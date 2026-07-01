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Samsung
felszámolás
Szlovákia

Hidegzuhany: bezár a Magyarországon is jelenlévő dél-koreai gyár, hiába volt nyereséges – ezer embert rúgnak ki

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magas energiaárakra hivatkozva bezárt a galántai Samsung-gyár. Új befektetőt keresnek a helyére
VG
2026.07.01, 06:20
Frissítve: 2026.07.01, 06:33

Lezárult a galántai Samsung-gyár felszámolásának folyamata. A vállalat 950 munkavállalóját bocsátotta el, a dél-koreai vezetés a döntést strukturális átalakítással, valamint a magas energiaárakkal indokolta.

Bezár a galántai Sammsung-gyár
Bezár a galántai Samsung-gyár / Fotó: Novikov Aleksey

A Hospodárske noviny riportja szerint a még állományban tartott munkások jelenleg a gépek és az alapanyagok áthelyezését végzik. A berendezéseket Magyarországra és Egyiptomba szállítják.

Nagy űrt hagy maga után a gyár

A volt dolgozók a helyi sajtónak elmondták, hogy a környéken nehezen találnak munkát, ezért sokan inkább kivárnak.

A bezárás súlyosan érinti az államkasszát és a várost is. Az éves adó- és járulékkiesés eléri a 20 millió eurót, a cégnek pedig 9 millió euró korábbi állami támogatást kell visszafizetnie. 

Ráadásul az is problémát jelent, hogy a beszállítói lánc zsugorodása miatt további ezrek veszíthetik el munkájukat.  A kivonulás híre meglepetésként érte az Szlovákiát, hiszen a vállalat stabilan működött és kiemelkedő évet zárt.

Éves bevétele 1,7 milliárd euró volt, nyeresége pedig megközelítette a 60 millió eurót.

Néhány politikus szerint a drága energiára hivatkozni csupán kifogás. A modern, négy csarnokból álló gányi ipartelep azonban várhatóan nem marad kihasználatlanul. A szlovák befektetési és kereskedelemfejlesztési ügynökség (SARIO) már aktívan keresi az új befektetőket. A Hospodárske noviny információi szerint az első potenciális érdeklődők már jelentkeztek a hatalmas logisztikai és gyártási központ iránt.

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