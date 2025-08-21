Deviza
EUR/HUF395.73 +0.32% USD/HUF339.56 +0.27% GBP/HUF457.67 +0.37% CHF/HUF421.59 +0.13% PLN/HUF93.09 +0.23% RON/HUF78.26 +0.29% CZK/HUF16.13 +0.15% EUR/HUF395.73 +0.32% USD/HUF339.56 +0.27% GBP/HUF457.67 +0.37% CHF/HUF421.59 +0.13% PLN/HUF93.09 +0.23% RON/HUF78.26 +0.29% CZK/HUF16.13 +0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,247.52 -0.28% MTELEKOM1,986 +0.1% MOL3,008 +0.07% OTP30,820 -0.49% RICHTER10,710 -0.28% OPUS586 0% ANY7,880 -3.05% AUTOWALLIS162.5 +1.85% WABERERS5,200 -1.92% BUMIX9,215.89 -0.22% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,249.33 +0.17% BUX106,247.52 -0.28% MTELEKOM1,986 +0.1% MOL3,008 +0.07% OTP30,820 -0.49% RICHTER10,710 -0.28% OPUS586 0% ANY7,880 -3.05% AUTOWALLIS162.5 +1.85% WABERERS5,200 -1.92% BUMIX9,215.89 -0.22% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,249.33 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
atomerőmű blokk
roszatom
Paks II.
beton
Alekszej Lihacsov

Készülhetünk: csuda látványosság lesz a Paks II. telephelyén novemberben

Újra gépek nyüzsögnek a Paks II. atomerőmű-beruházás helyszínén. A dolog sürgős: novemberre ígérik az első betonöntést, azaz a két új paksi blokk építésének tényleges elkezdését.
B. H. L.
2025.08.21, 10:49

Novembertől kezdi meg a Paks II. atomerőmű építését Magyarországon a Roszatom – közölte az orosz Interfax hírügynökséggel a társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov. A Roszatom tervezte, szállítja és építi a két új, 1200 megawattos paksi atomerőműblokkot.

paksi
Belendült a munka a paksi telephelyen / Fotó: Paks II. Zrt.

Novemberben öntik az 5. blokk első betonját

A vezérigazgató tájékoztatása szerint az a terv, hogy novemberben elkészül az első beton. Az első beton öntése azért nagy jelentőségű, mert ezzel a beruházás átlép az atomerőmű tényleges építési szakaszába az eddigi munkákból, amelyek a beruházási terület és a létesítmény helyének kialakítását célozták.

  • A magyar parlament 2009-ben hagyta jóvá az ország egyetlen működő atomerőművének, a szovjet tervek szerint épült Paksi Atomerőműnek a bővítését két további blokk megépítésével. A projekt költségét 12,5 milliárd euróra becsülték.
  • 2014-ben született meg a magyar–orosz kormányközi megállapodás az atomerőmű építéséhez szükséges, akár 10 milliárd eurós , hosszú lejáratú hitel nyújtásáról.
  • Az Országos Atomenergia Hivatal 2022 augusztusa végén engedélyezte, hogy a Roszatom megépítse az atomerőmű V. és VI. blokkját. (Itt érdemes pontosítani az orosz hírügynökséget: az engedélyt a beruházó Paks II. Zrt. kapta.)
  •  Az Európai Bizottság 2023 májusában hagyta jóvá a létesítmény építéséről és finanszírozásáról szóló megállapodások módosításait.
  • Az atomerőmű telephelyén az első beton kiöntését korábban 2024-re tervezték.

Múltbeli képek mutatják, mit láthatunk hamarosan a Paks II. területén

Az elmúlt napokban a beruházó társaság egymás után tette közzé a telephelyen folyó munkának a nyári kényszerű lassulás utáni újraindulását mutató képeket, videókat. Mint írja, megkezdődött a felkészülés az 5. blokk területén az első beton öntésére. A területrendezés és a betonlapok lefektetése megtörtént. Kialakítják a további munkák által igényelt gépek, eszközök tárolására alkalmas területeket is. A munkát az orosz Atomsztrojekszport orosz alvállalkozója, a Ttitan2 végzi a magyar tulajdonú Bayer Construct Zrt.-vel.

Paksi
Így épült a Paksi Atomerőmű, a kép 1980-ban készült / Fotó: MVM Paksi Atomerőmű

Miközben képről képre követhetjük a Paks II. oldalán a telephelyen folyó munka részleteit, az MVM Paksi Atomerőmű arról tesz közzé képeket, hogy milyen volt, amikor a saját blokkjai épültek. Ezekből a fekete-fehér képekből azt is megtudhatjuk, hogy nagyjából mit láthatunk majd néhány hónap múlva Pakson, amikor újabb szakaszba lép az 5. blokk építése.

Oroszországi fókuszban a paksi technológia szállítója

Az idén egyébként is nagy figyelem szegeződik Alekszej Lihacsovra, pontosabban az általa vezetett társaságra és a társaság által képviselt iparágra: ebben az évben 80 éves az orosz atomipar. Augusztus 20-án ünnepségek és tudományos rendezvények sora indult Oroszország-szerte. A Nyizsnyij Novgorod-i eseményen például olyan high-tech eszközöket is bemutattak, mint az élő szövetek nyomtatására alkalmas printer vagy a majdani Mars-program űrhajósai számára készült, a hosszú űrutazás során az erős kozmikus sugárzástól védő, speciális szkafander. Az események a szeptemberben Moszkvában rendezendő Atomenergetika Világhét nevű nemzetközi fórumon csúcsosodnak ki.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu