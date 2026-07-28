Ez durva: Vitézy Dávid nyilvánosan megüzente az MKIF-nek, visszaveszik tőlük az M6-os autópályát, maradhat külföldi kézben a gyorsforgalmi – „Pofátlannak tartom, hogy megpróbálták megcsinálni”

Átfogó vizsgálat indult az autópálya-koncessziók ügyében, és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium nem csupán az eredeti megállapodást, hanem annak későbbi módosításait is alaposan átnézi – derült ki Vitézy Dávidnak a Válasz Online podcastjében adott interjújából.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter/ Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A miniszter szerint a tárcánál több ügyet is igyekeznek olyan részletességgel feltárni, hogy egy esetleges büntetőeljárás során az ügyészség már megfelelően előkészített anyagokra támaszkodhasson. Arra is utalt, hogy a jelenleg zajló vizsgálatok közül több végződhet büntetőeljárással.

"Nyilván átfogóan vizsgáljuk az autópálya-koncesszió ügyét. Itt nem is csak önmagában a nagy szerződés szerintem a kérdés, hanem annak különböző módosításai" – fogalmazott Vitézy Dávid. A beszélgetés egyik legerősebb kijelentése az M6-os autópályára vonatkozott. A jelenlegi tervek szerint a gyorsforgalmi utat októberben kellene átadni az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek, a minisztérium azonban már annak jogi lehetőségét vizsgálja, hogy ezt megakadályozza.

Az M6-osnál egyelőre annak a jogi vizsgálatát végezzük, hogy ezt visszavegyük tőlük. Innen is tájékoztatom erről az MKIF-et: ezen dolgozunk, mert teljesen elfogadhatatlannak és pofátlannak tartom, hogy ezt megpróbálták megcsinálni

– jelentette ki a miniszter. Vitézy Dávid azt is mondta, hogy nem látja a közérdeket abban, hogy pontosan ugyanazt a feladatot háromszor annyiért adják oda verseny nélkül Mészáros Lőrincnek. "Ezek olyan pontok, ahol célzott vizsgálatok zajlanak, és el tudom képzelni, hogy lesznek büntetőeljárások is" – jegyezte meg.

Ezermilliárdos vita előzte meg a mostani vizsgálatot

Vitézy Dávid megismételte az intejerjúban korábbi állítását, miszerint az autópálya-koncesszor 1 024 milliárd forint állami pénzt kapott úgy, hogy eddig egyetlen forint hitelt sem vett fel. "A 35 éves szerződés keretében a magyar állam valójában Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót finanszírozza előre, ami nem szolgálja a közérdeket" – mondta a miniszter, aki szerint az Európai Bizottság is azért indított kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben, mivel a kockázatátruházás hiánya miatt a harmincöt éves szerződés nyíltan jogszabályba ütközik. Most szeretnék megvárni az eljárás lezárását, és azzal összhangban hoznak döntést a koncesszióról.