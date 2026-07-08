Az újrainduló iráni háború híre kikészítette a forintot. Donald Trump amerikai elnök délelőtt Ankarában jelentette be, hogy vége a perzsa állammal kötött tűzszünetnek, miután Irán megtámadott három kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban, amiért azok Teherán engedélye nélkül használták a tengeri útvonalat. Erre válaszul Trump parancsára nagyszabású légi csapásokat hajtottak végre az amerikaiak az iráni déli tartományok ellen, amire megtorlásul az irániak ismét a térség amerikai katonai bázisát kezdték lőni.

Kikészült a forint, ütik az OTP-t is / Fotó: Kamil Zajaczkowski

A háborús feszültség visszatérésére kilőttek az olajárak és jelentős eséssel reagáltak az európai tőzsdék. A Brent hordónkénti jegyzése 6,5 százalékkal, 79 dollárra ugrott.

Eközben a frankfurti DAX-index 2,4 százalékkal, míg a francia CAC40 2,2 százalékkal zuhant. Az amerikai határidős tőzsdemutatók is lefordultak, a Nasdaq 1,5 százalékkal, az S&P 500 és a Dow 1 százalékot meghaladó mértékben esett.

Ütni kezdték a nemzetközi tőkepiacok hangulatára legérzékenyebb magyar részvényt, azaz az OTP-t is. A bankcsoport árfolyama 2,4 százalékkal, 44 710 forintra zsugorodott.