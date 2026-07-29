Indul a bontási hullám a Balatonnál: több száz illegális stég tűnhet el a partól – főhet az ingatlantulajdonosok feje

A Balatonnál évek óta húzódó vita végére tehet pontot, hogy a hatóságok újra nekiláthatnak az engedély nélkül épült stégbejárók felszámolásának. A Keszthelyi-öböltől több tóparti önkormányzat a napokban felszólítást kapott a közösségi stégek kijelölésére, ami az első lépés lehet az illegális létesítmények bontása előtt.

A Keszthelyi-öböltől kezdve több önkormányzat is hivatalos felszólítást kapott a közösségi stégek kijelölésére. / Fotó: https://boiliebalaton.hu/

Eddig kevés település vállalta fel az illegális stégek bontásával járó konfliktusokat

A Balaton partján korábban készült légifotós nádtérképezések több mint ezer szabálytalan stégbejárót azonosítottak. Az elmúlt években érdemi változás nem történt, a legtöbb engedély nélküli vagy az engedélytől eltérően megépített stég továbbra is használatban maradt.

A Balatoni Vízügyi Kirendeltség többször próbált fellépni a szabálytalan építmények ellen, az akciók azonban rendre zátonyra futottak, így a helyiek körében visszatérő témává vált, hogy egyes bontások miért álltak le, és mely stégek maradhattak érintetlenek.

Noha a kirendeltség külön forrást nem kapott a feladatra, önkormányzatokkal és a vízi polgárőrséggel együttműködve több partszakaszon is megkezdődött a rendbetétel.

A 44 balatoni település közül azonban csak kevés vállalta fel az ezzel járó helyi konfliktusokat.

A munka tavaly Balatonszárszónál megtorpant, most viszont ismét látható jelei vannak a folytatásnak. Ennek kapcsán Vella Ferenc Zsolt, Ábrahámhegy polgármestere a HírBalatonnak azt mondta, hogy a Keszthelyi-öböltől kezdve több önkormányzat is hivatalos felszólítást kapott a közösségi stégek kijelölésére.

A dokumentumot a kormányhivatal mellett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és az Országos Vízügyi Főigazgatóság jegyzi.

Ábrahámhegy 2,2 kilométer hosszú partszakaszán jelenleg 105 illegális bejáróstég található. Ez azt jelenti, hogy helyenként 10–20 méterenként épült egy-egy lejáró az elmúlt évtizedek során.

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A hatóság a településen várhatóan 10–12 közösségi stégbejáró kialakítását engedélyezi, azonban a többi létesítményt meg kell szüntetni. A polgármester szerint a közösségi lejárók kijelölését követően a vízügy megkezdheti az illegális stégek felszámolását, ami várhatóan komoly ellenállást fog kiváltani az érintettek részéről.