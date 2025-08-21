Készülhetünk: csuda látványosság lesz a Paks II. telephelyén novemberben

Novembertől kezdi meg a Paks II. atomerőmű építését Magyarországon a Roszatom – közölte az orosz Interfax hírügynökséggel a társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov. A Roszatom tervezte, szállítja és építi a két új, 1200 megawattos paksi atomerőműblokkot.
A vezérigazgató tájékoztatása szerint az a terv, hogy novemberben elkészül az első beton. Az első beton öntése azért nagy jelentőségű, mert ezzel a beruházás átlép az atomerőmű tényleges építési szakaszába az eddigi munkákból, amelyek a beruházási terület és a létesítmény helyének kialakítását célozták.
Az elmúlt napokban a beruházó társaság egymás után tette közzé a telephelyen folyó munkának a nyári kényszerű lassulás utáni újraindulását mutató képeket, videókat. Mint írja, megkezdődött a felkészülés az 5. blokk területén az első beton öntésére. A területrendezés és a betonlapok lefektetése megtörtént. Kialakítják a további munkák által igényelt gépek, eszközök tárolására alkalmas területeket is. A munkát az orosz Atomsztrojekszport orosz alvállalkozója, a Ttitan2 végzi a magyar tulajdonú Bayer Construct Zrt.-vel.
Miközben képről képre követhetjük a Paks II. oldalán a telephelyen folyó munka részleteit, az MVM Paksi Atomerőmű arról tesz közzé képeket, hogy milyen volt, amikor a saját blokkjai épültek. Ezekből a fekete-fehér képekből azt is megtudhatjuk, hogy nagyjából mit láthatunk majd néhány hónap múlva Pakson, amikor újabb szakaszba lép az 5. blokk építése.
Az idén egyébként is nagy figyelem szegeződik Alekszej Lihacsovra, pontosabban az általa vezetett társaságra és a társaság által képviselt iparágra: ebben az évben 80 éves az orosz atomipar. Augusztus 20-án ünnepségek és tudományos rendezvények sora indult Oroszország-szerte. A Nyizsnyij Novgorod-i eseményen például olyan high-tech eszközöket is bemutattak, mint az élő szövetek nyomtatására alkalmas printer vagy a majdani Mars-program űrhajósai számára készült, a hosszú űrutazás során az erős kozmikus sugárzástól védő, speciális szkafander. Az események a szeptemberben Moszkvában rendezendő Atomenergetika Világhét nevű nemzetközi fórumon csúcsosodnak ki.
