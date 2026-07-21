Nem okozott csalódást a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, amely a mai kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 5,75 százalékra mérsékelte az alapkamatot. A döntés teljes mértékben összhangban állt az elemzői és piaci várakozásokkal, annál is inkább, mert Varga Mihály jegybankelnök már júniusban érezhetően lazább hangnemre váltott kommunikációjában. Akkor nemcsak azt jelezte, hogy a nyár folyamán összesen három, egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentésre készül az MNB, hanem gyakorlatilag megelőlegezte a monetáris lazítás folytatását is, egyértelmű jelzést adva a piacnak a kamatpálya várható alakulásáról.

Itt a Magyar Nemzeti Bank döntése: Varga Mihály keze nem remegett meg – dacol a jegybank az iráni háborúval / Fotó: Ladóczki Balázs

Itt a Magyar Nemzeti Bank döntése: Varga Mihály keze nem remegett meg – dacol a jegybank az iráni háborúval

Varga Mihály optimizmusa a vártnál jóval kedvezőbb inflációs pályának tudható be. A júniusi inflációs jelentésében lényegében megfelezte az idei éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését:

márciusban még a jegybank 3,8 százalékos inflációs prognosztizált,

ehhez képest most júniusban mindössze 1,8 százalékot.

A prognózis akkor az elemzőket is meglepte . "Bár számítottunk arra, hogy az iráni háború kitörésekor felvázolt inflációs pálya érdemben fog módosulni, de ez minden képzeletet felülmúl" – nyilatkozta a Világgazdaság által megkérdezett elemző az inflációs jelentés közzététele után, aki szerint a jegybank gyakorlatilag most azt várja, hogy az átlagos infláció idén alig fog emelkedni. Korábban az elemzők arra számítottak, hogy az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása lassanként, de megjelenik majd a magyar gazdaságban a növekvő árnyomáson keresztül.

Mindez azonban nem igazolódott be, olyannyira, hogy az elemzők egyöntetűen kamatcsökkentést várnak a magyar jegybanktól, miközben az EKB már kamatot emelt és a régiós jegybankok is leálltak a lazítással. A hazai kedvező inflációs folyamatok döntően a forint felértékelődésére vezethetőek vissza. A hazai fizetőeszköz idén már mintegy 7 százalékkal erősödött az euróval szemben, igaz, az elmúlt hetekben már visszapattant az árfolyam. Cikkünk írásakor 360 forintot adtak egy euróért a bankközi devizapiacon.

Az alacsony infláció és a kockázati megítélés választások után bekövetkezett jelentős javulása egyértelműen a kamatcsökkentés mellett szólnak

– ezt mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza még a kamatdöntést megelőzően, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy júniusi infláció mindössze 1,7 százalékon alakult, szemben az 1,9 százalékos piaci várakozással. Ez a szint továbbra is a jegybanki cél, sőt, célsáv alatt van, ami teret ad a lazításra, nem beszélve arról, hogy a 6 százalékos kamatszint ehhez az inflációhoz viszonyítva még magas.