi elnök megbízatása megszűnt. 

Horváth András, aki az úgynevezett „zöld dossziés” ügyével vált országosan ismertté azonban élesen bírálta Kármán döntését. Június 30-án közzétett Facebook-bejegyzésében felidézte, hogy 2013-ban nyilvánosságra hozta az áfacsalásokkal kapcsolatos állításait,  Tamásné Czinege Csilla regionális vezetőként irányította azt a belső vizsgálatot, amely szerinte minden vádpont alól felmentette a NAV vezetését. 

Azt is írta, hogy ha valódi rendszerváltás lett volna a cél, akkor nem a korábbi vezetés helyetteseit kellett volna automatikusan előléptetni, hanem nyíltabb, a szervezet korábbi működését is értékelő kiválasztási folyamatot kellett volna lefolytatni. 

Tisztítótüzet ígérgettek, de amivel most a NAV-nál próbálkoztok, az puszta átmentése a NER-es ántivilágnak

– fogalmazott Horváth András.

Hétfőn még alapos szakmai egyeztetésről írt Kármán

Kármán András vélhetően erre reagált csütörtökön anélkül, hogy utalt volna Horváth kritikájára, továbbá ígéretet tett arra, hogy ideiglenes lesz a Tamásné Czinege Csilla megbízatása. Csakhogy Kármán András a hétfőn megjelent bejegyzésében egy szóval sem említette, hogy átmeneti jelleggel nevezi ki a NAV új elnökének Tamásné Czinege Csillát.

Alapos szakmai egyeztetések után megszületett a döntés az új NAV-vezetéssel kapcsolatban. Kinevezése után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke Tamásné Czinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört

– írta a pénzügyminiszter, aki bejegyzésében méltatta Tamásné Czinege Csillát. "Több évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett az adóigazgatás, az adóellenőrzés és az adózás szervezetirányításának területén. Szakmai vezetésével valósult meg az adminisztrációs terheket jelentősen csökkentő, előre kitöltött bevallások rendszere. Vezetői munkája középpontjában az ügyfélközpontú, digitális és adatvezérelt adóhatósági működés, a gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések, valamint a szervezeti és működési innovációk megvalósítása áll. Célja egy olyan adóhivatal, amely a jogkövető adózók számára egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosít, miközben hatékonyan védi a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt" – írta Kármán András.

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