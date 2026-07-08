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Kikészült a forint, ütik az OTP-t is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A közel-keleti tűzszünet vége szétverte a tőkepiacokat. Az áldozatok közé került a forint és az OTP is.
Murányi Ernő
2026.07.08, 12:08

Az újrainduló iráni háború híre kikészítette a forintot. Donald Trump amerikai elnök délelőtt Ankarában jelentette be, hogy vége a perzsa állammal kötött tűzszünetnek, miután Irán megtámadott három kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban, amiért azok Teherán engedélye nélkül használták a tengeri útvonalat. Erre válaszul Trump  parancsára nagyszabású légi csapásokat hajtottak végre az amerikaiak az iráni déli tartományok ellen, amire megtorlásul az irániak ismét a térség amerikai katonai bázisát kezdték lőni.

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Kikészült a forint, ütik az OTP-t is / Fotó: Kamil Zajaczkowski

A háborús feszültség visszatérésére kilőttek az olajárak és jelentős eséssel reagáltak az európai tőzsdék. A Brent hordónkénti jegyzése 6,5 százalékkal, 79 dollárra ugrott.

Eközben a frankfurti DAX-index 2,4 százalékkal, míg a francia CAC40 2,2 százalékkal zuhant. Az amerikai határidős tőzsdemutatók is lefordultak, a Nasdaq 1,5 százalékkal, az S&P 500 és a Dow 1 százalékot meghaladó mértékben esett. 

Ütni kezdték a nemzetközi tőkepiacok hangulatára legérzékenyebb magyar részvényt, azaz az OTP-t is. A bankcsoport árfolyama 2,4 százalékkal, 44 710 forintra zsugorodott.

 OTP részvény
OTP részvény12:56:46
Árfolyam: 44 820 HUF -970 / -2,16 %
Forgalom: 13 906 576 560 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A forint sem úszta meg

A forint sem úszta meg a nagy lefordulást. Az euró jegyzése csaknem 1 százalékkal, 359 forintig száguldott, gyakorlatilag a június 12-én bejelentett tűzszünet előtti szintek tért vissza, utoljára május 25-én járt ilyen magaságban a közösségi deviza. 

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A forint a többi globálisan is meghatározó pénznem ellenében is hatalmasat bukott, sőt még régiós társainak is csak a hátát nézhette. 

A cseh korona és a lengyel zloty is nagyjából 0,7-0,8 százalékot vert rá.

Az euró-dollár devizapár viszont szinte egy tapodtat sem mozdult, a keresztárfolyam 1,141 közelében maradt, holott a hasonló helyzetek a dollár menedékszerepét szokták erősíteni, ami a zöldhasúra jellemzően nem csekély emelőhatást fejt ki.

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Ebből következően a dollár is durván 1 százalékkal került feljebb a hazai fizetőeszközhöz mérten, momentán valamelyest 314 forint fölött jár a kurzus.

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A rejtély kulcsa, hogy Isabel Schnabel az Európai Központi Bank (EKB) igazgatótanácsának tagja arra figyelmeztetett, hogy az iráni konfliktus miatt az alapinfláció továbbra is magas szinten marad az eurózónában, ezért a kamatemelésére vonatkozó várakozások erősödtek. Hasonló figyelmeztetést tett közzé Fabio Panetta, az EKB másik döntéshozója is, aki egyben az Olasz Központi Bank elnöke. Szerinte az euróövezet inflációs kockázatai továbbra is magasak a Hormuzi-szorosban fennálló helyzet miatt.

Azáltal pedig, hogy az EKB korifeusai a felfelé irányuló inflációs hangsúlyozzák, támogatják az eurót. 

 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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