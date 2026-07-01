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Mol–NIS-üzlet: újabb haladékot kapott Szerbia az amerikaiaktól a szankciók alól – ez most a határidő

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Az Egyesült Államok ismét időt adott Szerbiának és a Molnak, hogy lezárják az egyik legérzékenyebb energetikai tranzakciót a térségben. A döntés kulcsfontosságú, mert a szerb NIS működése nélkül az ország üzemanyag-ellátása is veszélybe kerülhetne.
VG
2026.07.01, 06:38
Frissítve: 2026.07.01, 06:40

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) újabb egy hónappal, 2026. július 31-ig meghosszabbította a szerb NIS olajvállalat számára biztosított szankciós mentességet – írta a Reuters. A haladékról Dubravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter számolt be.

Daily Life In Serbia nis olaj mol
A szerb állam jelenleg 29,9 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben / Fotó: NurPhoto via AFP

A hosszabbítás lehetővé teszi, hogy a NIS – amely Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemelteti – továbbra is importálhasson nyersolajat, miközben folytatódnak a tárgyalások a vállalat tulajdonosi szerkezetének átalakításáról.

A NIS tavaly került amerikai szankciók alá, mivel többségi tulajdonosa az orosz Gazprom Nyefty és a Gazprom. Washington az ukrajnai háború miatt bevezetett energiaszankciók részeként azt követeli, hogy az orosz vállalatok váljanak meg részesedésüktől.

A Molra vár a kulcsszerep

A megoldás kulcsa a Mol lehet. A társaság még januárban írt alá megállapodást arról, hogy megvásárolja a Gazprom Nyefty és a Gazprom együttesen mintegy 56 százalékos részesedését a NIS-ben. Az ügylet lezárására azonban az amerikai engedélyezési folyamat és a bonyolult tárgyalások miatt eddig nem került sor, ezért az OFAC már több alkalommal is meghosszabbította a szükséges mentességeket.

A szerb állam jelenleg 29,9 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben, és korábban jelezte, hogy további 5 százalékot is megszerezne a vállalatban. A fennmaradó rész kisebbségi részvényesek és dolgozók tulajdonában van.

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Az ellátásbiztonság a tét a NIS-nél

A szankciós mentesség gyakorlati jelentősége óriási. Enélkül a NIS nem tudna zavartalanul nyersolajat importálni és feldolgozni, ami komoly ellátási problémákat okozhatna Szerbiában. A vállalat ugyanis az ország egyetlen olajfinomítóját működteti, és meghatározó szerepet tölt be a szerb üzemanyagpiacon.

Az új, július végéig szóló haladék azt jelenti, hogy a felek újabb néhány hetet kaptak a tranzakció véglegesítésére. Ha a Mol sikeresen megszerzi az orosz tulajdonrészt, az elháríthatja a NIS-re nehezedő amerikai szankciós nyomást, és hosszabb távon is biztosíthatja a szerb olajipari vállalat működését.

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