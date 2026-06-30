Nehéz máshogy érteni: megfenyegették Hernádi Zsoltot a Mol élén, ezt tervezi vele a Tisza-kormány – „Érvényben van az elfogatóparancs”

Továbbra is érvényben van a Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója ellen kiadott horvát elfogatóparancs, valamint az erre épülő európai elfogatóparancs, azt a horvát igazságügyi minisztérium is megerősítette – írja Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró Facebook-bejegyzése alapján a HVG.

Továbbra is érvényben van a Hernádi Zsolt elleni elfogatóparancs / Fotó: Lakatos Péter

Posztjában Panyi emlékeztetett, hogy a horvát bíróság távollétében ítélte börtönre Hernádi Zsoltot, amiért a vád szerint megvesztegette Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt, hogy a Mol megszerezze az irányítási jogokat a horvát INA olajvállalat felett. Az ügy több mint tíz éve húzódik, a Fővárosi Törvényszék március 18-án jogerős döntésben tagadta meg a horvát ítéletek elismerését.

Az újságíró több, kormányzati körökhöz kötődő forrásból úgy értesült, hogy bár a Tisza környezetében is vannak, akik vitatják Hernádi bűnösségét ebben az ügyben, a legtöbben úgy vélik, a Magyar Péter által ígért rendszerváltás hitelesen nem valósítható meg úgy, ha továbbra is ő vezeti az ország egyik legnagyobb vállalatát.

Panyi Szabolcs „egy volt molos bennfentest” is megszólaltatott, aki azt mondta, a Hernádi feje felett lebegő elfogatóparancs hosszú ideje „hasznos politikai kontrolleszköz” volt a kormány számára, mert a Mol-vezér szabadsága gyakorlatilag Orbán jóindulatától függött. Ám mivel most már Magyar Péter a miniszterelnök, nehéz belátni, hogyan maradhatna a helyén egy ennyire kompromittált szereplő. Az újságíró kérdésivel megkereste a Miniszterelnökséget és a Molt is, ám egyelőre nem kapott válaszokat.

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A magyar bíróság márciusi döntése szerint Magyarország nem veszi figyelembe a horvát bíróság Hernádi Zsolt ellen hozott jogerős ítéleteit. A Mol-vezér szerint ez újabb mérföldkő az ellene és a cége ellen elkövetett igazságtalanságok korrigálásában. Erre válaszul azonban a horvát igazságügyi miniszter megfenyegette az üzletembert.

A Fővárosi Törvényszék ugyanis kimondta, hogy Magyarország nem veszi figyelembe a horvát bíróságok által Hernádi Zsolt ellen hozott jogerős ítéleteket. A Mol közleménye szerint a bíróság részletesen feltárta az eljárás során történt jogsértéseket, külön hangsúlyozva a tisztességes és pártatlan eljáráshoz való alapvető jog, valamint a védekezéshez való jog súlyos megsértését.