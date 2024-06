Zöldátmenet: kulcsszerep vár a jegybankokra

A gazdaságok működésének fenntarthatóvá tétele tovább nem halogatható, a fenntarthatósági átmenet sikeres megvalósításához jelentős beruházásokra van szükség, ami egyben az akadozó világgazdasági növekedést is élénkítené – mondta Virág Barnabás a Network for Greening the Financial System (NGFS) konferenciáján. A jegybankoknak mint a globális pénzügyi rendszert formáló szereplőknek a környezeti fenntarthatósági szempontok integrálására van szükségük – tette hozzá, és felhívta a figyelmet arra, hogy a globális felmelegedés növeli az inflációt, rombolja a gazdasági környezet kiszámíthatóságát, és súlyos társadalmi károkat okoz.

Virág Barnabás: a zöldátmenet nem halogatható / Fotó: Purger Tamás / MTI

A klíma kiszámíthatatlansága a vállalatok jövedelmezőségét is negatívan érinti, ami a pénzügyi rendszer klímakitettségének fontosságára irányítja rá a figyelmet.

A fenntartható gazdasági modellre való átállás felgyorsítása a jövő generációi felé vállalt kötelezettségünk

– hangsúlyozta az alelnök.

A klímasemlegességi célok 2050-re történő eléréséhez a világgazdaság aktuális éves GDP-jének megfelelő összegű új beruházásra lesz szükség. Szerinte ugyanakkor komoly kihívás, hogy mindezt egy olyan időszakban kell finanszírozni, amikor az elmúlt évek inflációs hullámait követően a kamatok is tartósan megemelkedtek.

Az energiaátmenetet csakis átfogó, minden érintett bevonásával elkészített stratégiák mentén lehet sikeresen kivitelezni. Az ehhez szükséges források előteremtéséhez elengedhetetlen a pénzügyi közvetítőrendszer átalakulása, amiben a jegybankoknak vezető szerepet kell vállalniuk – mutatott rá Virág Barnabás. Előadásában kifejtette, hogy a jegybankoknak új szemléletmódra van szükségük, amelyet a felügyeléstől kezdve a pénzügyi piacok fejlesztéséig bezárólag, működésük minél szélesebb körében alkalmazniuk kell.

A zöldátmenetet biztosító beruházások egyszerre képesek erősíteni a gazdasági növekedést, és középtávon támogatni az alacsony inflációt, valamint a pénzügyi rendszer stabilitását.

Minden nemzetközi mérés azt mutatja, hogy fenntarthatósági szemlélet jegybanki működésbe történő beépítésében a Magyar Nemzeti Bank a világ élvonalába tartozik, amely pozíciót a jövőben is meg fogják őrizni – jelentette ki.