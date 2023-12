A halászati termékek kínálati oldala rendben van, hiszen az idei ünnepi szezonban lesz elég hal, mindenki megtalálhatja a karácsonyi asztalra valót az üzletekben és a piacokon – mondta sajtótájékoztatóján Nagy István agrárminiszter.

Élő halból is bőséges lesz a karácsonyi kínálat. Fotó: Shutterstock

A becslések szerint a haltermelők a karácsonyi szezonban értékesítik a teljes éves étkezési halmennyiség mintegy 40 százalékát, egyes nagy haltermelők esetében pedig akár az éves forgalom 60-70 százaléka is ekkor realizálódik. Ezek nagy számok, a bázis azonban sajnos még mindig meglehetősen alacsony: európai összevetésben a magyar halfogyasztás továbbra is az egyik legalacsonyabb – mondta a miniszter. Az egy főre eső halfogyasztás az elmúlt években ugyanakkor némileg növekedett, a 2013-ban mért 5,4 kilogrammról 2021-re már 6,52 kilóra emelkedett, ami – ha a dinamikáját nézzük – az EU-n belül is kiemelkedő ütem.

A miniszter arról is beszélt, hogy az ágazaton belül egyértelmű tendencia az intenzív haltermelés gyors térnyerése. Az intenzív akvakultúrában termelt étkezési hal 94 százalékát az afrikai harcsa teszi ki, e faj termelése 2013 és 2022 között 2050 tonnáról 5777 tonnára emelkedett, amivel Magyarország az unió legnagyobb afrikaiharcsa-termelője.

Lesz még pénz marketingre

A hazai halak vásárlása több szempontból is fontos: a vásárlók ezzel hozzájárulnak az akvakultúra-ágazat megmaradásához, amely az ország számos területén fontos szerepet tölt be a vidéki népesség foglalkoztatásában, emellett pedig a frissen piacra kerülő hazai halak fogyasztása környezetvédelmi szempontból is felelősebb döntés, mint a több ezer kilométerről, fagyasztva idehozott tengeri halak vásárlása – hangsúlyozta Nagy István. Ezek mellett pedig

népegészségügyi szempontból is kiemelt jelentőségű, hiszen Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedés vezető haláloknak számít, a halfogyasztás pedig igazoltan csökkenti ezeknek a megbetegedéseknek a kockázatát.

A hazai akvakultúra-ágazat, ezért tetemes támogatást kap, a 2013–2020-as időszakban például a halfogyasztás népszerűsítését célzó „Kapj rá!” elnevezésű kampányra mintegy 960 millió forint jutott. A halfogyasztás népszerűsítése mellett célul tűztük ki egy figyelemfelhívó kampány indítását is az akvakultúra pozitív környezeti és vidékfejlesztési szerepéről, e 2027-ig tartó programon belül a halmarketing tervezett forráskerete 700 millió forint.

Nagy István elmondta, hogy a hazai akvakultúra-ágazat fejlesztésének kormányzati szándékát mutatja a Nemzeti akvakultúra-stratégiai terv elfogadása is, amely 2030-ig fogalmazza meg az ágazat fejlesztését célzó feladatokat. A terv részeként szeretnék növelni a kisüzemi halgazdaságok termelőkapacitását, fejleszteni az ott alkalmazott termelési és feldolgozási technológiát.

Jó hír a halvásárlóknak

Az idei év jobban sikerült a halászoknak, mint a tavalyi, ami annak köszönhető, hogy ebben az évben nem sújtotta az ágazatot az aszály, és a takarmányárak is mérséklődtek – mondta a tájékoztatón Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Ma-Hal) elnöke. Bár az idei aratásig még a tavalyi drága takarmányokat etették a halakkal, de a betakarítás után a terményárak csökkenésével a tóparti árakat némileg mérsékelni tudták.

Elmondhatjuk, hogy megállítottuk az inflációt azzal, hogy az ünnepi asztalra a tavalyi árakon, vagy annál is olcsóbban tudjuk biztosítani a halat

– jelentette ki a Ma-Hal elnöke.

Az is igaz azonban, hogy a krízistámogatás nélkül sok tógazdaságnak fel kellett volna hagynia a tevékenységével – mondta az elnök, aki az ágazat nehézségeiről szólva a munkaerőhiányt emelte ki. Bár csökkentek az energiaárak, de még mindig nagyon magasak, ezért a logisztikai költségek is nagy terhet rónak a tógazdaságokra. Csakúgy, mint az, hogy a védett állatokat, a kormoránt, vidrát és a réti sast, a saját költségeik terhére kell etetniük. Bíznak abban, hogy a krízistámogatáshoz hasonló területalapú támogatás bevezetésével kompenzációt kapnak erre is.

Aszály mindenütt: negyvenszázaléknyi víz hiányzik a halastavakból Már tavaly is károkat okozott az aszály a tógazdaságokban, az idei szárazság pedig újra rávilágított az elmaradt fejlesztések pótlásának szükségességére. Az ágazati szereplők szeretnék elérni, hogy a Vidékfejlesztési program forrásai is nyíljanak meg számukra.

Fontos lenne, hogy a fogyasztók ne csak karácsonykor vásároljanak halat, hogy közelítsenek az európai átlaghoz, azért is, mert azokban az országokban, amelyekben nagyon magas a halfogyasztás, a népegészséügyi helyzet is lényegesen jobb.

Idén zárták le a „Kapj rá!” elnevezésű fogyasztásélénkítő kampányt, de már a folytatáson dolgoznak az agrártárcával és a Ma-Hallal közösen – mondta Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum (AMC) ügyvezető igazgatója.

A kampány legnépszerűbb eleme a kóstoltató road show volt, amelynek keretében 82 rendezvényen több mint 90 ezer adag halas ételt kóstoltattak.

Az Auchan 25 éve van jelen Magyarországon, és mindig fontosnak tartotta, hogy friss, egészséges kínálatot biztosítson a fogyasztóknak, amiben nagy szerepük van a haltermékeknek – mondta Lucenko Viktória, az Auchan Magyarország Kft. vezérigazgatója. Az áruházlánc egész évben mintegy harmincféle halterméket kínál, az idei karácsonyi szezonban a legtöbb terméket tavalyi, vagy annál is alacsonyabb árakon.