Van olyan bank, amely arra készül, hogy hónapokon belül kivezeti a Tisza-kormány az Otthon Start, egy másik nagy hazai pénzintézet pedig a szigorításra készül – tudta meg a Világgazdaság pénzügyi szolgáltatótóktól származó forrrásokból.

Ez fájni fog: kivéreztetheti a Tisza-kormány az Otthon Startot, van olyan bank, amely már a kivezetésre készül Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

Ez fájni fog: kivéreztetheti a Tisza-kormány az Otthon Startot, van olyan bank, amely már a kivezetésre készül

Múlt héten írtuk meg, hogy a bankok már mozgolódnak a háttérben. A Portolionak név nélkül nyilatkozó, de magas beosztásban dolgozó pénzintézeti szakemberek ugyan nem számítanak arra, hogy még az idén megszünteti a Tisza-kormány a fix 3 százalékos lakáshitel programját, de arra igen, hogy már rövidtávon olyan új szabályok léphetnek életbe, amelyek magyarok tömegeit zárhatnák ki a lehetőségből.

A gazdasági lap értesüléseit erősítették meg a Világgazdaságnak hitelpiaci szereplők, akik most azt javasolják, hogy azok, akik a jelenlegi feltételek mellett tervezik felvenni az Otthon Startot, azt minél előbb tegyék meg. Egyelőre az vehető biztosra, hogy végigfutnak a rendszeren, később már nem tudnak garanciát adni rá.

A bankok fő kritikája a konstrukcióval szemben, hogy nem elég célott, ezért potyautas magatartásnak is teret ad, miközben a költségvetési terhe évről évre egyre nagyobb lesz. Jelenleg ugyanis olyanok is igénybevehetik, akik nem kívánnak beköltözni a lakásba, így akár ki is adhatják bérbe; a házastársnak több tulajdona is lehet; vagy az 50 százalékos korábbi tulajdonrész is megengedett. Emiatt jelentős költségvetési terhe lehet a következő években: nagyságrendileg 5 év múlva akár 400 milliárd forintba kerülhet az adófizetőknek.

A másik vád az Otthon Starttal szemben, hogy a tehetősöknek szól, mivel bizonyos számítások szerint a hitelek 76 százalékát a legfelső jövedelmi egyötöd, 59 százalékát a legfelső egytized vette igénybe. Ugyanakkor az már más kérdés, hogy rendkívül népszerűségnek örvend a vásárlók körében. Április végég a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 1350 milliárd forintnyi hitelszerződést kötöttek meg a bankok, amiből 38 488 lakást vásároltak vagy építettek fel. Ezzel az új lakáshiteleknek nagyjából háromnegyedét már az Otthon Start adja, tehát a kormányzati döntés a program jövőjérél az egész piacra hatással lehet.