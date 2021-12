Egy vadon élő elhullott vadmadárból mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a magas patogenitású madárinfluenza-vírus H5N1 altípusát Baranya megyében a hivatal tájékoztatása szerint. Az eset miatt kiemelten fontos, hogy a baromfitartók fokozottan ügyeljenek az állomány vadmadarakkal való érintkezésének megakadályozására. A vonuló vadmadarak ugyanis jelentős szerepet játszhatnak a vírusterjesztésben.

A kórokozót egy elhullott nagy lilikből azonosította a Nébih laboratóriuma egy halastó közelében a Baranya megyei Sumonyon. Az összefüggő vizes területek a vadmadarak kedvelt pihenőhelyei, így nagy kockázatot jelentenek a madárinfluenza terjedése szempontjából. A vírus ismételt megjelenése az őszi vadmadárvonulásokkal hozható kapcsolatba, hiszen a vonulási útvonalak átszelik az egész országot.

A Nébih arra kéri a baromfitartókat, hogy próbálják a minimálisra csökkenteni az állomány és a vadmadarak találkozási lehetőségét.

Nagy lilikek (Anser albifrons) és nyári ludak (Anser anser) a Hortobágyon Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Továbbra is rendkívül fontos a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása. Ennek érdekében az állatokat olyan teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen kell etetni és itatni, amely védelmet nyújt a vadon élő madaraktól. A takarmányt is ilyen helyen kell tartani, és biztosítani kell, hogy ahhoz idegen fajú állat ne férjen hozzá.

Az esettel kapcsolatban kereskedelmi korlátozás nem lép életbe,

ugyanis vadmadárfertőzésről van szó. Ugyanakkor a fertőzést jelenteni kell az Európai Unió és harmadik országok felé is. Hazai szigorításokra sem kell egyelőre számítani, indokolt esetben az országos főállatorvos dönt az aktuális intézkedésekről és a szükséges előírások bevezetéséről. A járványügyi helyzetet folyamatosan elemzik a szakemberek.