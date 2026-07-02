Lázár János képtelen volt leállítani, elindult a szupervonatok gyártása – erre a sebességre nem sokan képesek, Vitézy Dávid mindent kiterített

Vitézy Dávid posztjában arra emlékeztet, hogy a GYSEV még 2022 elején indította el az InterCity-motorvonat flottabeszerzést, melyet EIB hitelből finanszíroz a társaság. A miniszter szerint „ez volt az egyetlen olyan járműbeszerzés, amit már Lázár János sem tudott leállítani – bár a további járművek beszerzésére szóló opciót veszni hagyta”. A közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmaz, hogy a projektből is látszik, hogy a finanszírozás biztosításától a szállításig egy új flotta forgalomba állítása beszerzéssel, gyártással, engedélyekkel együtt ma akár öt év is lehet Európában.

Készülnek az új, 11 darabos InterCity flotta szerelvényei (illusztrációs célú látványkép)

Fotó: GYSEV / Facebook

Már a legózási fázisnál jár az első négy InterCity szerelvény

Vitézy arról ad tájékoztatást, hogy az első négy szerelvény már az összeszerelés fázisában van Lengyelországban, az első jármű pedig idén év végére meg is érkezhet Magyarországra. Ekkor kezdődik majd a hatósági engedélyek megszerzése, így 2027 második felében állhat forgalomba az új motorvonatok egy része.

Miközben az elmúlt években sokszor hallottuk, hogy 'nincs pénz' a vasútra, a valóság az, hogy Magyarország fél évtizedet veszített a szükséges MÁV járműcserék halogatásával vagy leállításával az elmúlt években – ami helyett inkább új irodaházra vagy a Mohácsi híd túlméretezésére ömlött a pénz.

– fogalmaz a miniszter, majd hozzáteszi: ezek az IC-vonatok azt a színvonalat hozzák el a magyar utasoknak, amely Európa számos országában már régóta természetes. Jellemzőik közé tartozik:

klimatizált utastér,

akadálymentes kialakítás,

Wi-Fi, USB-C töltők,

korszerű utastájékoztatás,

kerékpárszállítási lehetőség és kényelmes távolsági utazás.

A járművek festett kocsiszekrényei a Stadler szolnoki üzemében készülnek, és ütemezetten érkeznek a lengyelországi Siedlce-be, ahol a végszerelés zajlik.

A miniszter bejegyzése:

Év végén elindulhat a magyarországi vonatok próbafutása

A korszerű motorvonatok első- és másodosztályú kialakítással, távolsági ülésekkel, légkondicionált, alacsonypadlós utastérrel és modern utastájékoztató rendszerrel készülnek. A rugalmas belső kialakítás lehetővé teszi a szezonális igényekhez való alkalmazkodást: nyáron akár 18 kerékpár szállítására is biztosított. Az utasok kényelmét USB-C töltők, Wi-Fi hálózat, valamint az ülések háttámláján tablet- és okostelefon-tartók növelik.

A járművek tesztelése 2026 augusztusától három helyszínen, Romániában, Csehországban és Magyarországon zajlik majd párhuzamosan.

Az első teljesen kész motorvonatok várhatóan 2026 végén érkeznek meg Magyarországra, ahol megkezdik a hazai próbafutásokat.