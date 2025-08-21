Deviza
Lángok és füst Munkácson: elektronikai üzemet talált el az orosz rakéta — többen megsérültek

A Magyarországtól mindössze 30 kilométerre található területek orosz támadása borzolja a kedélyeket. A Munkácson becsapódott rakéták személyi sérülést, tüzet, illetve elektromos hálózati zavart okoztak a városban, Lvivben egy halálos áldozatuk volt a támadásoknak.
Csókási Annamária
2025.08.21., 10:22

Kárpátalján hajnali 2:49-kor hirdettek légiriadót rakétatámadás veszélye miatt, 12 ember megsérült Munkácson egy orosz rakétatámadásban, és 6 embert kórházba szállítottak – közölte a hírt a Munkácsi Városi Tanács a Facebook-oldalán. A támadás miatt a városvezetés hivatalos oldalán arra kérték a lakosságot, hogy ne nyissanak ablakot, és az utcára se menjenek ki.

munkács,rakéta,ukrajna,találat,rendőrség
Munkács egyik elektronikai telephelye lángokba borult a rakétatalálatot követően / Fotó: Ukrán Rendőrség 

Nyugatra fordulnak a fegyverek

Augusztus 21-én éjjel orosz rakétatámadás érte Munkácsot. A rakéták egy elektronikai üzem területén hatalmas tüzet okoztak, az érintett helyszín egyébként a Flex cég gyára, amely nem állít elő a védelmi ágazat számára termékeket. A rendvédelmi és mentőalakulatok a helyszínen dolgoznak. 

Moszkva éjjel rakéták és drónok újabb hullámát indította Ukrajna több városa ellen, a támadások legalább 12 embert megsebesítettek Munkácson, és tüzet okoztak a város egy nagy elektronikai üzemében. Más városokból, köztük Lvivből is károkat jelentettek – írja a The Kyiv Independent.

Munkács nagyjából 30 kilométerre van a magyar határtól, ennyire nyugati célpontot még nem támadott az orosz haderő az utóbbi három és fél évben.

Munkács egyik üzemét érte találat

A városi tanács később azt tanácsolta a lakosoknak, hogy tartsák zárva az ablakokat, és maradjanak otthon az orosz rakétacsapás okozta tűz miatt. A jelentések szerint augusztus 21-én éjjel robbanások hallatszottak a nyugat-ukrajnai Rivne területen, amikor Oroszország bombázókat és drónokat indított. Hajnalban egész Ukrajnában légiriadót rendeltek el. A Rivnei terület messze esik a frontvonaltól, Kijevtől mintegy 304 kilométerre nyugatra.

Eközben kijevi lapok arról számoltak be, hogy orosz Sahed drónok közeledtek a főváros felé is. Az orosz támadás közepette működött a légvédelem Ukrajna fővárosában — jelentette Kijev város katonai adminisztrációja 3 óra 55 perckor. Az ukrán légierő először arról számolt be, hogy orosz drónok tucatjai tartanak Nyugat-Ukrajna felé, beleértve Lviv, Ternopil és Hmelnyickij területeket is.

Veszélyes füst terjed Munkácson / Fotó: FB / MyroslavBiletskyi.official

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Miroszlav Bileckij közleményben fordult a lakossághoz, miután a munkácsi ipari létesítményt ért rakétacsapás nyomán hatalmas tűz ütött ki, amelynek következtében a levegőben jelentős füst- és égéstermék-koncentráció alakult ki — közölte a Kárpátinfo.

A közlemény szerint a füst belégzése veszélyes lehet az egészségre, ezért különösen a Munkácsi és Ungvári járások lakóit figyelmeztették.

Az oroszok megtámadták Kárpátalját, MiG–31-es vadászgépek szálltak fel: sok a sérült, a lakosságtól azt kérték, maradjanak otthon

 

5 perc
oroszország

Lángok és füst Munkácson: elektronikai üzemet talált el az orosz rakéta — többen megsérültek

Munkácsot rakétatámadás érte, a tűzoltás folyamatban van
1 perc
Orbán Viktor

Óriási hazugság terjedt el Orbán Viktorról és Donald Trumpról

Szijjártó Péter közölte, hogy Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort az európai vezetőkkel való tárgyalása után.
3 perc
BKK-BKV

Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál

Új tények kerültek napvilágra a fővárosi buszok állapotáról.

