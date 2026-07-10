Nagy Ervin tisztogatásba kezdett: teljes vezetőváltás a Nemzeti Filmintézet

Nagy Ervin, a Kulturális Minisztérium államtitkára Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának valamennyi tagját, köztük az igazgatósági elnöki tisztséget betöltő Káel Csaba megbízatását is visszavonták.

Nagy Ervin felmentette Káel Csabát elnöki tisztségéből / Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Az államtitkár szerint az intézmény működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő kiválasztásáig egy ideiglenes igazgatóság biztosítja.

Nagy Ervin bejelentette: átvilágítják az intézetet

A bejelentés szerint a kormány előkészíti a NFI működésének átvilágítását is. Az átmeneti időszakban csak a legszükségesebb napi döntéseket hozzák meg, amíg az új vezetés fel nem áll. Nagy Ervin úgy fogalmazott:

Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!

Hamarosan kiírják a pályázatot

Az államtitkár tájékoztatása szerint az új vezetés kiválasztására szolgáló pályázat kiírása a közeljövőben várható.

A mostani döntés a magyar filmfinanszírozási rendszer irányítását felügyelő intézmény vezetését érinti, miközben a kormány a teljes működés felülvizsgálatát is előkészíti. A tervezett átvilágítás eredménye és az új vezetés kiválasztása határozhatja meg a hazai filmipar következő időszakának működési kereteit.