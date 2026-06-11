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Hivatalos: bejelentést tett a Mol az évszázad olajüzletéről – a következő lépésen múlik minden, az oroszokkal még bármi lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Mol lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NIS többségi részesedésének megvásárlásához kapcsolódó részvényesi megállapodásról. Az alku alapján Szerbiának nagyobb befolyást adhat a stratégiai döntésekben a NIS irányításában, a Mol pedig vállalásokat tett a pancsovai finomító működésének fenntartására.
Németh Anita
2026.06.11, 08:49
Frissítve: 2026.06.11, 09:06

A Mol sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a Naftna Industrija Srbije a.d. („NIS”) többségi részesedésének megvásárlása ügyében megkötendő részvényes megállapodásról. Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében – jelentette be a magyar olajipari vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapjára feltett csütörtöki, rendkívüli közleményében.

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A Mol lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NIS többségi részesedésének megvásárlásához kapcsolódó részvényesi megállapodásról / Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

Mint arról a Világgazdaság reggel beszámolt, a hír Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter is megosztotta az Instagramon. A szerb miniszter azt írta, hogy „sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a magyar Mol és a szerb állam között a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjével kapcsolatban, és kompromisszum született a felek közötti részvényesi megállapodás ügyében”.

A tárcavezető a bejegyzésben ismertette, hogy a két fél egyebek mellett abban állapodott meg, hogy amennyiben az orosz Gazpromnyefty megállapodást köt a Mollal a NIS 56,15 százalékos részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5 százaléknyi NIS-részvényt vásárol. Ez a lépés a miniszter szerint nagyobb befolyást biztosítana Belgrád számára a stratégiai jelentőségű döntések meghozatalában, illetve adott esetben azok megakadályozásában.

„Ami a pancsovai kőolaj-finomító működését illeti, a magyar fél kötelezettséget vállalt arra, hogy a finomító a jövőben is a korábbiakhoz hasonlóan működik, legalább ugyanakkora éves átlagkapacitással, mint az amerikai szankciók bevezetését megelőző négy évben, amikor a NIS kiváló üzleti eredményeket ért el. A finomító ilyen szintű működése elengedhetetlen a szerbiai üzemanyagpiac ellátásához, ezért ez a kérdés a szerb fél egyik legfontosabb prioritása volt. Büszke vagyok arra, hogy sikerült olyan megállapodást elérnünk, amely rendkívül fontos és hasznos Szerbia polgárai számára” – hangsúlyozta a miniszter.

A miniszter tájékoztatása szerint a szerb állam képviselői a NIS igazgatótanácsában a jövőben szélesebb jogosítványokkal rendelkeznek majd a döntéshozatal és az ország számára kedvezőtlen döntések blokkolása terén. 

„Szerbia ilyen mértékű befolyással nem rendelkezett a NIS 2008-as privatizációja óta” – mutatott rá.

A Mol szombaton is rendkívüli tájékoztatást tett közé a BÉT oldalán, amikor is egy friss amerikai döntésről tájékoztatta a befektetőket. A Mol akkor azt közölte, hogy megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására.

A tájékoztatásban úgy fogalmaztak a tőkepiaci szereplőknek, hogy a magyar olajvállalat ma hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy 2026. június 16-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.

Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyefty és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. Ha a tárgyalások sikerrel zárulnak, a magyar olajipari vállalat hatalmas üzletet üthet nyélbe a NIS átvételével és ezáltal a régió olajellátásának meghatározó szereplőjévé léphet elő.

A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be. 

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