Váratlanul összecsuklott a forint, a magyar blue chipek közül is csak a Magyar Telekom vitézkedett

Az amerikai tőzsdék vegyesen nyitottak kedden, közülük a Dow Jones több mint 300 ponttal emelkedett, miután erős eredményeket tett közzé néhány jelentős vállalat délután. A UPS, a Coca-Cola, a PayPal és a Boeing is az elemzői előrejelzéseket meghaladó második negyedéves bevételről számolt be, ami hozzájárult a piaci hangulat javulásához.

Váratlanul összecsuklott a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A félvezetőgyártók részvényei viszont továbbra is nyomás alatt állnak, nem akar csillapodni az AI-kapcsolt részvények globális eladási hulláma, amint azt már hajnalban Dél-Koreában is láthattuk.

Most jött jól az európai piacoknak, hogy a vén kontinens tőzsdei parkettjei nem hemzsegnek az AI- illetve csipgyártó cégek részvényeitől, így aztán az Atlanti-óceán innenső partján is többnyire emelkedtek az indexek.

A BUX hétfői záróértéke alatt búcsúzott a kereskedéstől, 0,1 százalékkal, 144 279 pontig csúszva vissza.