Luxuskozmetikumok: hatottak a vámok, lekopott a smink az Estée Lauderról

Van mit kozmetikázni az Estée Lauder eredményein, az amerikai piacvezető szépségipari társaság ugyanis 546 millió dolláros veszteséget mutatott ki a júniussal zárult negyedévéről – igaz, ez jobb az egy évvel korábbi 284 millió dollárnál. Ebben jelentős részt a költségcsökkentési programra elszámolt 610 millió dollár, a Too Faced és a Dr.Jart+ bőrápolási márkához kapcsolódó, kényszerű értékleírás, valamint a rákkeltő talkumperek rendezésére kifizetett 159 millió dollár játszotta a főszerepet, de a vállalat forgalmi adatai is borzasztóan alakultak: 12 százalékkal, 3,411 milliárd dollárra zuhantak.
Minden piacán zsugorodást mutatott ki az Estée Lauder, különösen szembeötlő a legnagyobb piacán, azaz az Európát, a Közel-Keletet és Afrikát magába foglaló (EMEA) térségben elszenvedett 22 százalékos visszaesés és az 1,293 milliárd dolláros forgalom. Amerikában 6 százalékos (949 millió dollár), Ázsiában 3 százalékos (1,166 milliárd dollár) volt a csökkenés.
A cégnél a kiismerhetetlen amerikai vámpolitikával és a bizonytalan fogyasztói hozzáállással magyarázták a megrendelések és a vásárlóerő látványos apadását. Az amerikai büntetővámokra a célpiacokon viszonossági vámokkal éltek a kereskedelmi partnerek, ezzel rontották a termékeit döntően az Egyesült Államokban előállító Estée Lauder exportpozícióit, a társaságnak emiatt 100 millió dollárral csökkent a negyedéves üzemi nyeresége.
A 2025 februárjában meghirdetett profitbővülési és növekedési program azonban a megújult cégvezetés és az új vezérigazgató, Stephane de La Faverie szerint sikerre predesztinált, s nem a forgalomcsökkenést, hanem inkább a haszonkulcsok emelkedését kellene figyelniük az elemzőknek és a befektetőknek.
A bruttó haszonkulcs pedig 71,8 százalékról kereken 72 százalékra javult a negyedévben. A marzs a költségcsökkentő program végrehajtásának köszönhetően nőtt, s a cég ezután is erre fog koncentrálni. A profit azonban a többi között a 3200 álláshely megszüntetésével és 747 millió dolláros költséggel járó leépítési program végrehajtásával indulhat növekedésnek.
A program teljes költsége elérheti az 1,6 milliárd dollárt. A luxuskozmetikai gyártó figyelmeztetett arra is, hogy a vámok mélyen belemarnak a nyereségébe, ennek a hatását a készleteik csökkentésével és a marketingköltségeik visszafogásával igyekeznek tompítani. Egyúttal a vámhatás mérséklésére a legnagyobb piacaik kiszolgálásában a japán és európai gyáraiknak nagyobb szerepet szánnak, az Amerikában gyártott készítményeik exportjának visszafogásával párhuzamosan.
A vállalat Kínában és az EMEA régióban értékesített termékeinek eddig nagyjából 25 százalékát amerikai gyártóüzemeiből exportálta. Alapanyagaik nagy része importból származik, így azok drágulásával is számolniuk kell. A többi között
márkat birtokló óriáscégnek a termékportfólióval is lesz teendője, ugyanis a bőrápolási, a hajápolási és az illatszer kategóriában bevételcsökkenést mutatott ki, egyedül a smink üzletág hozott 4 százalékos bővülést. Ellenkező előjellel épp ugyanakkorát, mint amennyit a piac lekalapált a szerdán közzétett negyedéves gyorsjelentést követően a luxusipar amerikai prominensének részvényárfolyamából.
