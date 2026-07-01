Mol–NIS-üzlet: újabb haladékot kapott Szerbia az amerikaiaktól a szankciók alól – ez most a határidő

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) újabb egy hónappal, 2026. július 31-ig meghosszabbította a szerb NIS olajvállalat számára biztosított szankciós mentességet – írta a Reuters. A haladékról Dubravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter számolt be.

A szerb állam jelenleg 29,9 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben / Fotó: NurPhoto via AFP

A hosszabbítás lehetővé teszi, hogy a NIS – amely Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemelteti – továbbra is importálhasson nyersolajat, miközben folytatódnak a tárgyalások a vállalat tulajdonosi szerkezetének átalakításáról.

A NIS tavaly került amerikai szankciók alá, mivel többségi tulajdonosa az orosz Gazprom Nyefty és a Gazprom. Washington az ukrajnai háború miatt bevezetett energiaszankciók részeként azt követeli, hogy az orosz vállalatok váljanak meg részesedésüktől.

A Molra vár a kulcsszerep

A megoldás kulcsa a Mol lehet. A társaság még januárban írt alá megállapodást arról, hogy megvásárolja a Gazprom Nyefty és a Gazprom együttesen mintegy 56 százalékos részesedését a NIS-ben. Az ügylet lezárására azonban az amerikai engedélyezési folyamat és a bonyolult tárgyalások miatt eddig nem került sor, ezért az OFAC már több alkalommal is meghosszabbította a szükséges mentességeket.

A szerb állam jelenleg 29,9 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben, és korábban jelezte, hogy további 5 százalékot is megszerezne a vállalatban. A fennmaradó rész kisebbségi részvényesek és dolgozók tulajdonában van.

Nehéz máshogy érteni: megfenyegették Hernádi Zsoltot a Mol élén A Mol-vezér elleni elfogatóparancs továbbra is érvényben van. Kérdéses, hogy Hernádi Zsolt megtarthatja-e elnök-vezérigazgató pozícióját a Tisza-kormány alatt is.

Az ellátásbiztonság a tét a NIS-nél

A szankciós mentesség gyakorlati jelentősége óriási. Enélkül a NIS nem tudna zavartalanul nyersolajat importálni és feldolgozni, ami komoly ellátási problémákat okozhatna Szerbiában. A vállalat ugyanis az ország egyetlen olajfinomítóját működteti, és meghatározó szerepet tölt be a szerb üzemanyagpiacon.

Az új, július végéig szóló haladék azt jelenti, hogy a felek újabb néhány hetet kaptak a tranzakció véglegesítésére. Ha a Mol sikeresen megszerzi az orosz tulajdonrészt, az elháríthatja a NIS-re nehezedő amerikai szankciós nyomást, és hosszabb távon is biztosíthatja a szerb olajipari vállalat működését.