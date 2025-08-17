Fordulat Európában: hogyan lettek gazdagabbak az olaszok, mint az angolok? Némi köze a migrációnak is van hozzá

Az olasz gazdaság előretörése a brittel szemben és Franciaország felzárkózása meglepő tendenciákat mutatott az elmúlt évtizedben – derül ki a vásárlóerő-paritáson (PPP) mért GDP-adatokból. A görög Money Review című kiadvány szerint a brit gazdaság alulteljesítésének hátterében a migráció okozta népességnövekedés, a magas infláció és a gyenge növekedés húzódik meg.

Menekültügy-ellenes tüntetők vesznek részt a menekültügy eltörlésének napja alkalmából szervezett tüntetésen, Londonban / Fotó: Anadolu via AFP

Ennek eredményeként még Olaszország is, egy olyan ország, amely sokáig az európai gazdasági stagnálás szimbólumának számított, szinte teljesen behozta a lemaradását az Egyesült Királysággal szemben, amely közvetlenül a 2016-os Brexit-népszavazás előtt 4000 dollár per fő volt. A legfrissebb Nemzetközi Valutaalap- (IMF) adatok alapján azonban mára a brit egy főre jutó GDP 54 556 dollár körül mozog, csupán körülbelül 500 dollárral haladva meg Olaszországét, miközben Franciaország nagyjából 1700 dollárral előzi meg őket.

Az Oxford Economics közgazdásza, Andrew Goodwin szerint:

Az Egyesült Királyság és Olaszország közötti konvergencia lenyűgöző, de ez inkább Nagy-Britannia gyenge teljesítményének köszönhető, nem Olaszország kiemelkedő fejlődésének.

Goodwin megjegyzi továbbá, hogy az általános GDP-értékek elemzése torzíthat, mivel a demográfiai különbségek – különösen a népesség növekedése – erősen befolyásolják a nemzetgazdaságok teljesítményét, amit a GDP per fő mutat.

Az elmúlt tíz évben az Egyesült Királyság gazdaságát a Brexit, a pandémia és az infláció okozta válság sorra nehezítette. A brit infláció mértéke magasabb volt, mint Franciaországban és Olaszországban. Eközben azonban a brit népesség is jókora növekedést mutatott – 2015 és 2023 között mintegy 5 százalékkal (körülbelül egymillió fővel) bővült –, ám ennek ellenére nem sikerült fenntartható termelékenységnövekedést elérni.

A tanulmány tehát kerüli ennek kimondását, de az illegális migránsok, úgy tűnik, nagyon nem hozták meg a várt gazdasági fellendülést, többségük nem illeszkedett be a munka világába.

A fej homokba dugásának tipikus példája, hogy a Nomura közgazdásza, George Buckley úgy véli, a demográfiai különbségek egy része magyarázható azzal, hogy a brit migránsok nagy aránya nemcsak munkavállalás céljából érkezik az országba, hanem tanulmányok vagy családegyesítés miatt is. A lényeg, hogy nem dolgoznak, a többség nyilván nem azért nem dolgozik, mert tanul.