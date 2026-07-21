Nem az alvilág, hanem jómódú családok fiataljai állnak az illegális versenyek mögött – nem lesz egyszerű elkobozni az autókat

Több országban is elkobozható a jármű extrém gyorshajtás esetén, de ez csak a legsúlyosabb esetekre vonatkozik, és a tényleges elkövető felelősségre vonása sokszor nem egyszerű feladat.

Nem az alvilág, hanem jómódú családok fiataljai állnak az illegális versenyek mögött / Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint szimbolikus helyszínen, az Árpád hídon indították útjára a közlekedésbiztonságról szóló társadalmi párbeszédet.

Ennek részeként Vitézy Dávid bejelentette: a 200 kilométer per órát meghaladó gyorshajtás, súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén akár a jármű elkobzása is indokolt lehet.

Példaként Ausztriát és Svájcot említette, ahol bizonyos esetekben már alkalmaznak hasonló intézkedést. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem kisebb sebességtúllépésekről van szó, hanem

olyan szabályszegésekről, amelyek súlyosan veszélyeztetik mások életét.

Nem egyszerű, de nem lehetetlen elkobozni a gyorshajtók autóját

Csordás Levente szakjogász szerint a járműelkobzás bevezetése visszatartó erővel bírhat, ugyanakkor számos végrehajtási és jogi kérdést kellene tisztázni.

A Világgazdaság megkeresésére elmondta: a kirívó gyorshajtásoknál gyakran nagy értékű sportautók érintettek, amelyek sok esetben külföldi rendszámúak és nem egyértelmű, hogy kitől lehet elkobozni a járművet, ezért minden esetben vizsgálni kellene a tulajdonosi viszonyokat.

A közlekedési ügyvéd és szakjogász szerint több gyakorlati kérdést is tisztázni kellene:

nem egyértelmű, hogyan érintené a bérelt vagy lízingelt autókat,

milyen jogai lennének a tulajdonosnak, hogyan kapcsolódnának be a biztosítók az eljárásba,

valamint problémát jelenthet a régi rendszámtáblák könnyű cserélhetősége is.

Hozzátette, a nagy értékű sportautók gyakran úgynevezett „dobós cégek” nevén vannak, ami jelentősen megnehezíti a tényleges tulajdonos azonosítását és a végrehajtást. A strómanokra bejegyzett párfős cégeket jellemzően adóelkerülésre és más jogellenes ügyletekre használják.

Nem az alvilág áll az utcai versenyek mögött

Arról is beszélt, hogy országszerte egyre több az illegális utcai verseny. A kirívó gyorshajtások jellemzően a százmillió forintot meghaladó értékű sportautókhoz köthetők, ezeknél az eseteknél a jelenlegi pénzbírságok sokszor már nem jelentenek érdemi visszatartó erőt.