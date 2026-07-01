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Otthon Start Program
Tisza-kormány
lakáshitel
hitel

Ez fájni fog: kivéreztetheti a Tisza-kormány az Otthon Startot, van olyan bank, amely már a kivezetésre készül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pénzügyi szolgáltatóktól származó információink szerint van olyan bank Magyarországon, amely arra készül, hogy hónapokon belül kivezeti az Otthon Start Programot a Tisza-kormány. Az általunk megkérdezett pénzügyi szakértő szerint ha végül nem is a kivezetés mellett dönt a kabinet, de szigorításra mindenképpen számítani kell. Pedig a fix 3 százalékos Otthon Start elképesztő népszerűségnek örvend, nélküle a teljes lakáshitel piac a földbe állna.
Járdi Roland
2026.07.01, 06:00
Frissítve: 2026.07.01, 06:12

Van olyan bank, amely arra készül, hogy hónapokon belül kivezeti a Tisza-kormány az Otthon Start, egy másik nagy hazai pénzintézet pedig a szigorításra készül – tudta meg a Világgazdaság pénzügyi szolgáltatótóktól származó forrrásokból. 

Otthon Start
Ez fájni fog: kivéreztetheti a Tisza-kormány az Otthon Startot, van olyan bank, amely már a kivezetésre készül Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

Ez fájni fog: kivéreztetheti a Tisza-kormány az Otthon Startot, van olyan bank, amely már a kivezetésre készül

Múlt héten írtuk meg, hogy a bankok már mozgolódnak a háttérben. A Portolionak név nélkül nyilatkozó, de magas beosztásban dolgozó pénzintézeti szakemberek ugyan nem számítanak arra, hogy még az idén megszünteti a Tisza-kormány a  fix 3 százalékos lakáshitel programját, de arra igen, hogy már rövidtávon olyan új szabályok léphetnek életbe, amelyek magyarok tömegeit zárhatnák ki a lehetőségből.  

A gazdasági lap értesüléseit erősítették meg a Világgazdaságnak hitelpiaci szereplők, akik most azt javasolják, hogy azok, akik a jelenlegi feltételek mellett tervezik felvenni az Otthon Startot, azt minél előbb tegyék meg. Egyelőre az vehető biztosra, hogy végigfutnak a rendszeren, később már nem tudnak garanciát adni rá.

A bankok fő kritikája a konstrukcióval szemben, hogy nem elég célott, ezért potyautas magatartásnak is teret ad, miközben a költségvetési terhe évről évre egyre nagyobb lesz. Jelenleg ugyanis olyanok is igénybevehetik, akik nem kívánnak beköltözni a lakásba, így akár ki is adhatják bérbe; a házastársnak több tulajdona is lehet; vagy az 50 százalékos korábbi tulajdonrész is megengedett. Emiatt jelentős költségvetési terhe lehet a következő években: nagyságrendileg 5 év múlva akár 400 milliárd forintba kerülhet az adófizetőknek.

A másik vád az Otthon Starttal szemben, hogy a tehetősöknek szól, mivel bizonyos számítások szerint a hitelek 76 százalékát a legfelső jövedelmi egyötöd, 59 százalékát a legfelső egytized vette igénybe. Ugyanakkor az már más kérdés, hogy rendkívül népszerűségnek örvend a vásárlók körében. Április végég a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 1350 milliárd forintnyi hitelszerződést kötöttek meg a bankok, amiből 38 488 lakást vásároltak vagy építettek fel. Ezzel az új lakáshiteleknek nagyjából háromnegyedét már az Otthon Start adja, tehát a kormányzati döntés a program jövőjérél az egész piacra hatással lehet.

A pénzügyi szakértő szerint is jöhet a szigorítás

Az általunk megkérdezett pénzügyi szakértő is biztosra veszi, hogy a Tisza Párt nem hagyja érintetlenül az Orbán-kormány lakásprogramját. Tóth Levente, a Biztosdöntes.hu szakértője a Világgazdaságnak azt mondta, hogy az Otthon Start a lakáshitelezés legnépszerűbb terméke, ezért amíg a feltételek nem módosulnak, egyik banknak sem érdeke, hogy ebből kiszálljon. Egyrészt jó piac a bankoknak, anélkül, hogy bármit tettek volna, tömegesen hajtotta az ügyfeleket a fiókokba. Másrészről üzletileg is megéri nekik. Ráadásul aki kimegy erről a piacról, azt is kockázatja, hogy elveszíti azokat, akik pluszba piaci alapú hitel is felvesznek az Otthon Start mellé. Ezért nem banki, hanem kormányzati oldalról vár változást, nevezetesen, hogy fenntartja-e a jelenlegi feltételek mellett. 

De ez a lépés nem feltétlenül jelenti a megszüntetést. Az is elképzelhető, ami a kormányzati kommunikációba erőteljesen illeszkedik, hogy mivel túl tág és visszaélésekre ad okot, ezért visszanyesik

– mondta Tóth Levente, aki szerint valóban tágra sikerült a szabályozás, olyan is hozzájuthatnak a hitelhez, akik nem arra használják, hogy az első otthonukat megszerezzék. Azt tartja a szakértő elképzelhetőnek, hogy a szabályozás potyautas részét szünteti meg a Tisza-kormány.

Megígérte a Tisza, hogy megtartja

A Tisza programjában ugyanakkor szűk szavúan fogalmaz a hitelkonstrukcióról. "A jelenlegi kormányzati intézkedések – így az Otthon Start Program is – kizárólag a hitelképes, jobb anyagi helyzetű rétegek támogatására költenek” – olvasható a párt programjában az Otthon Startról. Ennek ellenére a Tisza-kormány minisztereinek parlamenti meghallgatásai során egyértelmű ígéret hangzott el arra vonatkozóan – ilyet tett Kármán András pénzügyminiszter is –, hogy a Fidesz jó intézkedéseit megtartják, külön nevesítve az Otthon Startot is. Csakhogy miután a Magyar Péter vezette kabinet a két hete váratlanul a vállalkozások 3 százalékos likviditási hitelét mégis eltörölte.

A legnagyobb fájó lépés a kormány részéről az lenne, ha szigorítaná az elsőlakás-vásárló fogalmát, úgy, hogy az 50 százalékot nem érheti el a meglévő lakástulajdon, vagyis kizárja az 50-50 százalékos tulajdonnal másik ingatlanban már rendelkező párokat. Ez például automatikusan ellehetetlenítené a korábban csok-ot felvevő háztartásakat.

Kerestük kérdéseinkkel a Pénzügyminisztériumot, hogy meg tudjuk, mi a kormány terve az Otthon Starttal, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

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