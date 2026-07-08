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hatóság
dél koreai
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
termékvisszahívás

Ne egye meg, ha ilyet vett: rizssüteményt hívtak vissza Magyarországon

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Romlásveszély miatt dél-koreai rizssüteményeket hívnak vissza Magyarországon. A hatóság a termékvisszahívás során arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy az érintett Yopokki termékeket ne fogyasszák el.
Dénes Zoltán
2026.07.08, 12:09

Romlásveszély miatt több, Dél-Koreából származó rizssüteményt hívnak vissza Magyarországon. A termékhvisszahívás során a hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el.

termékvisszahívás, rizssütemény, NFKH
A termékvisszahívás a fenti terméket érinti Fotó: NFKH 

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén, a RASFF-on keresztül érkezett bejelentés szerint romlást tapasztaltak dél-koreai eredetű, különböző ízesítésű rizssüteményeknél. A topokki néven is ismert termékekből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is került.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint az érintett vállalkozásokkal késedelem nélkül felvették a kapcsolatot. A cégek az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségének védelme érdekében saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, és gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A hatóság nyomon követi a vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát is, vagyis azok megsemmisítését vagy elszállítását.

Az érintett termékek a Yopokki márkájú Ricecake Cup Carbo és Ricecake Cup Cheese rizssütemények. Mindkét termék 120 grammos kiszerelésben került forgalomba, minőségmegőrzési idejük 2026. december 18. A termékek beszállítója a dél-koreai Young Poong Co., Ltd., importőre pedig a holland Herman Kuijper BV.

A termékvisszahívás oka romlásveszély. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásároltak, és azok még a birtokukban vannak, semmiképpen ne fogyasszák el azokat.

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