Megtévesztő számok érkeznek a folyókról: egészen mást jelent a negatív vízállás

Egyre gyakrabban érkeznek hírek arról, hogy a Duna vagy a Tisza vízállása egyes településeknél mindössze 10–30 centiméter, sőt néhol már negatív értékeket mérnek.

Az aszály miatt mért mínuszértékek nem azt jelentik, hogy elfogyott a víz a folyókból / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Goda Zoltán környezetmérnök, kutató posztját a témáról a MetFigyelő is megosztotta a közösségi oldalán. Az írás szerint a hírekben közölt vízállási adatok nem azt jelentik, hogy a folyók valóban csupán néhány centiméter mélyek.

Ha például

a Duna vízállása Pozsonynál 230, Budapestnél 30, Bajánál pedig 10 centiméter, ezek az adatok nem hasonlíthatók össze közvetlenül egymással.

Az értékek ugyanis nem a teljes vízmélységet, hanem a vízfelszínnek az adott mérőállomás helyi nullpontjához viszonyított magasságát mutatják.

A nullpontot nem a mederfenéken jelölték ki. Ennek egyik oka, hogy a folyó alja nem sík: hordalékkúpok, teraszok, árkok és mélyedések tagolják, ráadásul a meder formája folyamatosan változik. A korabeli vízügyi szakemberek ezért úgy igyekeztek meghatározni a nullpontot, hogy az az akkor ismert legalacsonyabb vízszintek alatt legyen, így a kisvizeket is mérni lehessen.

Goda Zoltán írása szerint a különböző mérőállomások nullpontjai nem azonos tengerszint feletti magasságban találhatók. A budapesti Duna-vízmérce nullpontja például 94,97, a bajaié pedig 80,99 méterrel fekszik a balti alapszint felett. A két viszonyítási pont között tehát csaknem 14 méteres magasságkülönbség van.

Ezért a Budapesten mért 100 centiméter és a Baján rögzített ugyanekkora érték két különböző helyi skálán szerepel.

A helyzet ahhoz hasonlítható, mintha két épületben egyaránt a földszint padlóját neveznék nullának. Mindkét ház harmadik emelete lehet plusz kilenc méteren, miközben az egyik épület egy dombon, a másik pedig egy völgyben áll.

Az egyes mérőállomások adatait ezért elsősorban ugyanannak a vízmércének a korábbi értékeivel érdemes összevetni. Így állapítható meg, hogy az adott helyen mennyire rendkívüli az aktuális vízállás, illetve megdőlt-e egy korábbi rekord.

Mit jelent a negatív vízállás?

Ha egy vízmérce mínusz 20 vagy mínusz 30 centimétert mutat, az nem azt jelenti, hogy elfogyott a víz, vagy a vízfelszín a folyó medre alá került. Mindössze arról van szó, hogy

a folyó szintje az adott mérce történelmileg meghatározott nullpontja alá süllyedt.

A nullpontokat annak idején az akkor ismert kisvízi szintek alapján jelölték ki. A szélsőségesen alacsony vízállások azonban idővel ezeket a korábbi határokat is alulmúlhatják, így az érték átléphet a negatív tartományba.