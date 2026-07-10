Váratlan vallomást tett Ruszin-Szendi Romulusz a magyar vadászgép-botrányról: kiderült az igazság, eladtak egy komplett MiG-29-est – "A felelős vezetőt eltávolították"

Nem lopás, hanem súlyos adminisztrációs hiba állt a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügyének hátterében – erről írt pénteki Facebook-bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. A tárcavezető szerint a rendőrségi nyomozás és a minisztérium belső vizsgálata is ugyanarra a következtetésre jutott, miközben az előző vezetést azzal vádolta, hogy nem hozta nyilvánosságra a valós tényállást.

Ruszin-Szendi Romulus szerint nem igazolódott a lopás gyanúja a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügyében / Fotó: Koszticsák Szilárd

Reagált a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügyében született rendőrségi döntésre Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. A tárcavezető Facebook-oldalán közölte: a sajtóban megjelent információk szerint a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást, és a minisztérium saját vizsgálata is ugyanerre a következtetésre jutott.

Nem ellopták, eladták a MiG-29-est

A miniszter szerint a belső vizsgálat feltárta, hogy egy teljes MiG-29-es repülőgép, valamint több alkatrész értékesítése korábban jogszerűen megtörtént. Az értékesített eszközök között azonban olyan tételek is szerepeltek, amelyeket később a nyilvántartásokban eltűntként, illetve ellopottként kezeltek.

Ruszin-Szendi hangsúlyozta: a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy nem történt lopás, a problémát a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája okozta. Azt is közölte, hogy a mulasztás miatt a felelős vezetőt leváltották, és a szükséges intézkedéseket megtették.

A honvédelmi miniszter ugyanakkor politikai kérdést is felvetett. Bejegyzése szerint az előző minisztériumi vezetés már korábban is ismerte az értékesítés tényét és a belső vizsgálat eredményét, ennek ellenére nem tájékoztatta a nyilvánosságot a valós körülményekről.

Miért maradhatott fenn hónapokon keresztül egy olyan narratíva, amelyet a rendelkezésre álló tények már nem támasztottak alá?

– tette fel a kérdést.

Ruszin-Szendi szerint a közbizalom alapja az őszinteség, ezért egy felelős vezetésnek a hibák eltitkolása helyett el kell ismernie a mulasztásokat, vállalnia kell a felelősséget, meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, és nyíltan tájékoztatnia kell a közvéleményt. Megfogalmazása szerint ez szolgálja a Magyar Honvédség hitelességét és a társadalmi bizalom megőrzését.