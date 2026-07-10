Kitálalt a MediaMarkt tulajdonosa: életben tartják az ősi riválist, még be is költöztetik az áruházakba – most már minden a vásárlókon múlik
A Ceconomy-csoporton belül már hosszabb ideje találgatások övezték a Saturn jövőjét. Ugyanis a közelmúlt fejleményei elsősorban arról szóltak, hogy a JD.com 2,5 milliárd dollárért bekebelezi a Ceconomy-t, bár az EU-s szabályozók arra figyelmeztetnek, hogy az ügyletben szerepet kaphat kínai állami támogatás is, ami minimum aggályos. Bárhogy is, a MediaMarkt reflektorfénybe kerülése azért is érthető, mert az egykor vele egyenrangúként kezelt Saturn márka fokozatosan, de biztosan lemaradt mögötte. Az elmúlt években a vállalat németországi üzlethálózata jelentősen zsugorodott: míg néhány éve még mintegy 150 Saturn-áruház működött, mára mindössze 27 maradt.
A Saturn helyett a MediaMarkt mellett tette le voksát a tulajdonos
A korábbi Saturn-üzletek jelentős részét bezárták, majd MediaMarktként nyitották újra. A Ceconomy szerint ezek az átalakítások átlagosan 10 százalékos forgalomnövekedést eredményeztek az érintett üzletekben. Ez felvetette azt, hogy a vállalat még az anyaországban is végleg felszámolja a márkát.
Bár a Retail Detail szerint a vállalat további áruházakat is MediaMarkttá alakít át, a Saturn márka nem tűnik el. A jövőben technológiai almárkaként működik tovább, amely
- a technológiai újdonságokra,
- a prémium minőségű termékekre, és
- az exkluzív ajánlatokra helyezi a hangsúlyt.
A tervek szerint 2027-től Saturn-bemutatóterek jelennek meg a MediaMarkt üzleteiben, valamint más helyszíneken is. A Ceconomy célja ezzel, hogy új vásárlói rétegeket szólítson meg.
Futárok bolt-a-boltban: hároméves növekedési stratégia
Mindez azért is figyelemre méltó, mert a JD.com megjelenésével a háttérben megerősödhet az elektronikai termékek kereskedelmének online jellege is. A vállalat a héten mutatta be új, hároméves vállalati stratégiáját, amelynek középpontjában a bizalom mint a növekedés egyik legfontosabb mozgatórugója áll.
A kiskereskedelmi vállalat szerint „a digitális és egyre összetettebb világban a fogyasztók minden korábbinál nagyobb igényt tartanak a megbízható útmutatásra és a biztonságérzetre, ezért a jövőbeni növekedést is erre az alapra kívánják építeni.”
Azt persze, hogy ez mit jelenthet fogyasztói oldalról, most még nem tudni, de a változásoknak része lehet az itt említettek a Saturn márka kapcsán, mely tehát a jövőben kiskereskedelmi ernyőmárkaként működne. Ilyenre persze számos piaci példát találni, hiszen maga a MediaMarkt (vagy Magyarországon az Euronics) is megfelel ennek a kategóriának. Azt a jövőben lehet majd látni, hogy a német vásárlóknál mennyiben ér célt a koncepció.
A több évre szóló stratégia kapcsán az a fejlemény is figyelmet érdemel, hogy a JD.com alapítója szerint a jövőben akár több százezer futárjuk munkáját vehetik át a robotok. Ez persze érintheti a MediaMarkt magyar piacon való működését is, munkavállalói és fogyasztói oldalról egyaránt. S bár konkrétumokat most még egyáltalán nem lehet látni a kérdésben, érdemes tisztában lenni azzal, hogy változások állhatnak küszöbön – vonatkozó cikkünket a Világgazdaság oldalán itt találja.
A Saturn elektronikai áruházlánc 2012-ben vonult ki a magyar piacról. A Ceconomy akkor úgy döntött, hogy megszünteti a márkát Magyarországon, és az összes meglévő hazai üzletét átalakította MediaMarkt áruházzá, vagy bezárta. Arról lapunknak nincs információja, hogy a Saturn márka a fentebbi formában visszatérne a magyarországi MediaMarkt áruházakba.