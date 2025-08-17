Deviza
vám
Egyesült Államok
vámháború
Európai Unió
India

Amerika hirtelen lemondott egy nagyon fontos megbeszélést - újabb csavar Trump részéről a vámháborúban

Fokozódik a feszültség: lemondták az amerikai–indiai kereskedelmi tárgyalásokat. Mélyül a válság: Trump ötvenszázalékos vámokat vet ki Indiára, lemondták a tárgyalásokat.
VG
2025.08.17, 07:14
Frissítve: 2025.08.17, 08:05

Az amerikai kereskedelmi tárgyalók augusztus 25–29-re tervezett újdelhi látogatását lemondták, ami késlelteti a tervezett kétoldalú kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat – jelentette szombaton az indiai üzleti és pénzügyi hírhálózat, az NDTV Profit.

Modi Slams ‘Economic Selfishness’ in Defiance of US Tariffs
Modi évek óta a „Make in India” politikát szorgalmazza. Ez most választ jelenthet a vámháborúra is. / Fotó: Prakash Singh

A jelentés szerint a tervezett kétoldalú kereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások valószínűleg egy másik időpontra halasztódnak, ami eloszlatja azokat a reményeket, hogy az indiai árukra kivetett újabb vámok augusztus 27-i hatálybalépése előtt valamilyen enyhítésre kerül sor.

A hónap elején Donald Trump amerikai elnök további 25 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, hivatkozva India orosz olajimportjának folytatására. Az intézkedés jelentősen fokozta a két ország közötti feszültséget.

Az augusztus 27-én hatályba lépő importvám-rendelkezés egyes indiai exporttermékek vámját 50 százalékra emeli, ami az Egyesült Államok kereskedelmi partnerei között a legmagasabbak közé tartozik.

Az öt fordulóban zajló tárgyalások után Újdelhi és Washington között megszakadtak a kereskedelmi tárgyalások, mert nem sikerült megegyezni India hatalmas mezőgazdasági és tejipari szektorának megnyitásáról és az orosz olajvásárlás leállításáról.

India külügyminisztériuma szerint az országot igazságtalanul büntetik azért, mert orosz olajat vásárol, miközben az Egyesült Államok és az Európai Unió továbbra is importál árukat Oroszországból.

Modi évek óta a „Make in India” politikát szorgalmazza, kormánya dollármilliárdokat költ a vállalatok helyi gyártásának ösztönzésére. A hazai termelésű áruk és technológiák iránti elkötelezettség azonban a növekvő globális bizonytalanság közepette már sürgetővé vált.

Az indiai vezető korábban elmondta: a kormány lépéseket tesz annak érdekében, hogy az ország energiaellátása önellátóvá váljon, új kezdeményezésekkel a napenergia-, a hidrogén- és az atomenergia-ágazatban. Hozzátette azt is, hogy az ország jelenleg „küldetésüzemmódban” dolgozik a félvezető szektorban, az első, helyben gyártott csipek várhatóan az év végére megjelennek a piacon. Modi megerősítette elkötelezettségét a mezőgazdasági, tejipari és tengeri ágazatok globális ellenszéllel szembeni védelme iránt is.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
657 cikk

 

