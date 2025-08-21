Készülhetünk: csuda látványosság lesz a Paks II. telephelyén novemberben

Novembertől kezdi meg a Paks II. atomerőmű építését Magyarországon a Roszatom – közölte az orosz Interfax hírügynökséggel a társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov. A Roszatom tervezte, szállítja és építi a két új, 1200 megawattos paksi atomerőműblokkot.

Belendült a munka a paksi telephelyen / Fotó: Paks II. Zrt.

Novemberben öntik az 5. blokk első betonját

A vezérigazgató tájékoztatása szerint az a terv, hogy novemberben elkészül az első beton. Az első beton öntése azért nagy jelentőségű, mert ezzel a beruházás átlép az atomerőmű tényleges építési szakaszába az eddigi munkákból, amelyek a beruházási terület és a létesítmény helyének kialakítását célozták.

A magyar parlament 2009-ben hagyta jóvá az ország egyetlen működő atomerőművének, a szovjet tervek szerint épült Paksi Atomerőműnek a bővítését két további blokk megépítésével. A projekt költségét 12,5 milliárd euróra becsülték.

2014-ben született meg a magyar–orosz kormányközi megállapodás az atomerőmű építéséhez szükséges, akár 10 milliárd eurós , hosszú lejáratú hitel nyújtásáról.

Az Országos Atomenergia Hivatal 2022 augusztusa végén engedélyezte, hogy a Roszatom megépítse az atomerőmű V. és VI. blokkját. (Itt érdemes pontosítani az orosz hírügynökséget: az engedélyt a beruházó Paks II. Zrt. kapta.)

Az Európai Bizottság 2023 májusában hagyta jóvá a létesítmény építéséről és finanszírozásáról szóló megállapodások módosításait.

Az atomerőmű telephelyén az első beton kiöntését korábban 2024-re tervezték.

Múltbeli képek mutatják, mit láthatunk hamarosan a Paks II. területén

Az elmúlt napokban a beruházó társaság egymás után tette közzé a telephelyen folyó munkának a nyári kényszerű lassulás utáni újraindulását mutató képeket, videókat. Mint írja, megkezdődött a felkészülés az 5. blokk területén az első beton öntésére. A területrendezés és a betonlapok lefektetése megtörtént. Kialakítják a további munkák által igényelt gépek, eszközök tárolására alkalmas területeket is. A munkát az orosz Atomsztrojekszport orosz alvállalkozója, a Ttitan2 végzi a magyar tulajdonú Bayer Construct Zrt.-vel.