Hidegzuhany: bezár a Magyarországon is jelenlévő dél-koreai gyár, hiába volt nyereséges – ezer embert rúgnak ki

Lezárult a galántai Samsung-gyár felszámolásának folyamata. A vállalat 950 munkavállalóját bocsátotta el, a dél-koreai vezetés a döntést strukturális átalakítással, valamint a magas energiaárakkal indokolta.

Bezár a galántai Samsung-gyár / Fotó: Novikov Aleksey

A Hospodárske noviny riportja szerint a még állományban tartott munkások jelenleg a gépek és az alapanyagok áthelyezését végzik. A berendezéseket Magyarországra és Egyiptomba szállítják.

Nagy űrt hagy maga után a gyár

A volt dolgozók a helyi sajtónak elmondták, hogy a környéken nehezen találnak munkát, ezért sokan inkább kivárnak.

A bezárás súlyosan érinti az államkasszát és a várost is. Az éves adó- és járulékkiesés eléri a 20 millió eurót, a cégnek pedig 9 millió euró korábbi állami támogatást kell visszafizetnie.

Ráadásul az is problémát jelent, hogy a beszállítói lánc zsugorodása miatt további ezrek veszíthetik el munkájukat. A kivonulás híre meglepetésként érte az Szlovákiát, hiszen a vállalat stabilan működött és kiemelkedő évet zárt.

Éves bevétele 1,7 milliárd euró volt, nyeresége pedig megközelítette a 60 millió eurót.

Néhány politikus szerint a drága energiára hivatkozni csupán kifogás. A modern, négy csarnokból álló gányi ipartelep azonban várhatóan nem marad kihasználatlanul. A szlovák befektetési és kereskedelemfejlesztési ügynökség (SARIO) már aktívan keresi az új befektetőket. A Hospodárske noviny információi szerint az első potenciális érdeklődők már jelentkeztek a hatalmas logisztikai és gyártási központ iránt.