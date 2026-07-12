Vitézy Dávid nem tud leállni: megint beleszállt az autópálya-koncesszióba – legalább kiderült, min múlhat el az MKIF sorsa
Hiába cáfolta a közlekedési és beruházási miniszter számait a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Vitézy Dávid megismételte a korábbi mondatait. A Facebook oldalára feltöltött vasárnap délutáni videójában azt állította, hogy elmúlt négy évben a magyar állam 1024 milliárd forintot fizetett ki az autópálya-koncessziónak.
Vitézy Dávid nem tud leállni: megint beleszállt az autópálya-koncesszióba – legalább kiderült, min múlhat el az MKIF sorsa
Vitézy azt bizonygatta az Indexnek adott interjújában, hogy ez egy fejnehéz koncesszió, nomál esetben a koncesszor jelentős üzleti kockázatot vállal a konstrukció elején, miközben a hosszú, jellemzően 35 éves futamidő alatt a kezdeti költségvetési terheket mérsékelve, rendelkezésre állási díjak formájában kapja vissza a befektetett tőkéjét.
A miniszter szerint egy egészséges koncessziós megállapodásnál a magánfélnek valós üzleti kockázatot kellene viselnie, ugyanakkor az MKIF esetében a megnövekedett építőipari költségeket is teljes egészében átvállalta az állam a szerződés módosításával.
Az állam és a koncesszor közötti megállapodás alapján az útdíjbevételek továbbra is az állam kasszájába folynak be. Szerinte az egyetlen valós kockázatot az építési költségek jelenthették volna, viszont a 2022-es építőipari infláció megjelenésekor a szerződés módosításával a díjakat megemelték, így ezt a kockázatot is az állam viseli.
Az elmúlt négy évben kifizetett pénz mögött álló műszaki tartalom Vitézy szerint aránytalan.
Bár a koncessziós partner végzi az autópályák üzemeltetését, bizonyos szakaszokon aszfaltozási munkálatokat hajtott végre, és megkezdte az M1-es autópálya három sávra történő bővítését, ezek összesített költsége a folyósított összeg felét sem éri el. Vitézy Dávid úgy fogalmazott, hogy
A 35 éves szerződés keretében a magyar állam valójában Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót finanszírozza előre, ami nem szolgálja a közérdeket
– érvelt a tárcavezető, aki szerint az Európai Bizottság is azért indított kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben, mivel a kockázatátruházás hiánya miatt a harmincöt éves szerződés nyíltan jogszabályba ütközik. Most szeretnék megvárni az eljárás lezárását, és azzal összhangban hoznak döntést a koncesszióról.
Az MKIF cáfolta korábban Vitézyt
Németh Tamás, az MKIF vezérigazgatója nemrégiben a HVG-nek adott interjújában reagált már Vitézy vádjaira. Hangsúlyozta, a fejlesztések, a felújítások és az üzemeltetés költségei és az elmúlt 3,5 évben kapott koncessziós díjak egyenlege nagyságrendileg úgy jön ki nullára, hogy a tulajdonosok még betettek 100 milliárd forintot.
Az MKIF Zrt. az elmúlt három évben az üzemeltetés és a bővítés mellett a felújítások során 13 millió négyzetméteren cserélte a burkolatokat országszerte, ehhez 2,5 millió tonna aszfaltot használt fel, valamint megújult 315 híd és 68 pihenő is.
Nem igaz például, amit Vitézy miniszter úr említett a minap, hogy 1000 milliárdot kaptunk. A valós szám kb. 680 milliárd
– mondta az interjúban a vezérigazgató. Az árbevételük a tavalyi évben bruttó 368 milliárd forint volt, azon „kerestek” 1,7 milliárd forintot, ráadásul ez nem is az alaptevékenységünkből adódott, a tulajdonosok által betett és a koncessziós szerződés teljesítése során általunk eddig még fel nem használt pénzek hozama, kamata jelenik meg itt.
Azt is hangsúlyozták, hogy koncesszió elnyerése nyílt európai uniós közbeszerzési eljárás keretében történt. Az uniós példák alapján olyan szereplők nyerik el az ilyen koncessziókat, amelyek megfelelő saját kapacitással is rendelkeznek.