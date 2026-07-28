A Boeing képtelen kikeveredni a veszteségekből, ezúttal az Air Force One a ludas

Az első negyedéves 4 millió dolláros nettó veszteség után a második negyedévben már mínusz 428 millió dollárt hozott össze a Boeing, a vártnál is gyengébb eredményt javarészt az Air Force One programban felmerült pótlólagos 280 millió dolláros veszteséggel indokolta az amerikai repülőgépgyártó.

Boeing: képtelen kikeveredni a veszteségekből, ezúttal az Air Force One a ludas / Fotó: M. Scott Brauer

Nagyot küzd a Boeing az új generációs Air Force One fejlesztésével

A cégnek két következő generációs Boeing 747-es repülőt kell leszállítania az amerikai elnöknek, melyek közül - amint most a második negyedéves gyorsjelentésben megerősítették - az elsőt 2028-ban adják át.

A repülőgépgyártó folyamatosan küzd a kifinomult repülő erődítmények gyártásával, ami már több mint 3 milliárd dollárt emésztett fel. A késlekedés és az egekbe szökő költségek miatt ráadásul magára vonta Donald Trump amerikai elnök haragját is, kétségeket ébresztve, hogy a gépek valóban elkészülnek-e legkésőbb második elnöki ciklusa utolsó éve, vagyis 2029 elejére.

Az Egyesült Államok legnagyobb exportőrének az egy részvényre jutó korrigált nettó vesztesége 76 centre nőtt, miközben az LSEG elemzői konszenzusa mindössze 30 centes mínuszt várt. A cég 8 százalékkal, 24,56 milliárd dollárra bővült bevételei azonban felülmúlták a várt 24,25 milliárd dollárt. A tavalyi második negyedévben 612 millió dollár, azaz részvényenként 92 cent volt az adózott veszteség.

A 631 millió dolláros szabad cash flow ugyanakkor messze meghaladta az elemzők által várt 177 millió dolláros cash flow-t.

Az utasszállító gépek értékesítése a tavalyi 150-ről 14 százalékkal, 171 repülőgépre nőtt, miközben a Boeing havi 47 darabra növelte legkelendőbb 737 Max típusú repülőgépeinek gyártását.

Kulcskérdés a termelés felfuttatása

A termelés felpörgetése kulcsfontosságú a mérleg helyreállításához és a 715 milliárd dollár értékű megrendelésállomány teljesítéséhez, amelyet a múlt héten megrendezett Farnborough Nemzetközi Légibemutatón sikerült jócskán megemelni. Több mint 170 gépre szerzett ugyanis biztos előzetes megrendelést a vásáron, igazolva, hogy a repülőgépek iránti kereslet továbbra is erős.