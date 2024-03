Több mint nyolcszázezer horgászigazolvánnyal rendelkező pecás van Magyarországon, a számuk pedig növekszik - írta a Bors annak kapcsán, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár adott a lapnak interjút.

Takács Péter egészségügyi államtitkár gyerekkora óta horgászik, lát potenciált a horgászturizmusban is

Fotó: Takács Péter

Szenvedélye adódott abból is, hogy a Balaton mellett nőtt fel, de a pecázás szeretete családi vonás náluk. Beszélt arról is, nem csupán fogja, fogyasztja is a halat.

Örömmel látom, hogy egyre több halat eszik a magyar. A rendszerváltás környékén két kilót ettünk egy évben, most már ez a szám 8-10 kiló körül mozog. Ami jó arány ahhoz képest, hogy nem vagyunk tengeri ország

- mondta. Hozzátette, Japánban az éves átlagos halfogyasztás 32 kilogramm fejenként.

Szerintem van összefüggés a horgászok számának növekedése és a halfogyasztás népszerűsödése között. Úgy véli, a tévében látható főzőműsorok is sokat tettek azért, hogy népszerű étel lett a hal, hiszen ott bemutatták, hogy nem csak halászlevet és rántott halat lehet enni, készíteni.

Szakmai szempontokat is figyelme vesz, a süllő esetében a gyomortartalomból meg tudja állapítani, hol táplálkozik éppen. Ha gébet rejt a bendője, akkor a fenéken, ha küszt, akkor pedig a felszín közelében. Ezen felül nagy dolognak tartja, hogy abbahagyták a kereskedelmi halászatot a Balatonon.

A horgászatról úgy tartja, ma már fejlett infrastruktúra várja a pecásokat főleg a Balaton parton, a horgászok a MOHOSZ és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapjáról is tájékozódhatnak. A fejlődés és az informálódás szerinte egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a Balaton ne csupán szezonálisan legyen népszerű, a horgászturizmus az egész éves magasszámú látogatottságra egy megoldás lehet.