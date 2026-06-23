Végzetes csapás készülhet az Otthon Startra, rengeteg magyarnak fájna: elárulták a bankok, mit tervezhet a Tisza-kormány – ezek lehetnek a 3 százalékos hitel új szabályai

Egészen durva változásokról beszéltek banki vezetők az Otthon Start jövője kapcsán. A név nélkül nyilatkozó, de magas beosztásban dolgozó pénzintézeti szakemberek ugyan nem számítanak arra, hogy még az idén megszüntei a Tisaz-kormány a 3 százalékos lakáshitel programját, de arra igen, hogy már rövidtávon olyan új szabályok léphetnek életbe, amelyek magyarok tömegeit zárhatnák ki a lehetőségből.

Végzetes csapás készülhet az Otthon Startra, rengeteg magyarnak fog fájni: elárulták a bankok, mit tervezhet a Tisza-kormány / Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

A témának a Portfolio járt utána, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza-programjában mindössze egyetlen, de nem éppen pozitív üzenet szerepel az Otthon Startról. "A jelenlegi kormányzati intézkedések – így az Otthon Start Program is – kizárólag a hitelképes, jobb anyagi helyzetű rétegek támogatására költenek" – ez olvasható a dokumentumban.

Ugyanakkor érdemes emlékeztetni rá, hogy a Tisza-kormány minisztereinek parlamenti meghallgatásai során egyértelmű ígéret hangzott el arra vonatkozóan – ilyet tett Kármán András pénzügyminiszter is –, hogy a Fidesz jó intézkedéseit megtartják, külön nevesítve az Otthon Startot is.

Csakhogy miután a Magyar Péter vezette kabinet a múlt héten váratlanul a vállalkozások 3 százalékos likviditási hitelét mégis eltörölte, újra kinyilt a kérdés, hogy vajon a lakossági programokba is átgyűrűzhet-e a szigor.

A lap arra a következtetésre jutott, hogy erre valós az esély.

Végzetes csapás készülhet az Otthon Startra: ezek lehetnek az új szabályok

Először is fontos látni, hogy amennyiben megtörténik az Otthon Start átalakítása, amögött nettó költségvetési okok állnak. Ugyan úgy tűnhet a kommunikációból, hogy mindössze valamiféle igazságtalanságot küszöbölhetne ki a Tisza-kormány, de sokkal inkább megszorításként hatnának az új szabályok.

Arról van ugyanis szó, hogy az elnagyolt becslés szerint (évi 2000 milliárd forintnyi igénybevétel és nagy átlagban 4,5 százalékpontos kamattámogatási mérték mellett) fennállása ötödik évének a végére akár

évi 400 milliárd forintjába is kerülhet a program a költségvetésnek.

Ezt pedig nem biztos, hogy ki akarja gazdálkodni az új kormány. A program első nyolc hónapjában, vagyis április végéig 1350 milliárd forintnyi hitelszerződés született, ebből 38 488 lakást vásároltak már meg vagy kezdtek el építeni. Október óta 100-ból 72 forintnyi új lakáshitel otthon startos.