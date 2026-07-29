Indul a bontási hullám a Balatonnál: több száz illegális stég tűnhet el a partól – főhet az ingatlantulajdonosok feje
A Balatonnál évek óta húzódó vita végére tehet pontot, hogy a hatóságok újra nekiláthatnak az engedély nélkül épült stégbejárók felszámolásának. A Keszthelyi-öböltől több tóparti önkormányzat a napokban felszólítást kapott a közösségi stégek kijelölésére, ami az első lépés lehet az illegális létesítmények bontása előtt.
Eddig kevés település vállalta fel az illegális stégek bontásával járó konfliktusokat
A Balaton partján korábban készült légifotós nádtérképezések több mint ezer szabálytalan stégbejárót azonosítottak. Az elmúlt években érdemi változás nem történt, a legtöbb engedély nélküli vagy az engedélytől eltérően megépített stég továbbra is használatban maradt.
A Balatoni Vízügyi Kirendeltség többször próbált fellépni a szabálytalan építmények ellen, az akciók azonban rendre zátonyra futottak, így a helyiek körében visszatérő témává vált, hogy egyes bontások miért álltak le, és mely stégek maradhattak érintetlenek.
Noha a kirendeltség külön forrást nem kapott a feladatra, önkormányzatokkal és a vízi polgárőrséggel együttműködve több partszakaszon is megkezdődött a rendbetétel.
A 44 balatoni település közül azonban csak kevés vállalta fel az ezzel járó helyi konfliktusokat.
A munka tavaly Balatonszárszónál megtorpant, most viszont ismét látható jelei vannak a folytatásnak. Ennek kapcsán Vella Ferenc Zsolt, Ábrahámhegy polgármestere a HírBalatonnak azt mondta, hogy a Keszthelyi-öböltől kezdve több önkormányzat is hivatalos felszólítást kapott a közösségi stégek kijelölésére.
A dokumentumot a kormányhivatal mellett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és az Országos Vízügyi Főigazgatóság jegyzi.
Ábrahámhegy 2,2 kilométer hosszú partszakaszán jelenleg 105 illegális bejáróstég található. Ez azt jelenti, hogy helyenként 10–20 méterenként épült egy-egy lejáró az elmúlt évtizedek során.
A parti ingatlan értékét befolyásolja, hogy rendelkezik-e közvetlen lejárattal a Balatonhoz
A hatóság a településen várhatóan 10–12 közösségi stégbejáró kialakítását engedélyezi, azonban a többi létesítményt meg kell szüntetni. A polgármester szerint a közösségi lejárók kijelölését követően a vízügy megkezdheti az illegális stégek felszámolását, ami várhatóan komoly ellenállást fog kiváltani az érintettek részéről.
Sok tulajdonos és használó hosszú évek, esetenként évtizedek óta élvezte a stégek nyújtotta előnyöket, amelyek az érintett ingatlanok értékére is hatással voltak. Ám a hatályos jogszabályok egyértelműen meghatározzák, hogy
- hol létesülhet vízi építmény,
- milyen engedélyek szükségesek hozzá,
- és mely esetekben kell mederbérleti vagy mederhasználati díjat fizetni.
Azok a stégek, amelyek nem rendelkeznek engedéllyel, és amelyek után nem fizetnek mederhasználati díjat, illegálisnak minősülnek. Ezen az sem változtat, ha az építmény még a jelenlegi szabályozás kialakulása előtt készült.
A rendezés várhatóan nem kizárólag a stégeket érinti. Ábrahámhegyen – ahogy korábban Vonyarcvashegyen és más balatoni településeken is – engedély nélkül épült tóparti építmények és horgásztanyák bontására is sor kerülhet a hatósági intézkedések részeként.